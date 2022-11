Tin nóng 18/11: Thiếu nữ bị dụ đi nhờ xe rồi giở trò đồi bại

Thiếu nữ bị dụ đi nhờ xe rồi giở trò đồi bại: Thấy em Y. (SN 2007) đang đi bộ trên đường tại huyện Phú Giáo, Bình Dương, Vũ Văn Thắng (SN 1988, ngụ huyện Bàu Bàng) dừng lại ngỏ ý cho đi nhờ xe. Đến khu vực vắng người, đối tượng khống chế nạn nhân để giở trò đồi bại. Nghe tiếng la hét, kêu cứu của Y., người dân xung quanh đã chạy đến, thấy vậy Thắng bỏ chạy. Ngày 18/11, Công an huyện Phú Giáo cho biết đang tạm giữ Thắng để điều tra về hành vi hiếp dâm. Trộm đột nhập trụ sở UBND huyện, phá két vét sạch tiền: Ngày 18/11, Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) đã khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vân tay để điều tra vụ phá két sắt, trộm tài sản tại trụ sở UBND huyện này. Kẻ gian đã vào trụ sở huyện, phá ổ khóa, lục tìm tài sản tại các phòng Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, kế toán... nhưng chỉ thấy máy tính, tài liệu giấy tờ, không có tài sản. Sau đó, đến phòng thủ quỹ thấy một két sắt ở đây, kẻ gian đã cạy mở, lấy số tiền hơn 100 triệu đồng. Bắt trùm giang hồ Hưng 'Tiềm' ở Thái Bình: Ngày 18/11, Công an TP Thái Bình cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Quang Hưng (SN 1977, tức Hưng 'Tiềm', trú tại TP Thái Bình) về tội "Cố ý gây thương tích". Hưng 'Tiềm' được biết tới là một giang hồ cộm cán ở tỉnh Thái Bình. Trước đó, ngày 22/6, Hưng 'Tiềm' có hành vi đánh đập, cố ý gây thương tích cho anh P.N.M ở TP Thái Bình. Sau đó, bị hại làm đơn tố giác tội phạm gửi đến Công an TP Thái Bình tố cáo hành vi của Phạm Quang Hưng. Đâm chết bạn nhậu trong lúc rượu vào lời ra: Chiều 17/11, trong lúc rượu vào lời ra, do có mâu thuẫn từ trước nên ông T. V. H. (SN 1964) và Trần Văn Hồng (SN 1965 cùng ngụ xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau. Sau đó, Hồng dùng dao đâm nhiều nhát khiến ông H. tử vong. Ngày 18/11, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra, làm rõ. Đột nhập nhà dân trộm tài sản trên 1,5 tỷ đồng: Lê Đức Vũ (SN 1990, trú huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) thấy nhà chị C. (SN 1999, trú tại tổ dân phố 18, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải) không khóa cửa nên đã lẻn vào trộm cắp nhiều tài sản. Tổng giá trị tài sản khoảng 1,5 tỷ đồng. Ngày 18/11, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa bắt giữ Lê Đức Vũ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đi chụp ảnh, nữ sinh rơi xuống đập thủy lợi tử vong: Ngày 18/11, thông tin từ UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết, khoảng 16h ngày 18/11, em N.N.Q. (SN 2009, học sinh Trường THCS Chu Văn An, huyện Chư Prông) cùng 2 người bạn đến khu vực đập thủy lợi thuộc TDP 2, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông chơi và chụp ảnh. Q. không may trượt chân ngã xuống nước dẫn đến tử vong. Ô tô bốc cháy còn trơ khung trên đường Võ Nguyên Giáp: Khoảng 2h ngày 18/11, trên đường Võ Nguyên Giáp hướng từ Nội Bài về trung tâm Hà Nội (Km 11+900 thuộc đại phận xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn) chiếc ô tô BKS 19A-XX.XX bất ngờ bị mất lái tông vào dải phân cách. Sau đó, chiếc xe này bất ngờ bốc cháy dữ dội. Chỉ trong thời gian ngắn, chiếc xế hộp này đã bị cháy hoàn toàn, còn trơ lại khung sắt, lazang của chiếc xe bị vỡ vụn. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Chủ tịch Xi măng Vicem Hoàng Thạch bị bắt: Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Thành Long - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Công ty Ximăng Vicem Hoàng Thạch. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Được biết, ông Long có trình độ chuyên môn là kỹ sư vật liệu xây dựng và đã có hàng chục năm công tác tại các đơn vị thuộc Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem). >>> Xem thêm video: Thanh niên vào nhà hiếp dâm thiếu nữ cùng xóm. Nguồn: ĐTHĐT.

