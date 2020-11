Bảo vệ xịt sơn vào ô tô ở chung cư: Khởi tố 3 người

Liên quan tới vụ 3 bảo vệ xịt sơn vào loạt xe không gửi vào bãi ở chung cư. Ngày 17/11, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đình Thắng (46 tuổi), Nguyễn Xuân Loan (65 tuổi) và Nguyễn Văn Tâm (56 tuổi) về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản. Trước đó, ngày 8/11, tại khu vực phía sau chung cư CT7, phường Dương Nội đã xảy ra việc một số xe ô tô đỗ dưới lòng đường cạnh khu đô thị, đã bị xịt sơn màu đỏ lên thân xe. Ngay sau khi nắm bắt thông tin sự việc trên, Công an Hà Đông đã tập trung lực lượng điều tra xác minh làm rõ. Qua rà soát, ngày 10/11, lực lượng Công an xác định Trần Đình Thắng (SN 1974, trú ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông) là Đội trưởng thuộc Công ty bảo vệ Tây Hồ (có trụ sở tại đường Hoàng Quốc Việt, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) hiện đang làm bảo vệ đảm bảo an ninh và trông giữ xe tại khu chung cư CT7, phường Dương Nội, quận Hà Đông, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Bước đầu, Thắng khai nhận đêm mùng 7, rạng sáng 8/11, đã cùng với Nguyễn Xuân Loan (SN 1955, trú ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông) và Nguyễn Văn Tâm (SN 1964, quê quán Yên Lạc, Vĩnh Phúc); cũng là bảo vệ của Công ty bảo vệ Tây Hồ), xịt sơn vào nhiều xe ô tô. Nguyên nhân dẫn đến hành vi trên do Trần Đình Thắng phát hiện tại trục đường bao phía sau chung cư (không thuộc phạm vi trông giữ xe của công ty Thắng làm) có nhiều người dân đỗ xe qua đêm, không gửi vào bãi xe của khu chung cư quản lý nên ngày 7/11, Thắng đưa 70.000 đồng cho Tâm và Loan đi mua 2 bình sơn màu đỏ. Khoảng 0h40 ngày 8/11, Loan đi trước cảnh giới còn Tâm đi phía sau dùng bình xịt sơn đỏ lên phần thân khoảng 10 xe ô tô để dọc lề đường. Sau khi xịt hết bình sơn, Tâm đã ném vỏ bình sơn vừa sử dụng về phía vườn đào thuộc tổ dân phố Thắng Lợi, phường Dương Nội, còn 1 bình sơn chưa sử dụng, Tâm cất ở tủ bảo vệ tại sảnh tòa CT 7E. Do sợ bị phát hiện nên Thắng đã đến gặp Tâm lấy chìa khóa tủ bảo vệ, đem bình sơn đi cất giấu. Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ 1 bình sơn xịt đã qua sử dụng và 1 bình sơn do đối tượng Thắng cất giấu. Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ 1 bình sơn xịt đã qua sử dụng và 1 bình sơn do đối tượng Thắng cất giấu. Hiện vụ bảo vệ xịt sơn vào loạt xe không gửi vào bãi ở chung cư đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Vũng Tàu: 20 ô tô bị chọi gạch, bể kính. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Liên quan tới vụ 3 bảo vệ xịt sơn vào loạt xe không gửi vào bãi ở chung cư. Ngày 17/11, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đình Thắng (46 tuổi), Nguyễn Xuân Loan (65 tuổi) và Nguyễn Văn Tâm (56 tuổi) về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản. Trước đó, ngày 8/11, tại khu vực phía sau chung cư CT7, phường Dương Nội đã xảy ra việc một số xe ô tô đỗ dưới lòng đường cạnh khu đô thị, đã bị xịt sơn màu đỏ lên thân xe. Ngay sau khi nắm bắt thông tin sự việc trên, Công an Hà Đông đã tập trung lực lượng điều tra xác minh làm rõ. Qua rà soát, ngày 10/11, lực lượng Công an xác định Trần Đình Thắng (SN 1974, trú ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông) là Đội trưởng thuộc Công ty bảo vệ Tây Hồ (có trụ sở tại đường Hoàng Quốc Việt, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) hiện đang làm bảo vệ đảm bảo an ninh và trông giữ xe tại khu chung cư CT7, phường Dương Nội, quận Hà Đông, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Bước đầu, Thắng khai nhận đêm mùng 7, rạng sáng 8/11, đã cùng với Nguyễn Xuân Loan (SN 1955, trú ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông) và Nguyễn Văn Tâm (SN 1964, quê quán Yên Lạc, Vĩnh Phúc); cũng là bảo vệ của Công ty bảo vệ Tây Hồ), xịt sơn vào nhiều xe ô tô. Nguyên nhân dẫn đến hành vi trên do Trần Đình Thắng phát hiện tại trục đường bao phía sau chung cư (không thuộc phạm vi trông giữ xe của công ty Thắng làm) có nhiều người dân đỗ xe qua đêm, không gửi vào bãi xe của khu chung cư quản lý nên ngày 7/11, Thắng đưa 70.000 đồng cho Tâm và Loan đi mua 2 bình sơn màu đỏ. Khoảng 0h40 ngày 8/11, Loan đi trước cảnh giới còn Tâm đi phía sau dùng bình xịt sơn đỏ lên phần thân khoảng 10 xe ô tô để dọc lề đường. Sau khi xịt hết bình sơn, Tâm đã ném vỏ bình sơn vừa sử dụng về phía vườn đào thuộc tổ dân phố Thắng Lợi, phường Dương Nội, còn 1 bình sơn chưa sử dụng, Tâm cất ở tủ bảo vệ tại sảnh tòa CT 7E. Do sợ bị phát hiện nên Thắng đã đến gặp Tâm lấy chìa khóa tủ bảo vệ, đem bình sơn đi cất giấu. Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ 1 bình sơn xịt đã qua sử dụng và 1 bình sơn do đối tượng Thắng cất giấu. Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ 1 bình sơn xịt đã qua sử dụng và 1 bình sơn do đối tượng Thắng cất giấu. Hiện vụ bảo vệ xịt sơn vào loạt xe không gửi vào bãi ở chung cư đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Vũng Tàu: 20 ô tô bị chọi gạch, bể kính. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.