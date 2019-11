Bão số 6 vào Quảng Ngãi – Khánh Hòa: Quyết liệt sơ tán dân, tạm đóng cửa sân bay

Tạm đóng cửa sân bay, hủy nhiều chuyến bay do bão số 6



Cục Hàng không Việt Nam vừa cho biết, do ảnh hưởng của bão số 6, Cục đã thông báo dừng tiếp thu máy bay đến các sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa), Phù Cát (Bình Định), Pleiku (Gia Lai) để đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động khai thác.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tạm ngưng khai thác từ 16h ngày 10/11 đến 7h sáng hôm sau tại sân bay Phù Cát.

Sân bay Pleiku tạm ngưng khai thác từ 20h ngày 10/11 đến 12h ngày 11/11. Tương tự, sẽ tạm ngưng khai thác tại sân bay Cam Ranh từ 18h ngày 10/11 đến 6h ngày hôm sau.

Hàng hàng không Vietnam Airlines cho hay, sẽ hủy 6 chuyến bay bao gồm VN1651, VN1650 giữa Hà Nội và Phú Yên; VN1396, VN1397, VN1625, VN1624 giữa TP.HCM, Hà Nội và Quy Nhơn.

Đồng thời, hãng này sẽ khởi hành sớm từ 1 tiếng 40 phút đến hơn 3 tiếng đối với 6 chuyến bay giữa Hà Nội, TP.HCM và Nha Trang bao gồm VN1564, VN1565, VN1356, VN1357, VN1358, VN1359 để đảm bảo các chuyến bay cất, hạ cánh tại Nha Trang trước 18h00 do sân bay Cam Ranh sẽ đóng cửa sau thời điểm này. Các chuyến bay đến, đi từ Pleiku cũng sẽ được khởi hành sớm 3 tiếng bao gồm VN1613 từ Hà Nội đi Pleiku và VN1427 từ Pleiku đi TP.HCM.

Ngoài ra, Vietnam Airlines sẽ lùi giờ khởi hành từ 12-18 tiếng đối với 4 chuyến bay quốc tế đến, đi từ Nha Trang sang ngày 11/11 bao gồm VN718, VN719 giữa Nha Trang và Thành Đô; VN440, VN441 giữa Nha Trang và Seoul.

Hãng hàng không Jetstar Pacific cũng hủy 4 chuyến bay giữa Quy Nhơn, Phú Yên và TP.HCM trong ngày 10/11 bao gồm BL452, BL453, BL434, BL435.

Bamboo Airways đổi giờ khai thác 2 chuyến bay trong ngày 10/11 và hủy 2 chuyến vào ngày hôm sau. Còn Vietjet chưa thông tin các chuyến bay bị ảnh hưởng do bão.