Thiếu nữ bị dụ đi nhờ xe rồi giở trò đồi bại: Thấy em Y. (SN 2007) đang đi bộ trên đường tại huyện Phú Giáo, Bình Dương, Vũ Văn Thắng (SN 1988, ngụ huyện Bàu Bàng) dừng lại ngỏ ý cho đi nhờ xe. Đến khu vực vắng người, đối tượng khống chế nạn nhân để giở trò đồi bại. Nghe tiếng la hét, kêu cứu của Y., người dân xung quanh đã chạy đến, thấy vậy Thắng bỏ chạy. Ngày 18/11, Công an huyện Phú Giáo cho biết đang tạm giữ Thắng để điều tra về hành vi hiếp dâm. Trộm đột nhập trụ sở UBND huyện, phá két vét sạch tiền: Ngày 18/11, Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) đã khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vân tay để điều tra vụ phá két sắt, trộm tài sản tại trụ sở UBND huyện này. Kẻ gian đã vào trụ sở huyện, phá ổ khóa, lục tìm tài sản tại các phòng Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, kế toán... nhưng chỉ thấy máy tính, tài liệu giấy tờ, không có tài sản. Sau đó, đến phòng thủ quỹ thấy một két sắt ở đây, kẻ gian đã cạy mở, lấy số tiền hơn 100 triệu đồng. Bắt trùm giang hồ Hưng 'Tiềm' ở Thái Bình: Ngày 18/11, Công an TP Thái Bình cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Quang Hưng (SN 1977, tức Hưng 'Tiềm', trú tại TP Thái Bình) về tội "Cố ý gây thương tích". Hưng 'Tiềm' được biết tới là một giang hồ cộm cán ở tỉnh Thái Bình. Trước đó, ngày 22/6, Hưng 'Tiềm' có hành vi đánh đập, cố ý gây thương tích cho anh P.N.M ở TP Thái Bình. Sau đó, bị hại làm đơn tố giác tội phạm gửi đến Công an TP Thái Bình tố cáo hành vi của Phạm Quang Hưng. Đâm chết bạn nhậu trong lúc rượu vào lời ra: Chiều 17/11, trong lúc rượu vào lời ra, do có mâu thuẫn từ trước nên ông T. V. H. (SN 1964) và Trần Văn Hồng (SN 1965 cùng ngụ xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau. Sau đó, Hồng dùng dao đâm nhiều nhát khiến ông H. tử vong. Ngày 18/11, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra, làm rõ. Đột nhập nhà dân trộm tài sản trên 1,5 tỷ đồng: Lê Đức Vũ (SN 1990, trú huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) thấy nhà chị C. (SN 1999, trú tại tổ dân phố 18, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải) không khóa cửa nên đã lẻn vào trộm cắp nhiều tài sản. Tổng giá trị tài sản khoảng 1,5 tỷ đồng. Ngày 18/11, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa bắt giữ Lê Đức Vũ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đi chụp ảnh, nữ sinh rơi xuống đập thủy lợi tử vong: Ngày 18/11, thông tin từ UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết, khoảng 16h ngày 18/11, em N.N.Q. (SN 2009, học sinh Trường THCS Chu Văn An, huyện Chư Prông) cùng 2 người bạn đến khu vực đập thủy lợi thuộc TDP 2, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông chơi và chụp ảnh. Q. không may trượt chân ngã xuống nước dẫn đến tử vong. Ô tô bốc cháy còn trơ khung trên đường Võ Nguyên Giáp: Khoảng 2h ngày 18/11, trên đường Võ Nguyên Giáp hướng từ Nội Bài về trung tâm Hà Nội (Km 11+900 thuộc đại phận xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn) chiếc ô tô BKS 19A-XX.XX bất ngờ bị mất lái tông vào dải phân cách. Sau đó, chiếc xe này bất ngờ bốc cháy dữ dội. Chỉ trong thời gian ngắn, chiếc xế hộp này đã bị cháy hoàn toàn, còn trơ lại khung sắt, lazang của chiếc xe bị vỡ vụn. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Chủ tịch Xi măng Vicem Hoàng Thạch bị bắt: Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Thành Long - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Công ty Ximăng Vicem Hoàng Thạch. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Được biết, ông Long có trình độ chuyên môn là kỹ sư vật liệu xây dựng và đã có hàng chục năm công tác tại các đơn vị thuộc Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem). >>> Xem thêm video: Thanh niên vào nhà hiếp dâm thiếu nữ cùng xóm. Nguồn: ĐTHĐT.