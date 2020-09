Đại gia Hải Dương mua xe cổ, áo 4 tỷ của ông Đoàn Ngọc Hải là ai?

Mới đây, một doanh nhân sản xuất hàng may mặc ở tỉnh Hải Dương đã trở thành chủ nhân chiếc xe ô tô cổ Daihatsu 1000 và 4 chiếc áo đấu có chữ ký của nhiều thế hệ bóng đá vàng Việt Nam khi bỏ ra 4 tỷ đồng mua lại từ ông Đoàn Ngọc Hải.



Doanh nhân ở Hải Dương, là người đầu tiên liên hệ mua chiếc xe cổ Daihatsu 1000, cùng 4 chiếc áo đấu có chữ ký của tuyển thủ bóng đá Việt Nam ngay khi ông Đoàn Ngọc Hải bày tỏ nguyện vọng bán để mua đất và xây thêm 1 ngôi nhà ở TP Huế cho bệnh nhân nghèo. Hành động của vị doanh nhân Hải Dương khi đồng cảm, hỗ trợ thiết thực cho ông Hải đạt được nguyện vọng giúp đỡ người nghèo nhận được sự khen ngợi của nhiều người.

Ông Đoàn Ngọc Hải trao giấy tờ chiếc xe Daihatsu 1000 cho đại diện doanh nhân ở Hải Dương. Ảnh: Thanh Niên.

Không ít người bày tỏ nguyện vọng muốn biết danh tính vị đại gia Hải Dương chi 4 tỷ đồng mua lại xe cổ và áo đấu từ ông Đoàn Ngọc Hải, lan tỏa những điều tốt đẹp mang giá trị cuộc sống tốt đẹp. Tuy nhiên, đến nay danh tính vị doanh nhân vẫn chưa được tiết lộ.

PV Kiến Thức đã nhiều lần liên lạc với ông Đoàn Ngọc Hải nhưng có thể do nguyện vọng của vị doanh nhân một giữ bí mật và âm thầm làm việc thiện nên nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP HCM) không tiết lộ danh tính người mua xe cổ.

Theo tìm hiểu của PV, ở Hải Dương có nhiều doanh nghiệp có tiếng trong ngành sản xuất hàng may mặc như Công Ty Cổ Phần May II Hải Dương, Công Ty Cổ Phần May 1 Hải Dương, Công ty TNHH May Tinh Lợi, Công ty TNHH Hòa Tiến với thương hiệu thời trang Yody có tiếng...

Tuy nhiên, một số doanh nhân khi được hỏi đã phủ nhận việc mua xe cổ của ông Đoàn Ngọc Hải . Đến thời điểm hiện tại, vị doanh nhân sản xuất hàng may mặc ở tỉnh Hải Dương mua xe cổ và 4 áo đấu của ông Đoàn Ngọc Hải vẫn là một ẩn số.

Tuy nhiên, dù không muốn tiết lộ danh tính nhưng nhiều người vẫn dành cho vị doanh nhân này khi âm thầm là đồng cảm với kế hoạch của ông Hải hướng về bệnh nhân nghèo.

Tại thời điểm bàn giao xe, doanh nhân ở Hải Dương cũng không thể đến trực tiếp nhận xe nên đã cử người đại diện đến và ông Đoàn Ngọc Hải đã trao xe và áo đấu cho đại diện của doanh nhân Hải Dương này.

S au đó, chiếc Daihatsu 1000 được vận chuyển ra Bắc. Ông Hải khi trao đổi với báo chí cho biết, ông và PGS. TS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ hẹn một buổi ăn tối cùng doanh nhân này thay lời cảm ơn khi sắp xếp được thời gian phù hợp.

Trước đó, ngày 19/9, trao đổi với báo chí, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết c hiếc xe ô tô cổ Daihatsu Compagno 1000 Berlina của ông Đoàn Ngọc Hải được sản xuất tại Nhật Bản và nhập về Sài Gòn vào những năm giữa thập niên 1960. Trong 4 chiếc áo đấu của tuyển bóng đá Việt Nam, có một chiếc có đầy đủ chữ ký của các tuyển thủ U23 Việt Nam và HLV Park Hang-seo tặng Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội Nguyễn Lân Hiếu và 3 chiếc áo đấu còn lại có đầy đủ chữ ký của các thế hệ vàng bóng đá Việt Nam ở các kỳ SEA Games và Tiger Cup mà các tuyển thủ ký tặng.

Trước thời điểm bán chiếc xe ô tô cổ kèm 4 chiếc áo đấu một thời gian, ông Đoàn Ngọc Hải đã từng bán chiếc điện thoại Vertu và đồng hồ Patek Philippe cho một doanh nhân tại Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh với giá 2 tỷ đồng.

