Những hình ảnh xúc động tại Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT

Tối 19/11, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình “Người bạn đường” gắn với Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”. Phát biểu tại Lễ tưởng niệm, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban ATGT Quốc gia Nguyễn Văn Thắng cho biết, ở Việt Nam, hàng năm vẫn có gần 7.000 người thiệt mạng do TNGT, cùng với trên 11.000 người bị thương tật suốt đời. Chỉ riêng 11 tháng đầu năm nay, TNGT đã cướp đi hơn 6.000 người. Gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc của Chính phủ đến tất cả các gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT tại Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị mỗi người hãy cùng giúp đỡ, sẻ chia, chung tay xoa dịu những nỗi đau mà tai nạn giao thông đã gây ra. Hãy vì niềm xót thương những người đã mất mà hành động vì sự an toàn của những người đang sống. Xuyên suốt chương trình Người bạn đường 2022, ngoài những câu chuyện giao thông mỗi ngày từ những em nhỏ để nhắc nhở mỗi người lớn, nổi bật còn là sự tôn vinh sự hy sinh, cống hiến của những con người thầm lặng góp phần đảm bảo ATGT cho người dân. Câu chuyện cảm động của người "vá đường" Nguyễn Thị Minh. Cách đây gần chục năm, chị Minh đã chứng kiến một cô gái trẻ đi vào ổ gà và bị TNGT dẫn đến tử vong tại chỗ. Ám ảnh với hình ảnh ấy, chị Minh đã trở thành người vá đường, ngày qua ngàyvá những ổ gà, ổ trâu trên đường để học sinh đến trường an toàn, người dân lưu thông dễ dàng. Tiết mục múa của chị Bế Thị Băng, Hoa hậu khuyết tật, người đã nỗ lực vươn lên sau biến cố khiến chị bị mất đi một chân vì TNGT vào năm 2012. Tỉnh dậy trên giường bệnh, chị cảm thấy cuộc đời là một màu đen tối khi bác sĩ thông báo sau này, chị chỉ có thể dùng xe lăn để đi lại. Không khuất phục trước số phận, sau khi nghiêm túc suy nghĩ về cuộc đời mình và tự nhủ rằng phải tập đứng dù có khó đến mức nào, chị Băng đã nỗ lực tập luyện. Đến nay không chỉ có thể đi lại, chị còn tiếp tục theo đuổi niềm đam mê múa của mình. Tại Lễ tưởng niệm, câu chuyện "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" của ông Nguyễn Tiến Nam (SN 1954, tại thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) mang đến sự xúc động, đầy yêu thương. Ông là cựu chiến binh tham gia công tác đảm bảo ATGT ở cổng trường tiểu học Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc với mong muốn mang đến môi trường giao thông an toàn cho các học sinh. Tại Việt Nam, lần đầu tiên Ủy ban ATGT Quốc gia phát động kế hoạch hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” vào ngày 19/11/2012 và từ năm 2013 đến nay được tổ chức thường niên trong phạm vi cả nước với thông điệp xuyên suốt "Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại".

