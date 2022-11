Hưng “Tiềm” và loạt giang hồ cộm cán Thái Bình… xộ khám

Bắt trùm giang hồ Hưng 'Tiềm' ở Thái Bình: Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã khởi tố, bắt giam Phạm Quang Hưng (SN 1977, tức Hưng 'Tiềm', trú tại TP Thái Bình) về tội "Cố ý gây thương tích". Hưng ‘Tiềm’ điều tra hành vi đánh đập, cố ý gây thương tích cho anh P.N.M phường Đề Thám, TP Thái Bình vào ngày 22/6 vừa qua. Hưng 'Tiềm' được biết tới là một giang hồ cộm cán ở tỉnh Thái Bình, từng có nhiều tiền án, tiền sự. Đường ‘Nhuệ’: Nguyễn Xuân Đường (Đường ‘Nhuệ’, SN 1971, trú tại số 366 đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) – là trùm giang hồ khét tiếng Thái Bình. Những hoạt động bảo kê, hành vi côn đồ của Đường khiến người dân bất an trong thời gian dài. Đường “Nhuệ” đang phải chấp hành bản án 22 năm tù giam cho hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật trong các vụ ăn chặn tiền hỏa táng; cố ý gây thương tích; xâm phạm chỗ ở của công dân. Trùm giang hồ Bình ‘vổ’: Nguyễn Văn Bình (thường gọi Bình ‘vổ’, 47 tuổi) là trùm giang hồ khét tiếng trong lĩnh vực cờ bạc, bảo kê. Tháng 1/2021, Bình ‘vổ’ bị bắt để điều tra tội Gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Bình tham gia đấu giá đất tại huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) ngày 16/9/2019 nên đã rủ đám đàn em tạo số đông, nếu xô xát sẽ đánh lại. Sau đó, nhóm đối tượng đã mang theo kiếm, gậy đánh một số người dẫn đến thương tích. Ngày 29/10/2021, Bình bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt 9 năm tù. Cường ‘Dụ’, trùm bảo kê xe khách: Nguyễn Văn Cường (Cường ‘Dụ’, SN 1978) – Giám đốc Công ty dịch vụ vận tải Phúc Cường được biết đến là trùm bảo kê vận tải hành khách tại Thái Bình. Đối tượng này từng có 3 tiền án với tổng thời gian ngồi từ bằng 1/3 tuổi đời. Tháng 12/2020, Cường ‘Dụ’ bị Công an tỉnh Thái Bình bắt về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản". Do mâu thuẫn, cạnh tranh về giờ giấc xe khách chạy, Cường xúi đàn em ném gạch vào xe khách để dằn mặt. Ngày 4/5/2021, Cường bị TAND TP Thái Bình tuyên phạt 12 tháng tù giam. Đại ca giang hồ Sơn ‘Lông’: Vũ Văn Sơn (Sơn ‘Lông’, SN 1983) là giám đốc Công ty TNHH Phát triển Thương mại Sơn Huy có trụ sở ở Hải Phòng nhưng hoạt động chủ yếu ở huyện Thái Thụy (Thái Bình) và là một trùm giang hồ lộng hành tại khu vực huyện Thái Thuỵ. Mới đây, tháng 4/4/2022, Vũ Văn Sơn bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt 15 năm tù giam về tội “tham ô tài sản” do thông đồng, móc ngoặc trộm cắp hơn 352 tấn than. Trước đó, Sơn bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt tổng cộng 11 năm 9 tháng tù về các tội "mua bán trái phép hóa đơn" và "cố ý làm lộ bí mật nhà nước". Giang hồ "Toòng Ve”: Ngày 10/5/2021, Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã bắt giam Nguyễn Ngọc Anh (tức "Tòong Ve" (40 tuổi, trú phường Trần Lãm, TP Thái Bình), Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phú Thái Bình để điều tra tội "tàng trữ trái phép chất ma túy". "Toòng Ve" được biết đến là đại ca giang hồ cộm cá, chuyên hoạt động trong lĩnh vực cho vay nặng lãi, cờ bạc, cá cược bóng đá