Số tiền này, ông Hải sau đó đã mua một mảnh đất 80m2 tại quận 12 (TP HCM), xây nhà 4 tầng cho những người vô gia cư. Công trình này đã sắp hoàn thành.

Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, ngoài căn nhà dành cho người vô gia cư tại TP HCM. Ông Hải mong muốn được làm thêm một ngôi nhà cho các bệnh nhân nghèo tại TP Huế (tỉnh (Thừa Thiên – Huế) ở miễn phí và một ngôi nhà tại gần bệnh viện K Hà Nội cũng đang được ông nung nấu thực hiện.

Cuối tháng 8/2020, nhiều người khá bất ngờ khi ông Đoàn Ngọc Hải xuất hiện tại khu vực bệnh viện Ung bướu TP HCM cùng với chiếc xe cứu thương có dòng chữ “Xe chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí”. Chiếc xe này do ông Hải tự bỏ tiền mua từ Hàn Quốc với giá 700 triệu đồng để chở các bệnh nhân nghèo về quê miễn phí.

Ông Đoàn Ngọc Hải tâm sự, mỗi chuyến xe chở bệnh nhân từ TP.HCM về Hà Nội hiện chi phí khoảng 21 triệu, về miền Trung khoảng 15 triệu, về miền Tây khoảng 10 triệu đồng. “Để hỗ trợ phần nào khó khăn cho bệnh nhân, tôi đã dùng tiền mua xe cứu thương, phục vụ cho người nghèo, giúp họ bớt một phần nào chi phí”.

Từ đó đến nay, ông Hải đã lái xe cứu thương đi khắp miền Nam Bắc đất nước với hàng nghìn km để chở những bệnh nhân nghèo về nhà miễn phí như TP HCM, Đắk Nông, Huế, Quảng Nam, Hà Nội, Hà Giang... Việc làm thiện nguyện của ông Hải đã lan tỏa những điều hay và cái đẹp trong đời sống xã hội, khiến số đông phải ngưỡng mộ tấm lòng dành cho người nghèo của ông.

Ông Hải từng tâm sự, việc tự lái xe đưa người bệnh về nhà miễn phí là do ông muốn sống gần dân, gần người nghèo để thật sự thấu hiểu họ và muốn chia sẻ. Bản thân ông xuất hiện những cảm xúc tốt lành mà với ông cảm xúc tốt lành trong con người mới quan trọng, không tiền bạc nào đo đếm được. Chính điều đó mới làm nên tình yêu thương và ý nghĩa của cuộc đời.

"Tôi nghĩ làm từ thiện thì việc to cũng như việc nhỏ. Ai có tiền tỷ thì giúp kiểu tiền tỷ. Ai giúp được ổ bánh mì thì giúp ổ bánh mình. Đều quý và đều có ý nghĩa như nhau" – ông Hải nêu lên suy nghĩ của mình khi trao đổi với báo chí.

Ông Đoàn Ngọc Hải - Một con người đáng trân quý: Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp khi nói về ông Đoàn Ngọc Hải đã cho biết, ông Đoàn Ngọc Hải là một con người cương trực, thẳng thắn và có tấm lòng nhân ái. Ông Hải sẵn sàng "từ quan", từ bỏ chức tước, danh vọng, bổng lộc để trở thành một người dân thường, mang tấm lòng của mình đi giúp đỡ những người khó khăn, hoạn nạn. "Đây là một con người đáng trân quý, rất đáng để được người đời yêu mến, tôn trọng. Giữa lúc cuộc sống hiện đại xô bồ, lộn xộn, nhiều người vật lộn với cơm áo gạo tiền để nuôi sống bản thân, gia đình, nhiều người chỉ biết vun vén cho lợi ích cá nhân mà không biết chăm lo đến quyền lợi của cộng đồng, người nghèo khó thì ông Hải đã vượt qua được những mưu cầu cá nhân rất đỗi thường tình đó. Đó là một việc làm không phải ai cũng làm được" - luật sư Cường nêu ý kiến. Luật sư Cường dẫn ví dụ, thời gian qua, ông Hải không chỉ bán đồng hồ là tư trang cá nhân còn bán ô tô cổ và sử dụng tài sản vào việc mua xe cứu thương để thực hiện các hoạt động thiện nguyện. "Với suy nghĩ và việc làm của ông Hải chắc chắn rằng sẽ rất nhiều mạnh thường quân sẵn sàng góp công sức, tiền của để cùng ông Hải làm thiện nguyện.Rất có thể trong tương lai ông Hải sẽ trở thành điển hình của người tốt việc tốt, sẽ khởi động phong chào thiện nguyện để phát huy những giá trị tích cực của xã hội, khơi dậy đạo đức con người trong xã hội đầy cám dỗ bởi vật chất như hiện nay", luật sư Cường chia sẻ.