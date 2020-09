Bảo vệ trường xâm hại nữ sinh lớp 7: Tuyệt chiêu nào trị “dê xồm“?

(Kiến Thức) - Công an huyện Yên Thành, Nghệ An đang điều tra ông Bùi Đ.T. (67 tuổi, bảo vệ trường Tiểu học Hồng Thành) về hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Đáng nói, sự việc diễn ra nhiều năm liền cho đến khi bị phát hiện.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh người đàn ông tự quay cảnh thực hiện hành vi đồi bại với một bé gái. Sau khi clip được phát tán, ngày 22/9, bà H.T.M. (trú xã Hồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đã làm đơn tố cáo ông B.Đ.T. (67 tuổi, trú cùng xã, bảo vệ Trường Tiểu học Hồng Thành) đã có hành vi xâm hại tình dục cháu gái bà là N.T.T.L. (12 tuổi, học lớp 7).



Theo tố cáo của gia đình bà M, cháu gái của bà bị ông T. dụ dỗ cho bánh kẹo để ăn và lợi dụng để xâm hại nhiều lần từ khi cháu học lớp 4. Thậm chí, khi cháu học lớp 7 (hai trường THCS và Tiểu học Hồng Thành nằm sát nhau), ông T. còn ép cháu quan hệ tình dục và quay video clip sau đó bị phát tán trên mạng xã hội.

Hiện Công an huyện Yên Thành đã tiến hành tạm giữ ông B.Đ.T. để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan công an hiện cũng đã đưa cháu L. đi giám định tại cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra vụ việc.

Ảnh minh họa

Thời gian qua, tình trạng xâm hại tình dục ở trẻ em đang ở mức đáng báo động. Sau khi vụ việc cháu L. xảy ra, ông Chu Văn Ngoãn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Thành cho biết, nhà trường đã đến thăm hỏi động viên em L. đồng thời sẽ tiến hành lắp camera ở khu vực trường và các khu vực khác để giám sát.

Trước thực trạng trên, cha mẹ, phụ huynh cần làm gì để bảo vệ con trước nguy cơ xâm hại tình dục, nhà trường cần làm gì để tạo ra một trường học an toàn? Liệu học sinh bị xâm hại xong mới lắp camera giám sát có quá muộn khi học sinh bị xâm hại thì cũng xâm hại rồi?

Theo Thạc sĩ Nguyễn Phương Anh – Chuyên gia tâm lý ĐH Sư phạm Hà Nội, khi bị xâm hại tình dục, các em thường có những ảnh hưởng tâm lý nặng nề hơn, nỗi mặc cảm càng khủng khiếp hơn. Gần đây, những vụ án, những vụ xâm hại, những vụ bạo lực học đường xảy ra khi bị phanh phui đã diễn biến trong một thời gian rất dài và vụ nữ sinh ở Nghệ An này bị xâm hại suốt mấy năm liền .

Các em chịu bao khổ sở, sống trong tâm trạng lo âu, sợ hãi, trầm cảm, chịu rất nhiều tổn thương và không biết khi nào những vết thương, tổn thương mới lành lại được.

Cháu L. đã xin nghỉ học ở nhà sau khi tố cáo vụ việc lên cơ quan công an

Chính vì thế, Thạc sĩ Nguyễn Phương Anh đưa ra lời khuyên: "Tôi muốn nói rằng chúng ta cần chú trọng giải pháp thực hiện tốt và bài bản công tác tư vấn tâm lý học đường đi đôi với đó là những chế tài thưởng phạt nghiêm minh để cùng nhau xây dựng một trường học an toàn chứ không phải sau khi sự việc được phát hiện nhà trườn mới đến nhà động viên, mới tiến hành lắp camera giám sát, các cơ quan bảo vệ trẻ em mới quan tâm...thì là quá muộn.

Lắp camera giám sát thì cũng chỉ giám sát được một góc, một phần sao giám sát được hết cả? Hơn nữa, tôi cũng không hiểu giáo viên đâu mà để học sinh bị bảo vệ nhà trường xâm hại thời gian dài như thế?

Phải làm sao chúng ta ngăn cản được hành động của những gã yêu râu xanh từ trong... trứng nước chứ đừng mất bò mới lo làm chuồng”.