và buôn bán trái phép chất ma túy... Trùm ma túy Hòa "Sánh" khét tiếng ở Thái Bình: Ngày 26/1/2021, Công an Thái Bình đã bắt giữ Vũ Tiến Hoà (biệt danh Hoà “sánh”, 50 tuổi, trú tại huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình) khi đối tượng này đang có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý trên địa bàn thị trấn Tiền Hải (huyện Tiền Hải). Hoà “sánh” được biết đến là ông “trùm” buôn bán trái phép chất ma tuý tại tỉnh Thái Bình, buôn bán ma tuý đá ở TP.Thái Bình dưới vỏ bọc kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn. Trùm cho vay nặng lãi Chúc "Nhị": Lê Mai Anh (58 tuổi, thường gọi Chúc “Nhị” trú TP.Thái Bình) được biết đến là "ông trùm" cho vay nặng lãi khét tiếng ở TP Thái Bình. Tháng 11/2020, Chúc “Nhị” bị khởi tố bị can, bắt giữ để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội hủy hoại tài sản. Ngày 19/4/2021, TAND TP Thái Bình đã tuyên phạt 12 tháng tù về tội hủy hoại tài sản. Ngay sau đó, Chúc “Nhị” tiếp tục bị Công an thành phố Thái Bình khởi tố để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản theo Khoản 2, Điều 170 Bộ luật Hình sự. Đại ca xã hội đen Thái "Lâm": Ngày 4/11/2020, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Văn Thái (thường gọi là Thái “Lâm”, SN 1977, trú huyện Tiền Hải, Thái Bình) để điều tra về hành vi có dấu hiệu tội phạm "Cưỡng đoạt tài sản". Thái “Lâm”được biết đến là trùm giang hồ xã hội đen khét tiếng ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ổ nhóm tội phạm do Thái “Lâm” cầm đầu hoạt động theo kiểu xã hội đen gây bức xúc cho nhiều người dân địa phương. >>> Mời độc giả xem thêm video Đại ca giang hồ bị bắn chết khi vừa bước xuống ô tô. Nguồn:THĐT

Bắt trùm giang hồ Hưng 'Tiềm' ở Thái Bình: Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã khởi tố, bắt giam Phạm Quang Hưng (SN 1977, tức Hưng 'Tiềm', trú tại TP Thái Bình) về tội "Cố ý gây thương tích". Hưng ‘Tiềm’ điều tra hành vi đánh đập, cố ý gây thương tích cho anh P.N.M phường Đề Thám, TP Thái Bình vào ngày 22/6 vừa qua. Hưng 'Tiềm' được biết tới là một giang hồ cộm cán ở tỉnh Thái Bình, từng có nhiều tiền án, tiền sự. Đường ‘Nhuệ’: Nguyễn Xuân Đường (Đường ‘Nhuệ’, SN 1971, trú tại số 366 đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) – là trùm giang hồ khét tiếng Thái Bình. Những hoạt động bảo kê, hành vi côn đồ của Đường khiến người dân bất an trong thời gian dài. Đường “Nhuệ” đang phải chấp hành bản án 22 năm tù giam cho hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật trong các vụ ăn chặn tiền hỏa táng; cố ý gây thương tích; xâm phạm chỗ ở của công dân. Trùm giang hồ Bình ‘vổ’: Nguyễn Văn Bình (thường gọi Bình ‘vổ’, 47 tuổi) là trùm giang hồ khét tiếng trong lĩnh vực cờ bạc, bảo kê. Tháng 1/2021, Bình ‘vổ’ bị bắt để điều tra tội Gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Bình tham gia đấu giá đất tại huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) ngày 16/9/2019 nên đã rủ đám đàn em tạo số đông, nếu xô xát sẽ đánh lại. Sau đó, nhóm đối tượng đã mang theo kiếm, gậy đánh một số người dẫn đến thương tích. Ngày 29/10/2021, Bình bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt 9 năm tù. Cường ‘Dụ’, trùm bảo kê xe khách: Nguyễn Văn Cường (Cường ‘Dụ’, SN 1978) – Giám đốc Công ty dịch vụ vận tải Phúc Cường được biết đến là trùm bảo kê vận tải hành khách tại Thái Bình. Đối tượng này từng có 3 tiền án với tổng thời gian ngồi từ bằng 1/3 tuổi đời. Tháng 12/2020, Cường ‘Dụ’ bị Công an tỉnh Thái Bình bắt về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản". Do mâu thuẫn, cạnh tranh về giờ giấc xe khách chạy, Cường xúi đàn em ném gạch vào xe khách để dằn mặt. Ngày 4/5/2021, Cường bị TAND TP Thái Bình tuyên phạt 12 tháng tù giam. Đại ca giang hồ Sơn ‘Lông’: Vũ Văn Sơn (Sơn ‘Lông’, SN 1983) là giám đốc Công ty TNHH Phát triển Thương mại Sơn Huy có trụ sở ở Hải Phòng nhưng hoạt động chủ yếu ở huyện Thái Thụy (Thái Bình) và là một trùm giang hồ lộng hành tại khu vực huyện Thái Thuỵ. Mới đây, tháng 4/4/2022, Vũ Văn Sơn bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt 15 năm tù giam về tội “tham ô tài sản” do thông đồng, móc ngoặc trộm cắp hơn 352 tấn than. Trước đó, Sơn bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt tổng cộng 11 năm 9 tháng tù về các tội "mua bán trái phép hóa đơn" và "cố ý làm lộ bí mật nhà nước". Giang hồ "Toòng Ve”: Ngày 10/5/2021, Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã bắt giam Nguyễn Ngọc Anh (tức "Tòong Ve" (40 tuổi, trú phường Trần Lãm, TP Thái Bình), Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phú Thái Bình để điều tra tội "tàng trữ trái phép chất ma túy". "Toòng Ve" được biết đến là đại ca giang hồ cộm cá, chuyên hoạt động trong lĩnh vực cho vay nặng lãi, cờ bạc, cá cược bóng đá và buôn bán trái phép chất ma túy... Trùm ma túy Hòa "Sánh" khét tiếng ở Thái Bình: Ngày 26/1/2021, Công an Thái Bình đã bắt giữ Vũ Tiến Hoà (biệt danh Hoà “sánh”, 50 tuổi, trú tại huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình) khi đối tượng này đang có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý trên địa bàn thị trấn Tiền Hải (huyện Tiền Hải). Hoà “sánh” được biết đến là ông “trùm” buôn bán trái phép chất ma tuý tại tỉnh Thái Bình, buôn bán ma tuý đá ở TP.Thái Bình dưới vỏ bọc kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn. Trùm cho vay nặng lãi Chúc "Nhị": Lê Mai Anh (58 tuổi, thường gọi Chúc “Nhị” trú TP.Thái Bình) được biết đến là "ông trùm" cho vay nặng lãi khét tiếng ở TP Thái Bình. Tháng 11/2020, Chúc “Nhị” bị khởi tố bị can, bắt giữ để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội hủy hoại tài sản. Ngày 19/4/2021, TAND TP Thái Bình đã tuyên phạt 12 tháng tù về tội hủy hoại tài sản. Ngay sau đó, Chúc “Nhị” tiếp tục bị Công an thành phố Thái Bình khởi tố để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản theo Khoản 2, Điều 170 Bộ luật Hình sự. Đại ca xã hội đen Thái "Lâm": Ngày 4/11/2020, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Văn Thái (thường gọi là Thái “Lâm”, SN 1977, trú huyện Tiền Hải, Thái Bình) để điều tra về hành vi có dấu hiệu tội phạm "Cưỡng đoạt tài sản". Thái “Lâm”được biết đến là trùm giang hồ xã hội đen khét tiếng ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ổ nhóm tội phạm do Thái “Lâm” cầm đầu hoạt động theo kiểu xã hội đen gây bức xúc cho nhiều người dân địa phương. >>> Mời độc giả xem thêm video Đại ca giang hồ bị bắn chết khi vừa bước xuống ô tô. Nguồn:THĐT