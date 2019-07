Bãi rác Indevco gây ô nhiễm: Dân tố có cơ sở, chính quyền vào cuộc

Người dân phản ánh có cơ sở



Vụ việc Trung Tâm xử lý chất thải rắn (xã Hòa Bình và xã Vũ Oai, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Indevco liên tục trong thời gian qua bị người dân xã Hòa Bình tố gây ô nhiễm môi trường, khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn do ruồi muỗi và mùi hôi thối.

Để làm rõ những thông tin liên quan vụ việc trên, PV Kiến Thức đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Hữu Nhã – Phó Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ - Nguyễn Hữu Nhã cho biết, UBND huyện có nhận được đơn của người dân thôn Đồng La (xã Hòa Bình) về việc môi trường bị ô nhiễm do ảnh hưởng của Trung tâm xử lý chất thải rắn Indevco tập kết rác thải.

“Trong quá trình vận hành Trung Tâm xử lý chất thải rắn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Indevco (bãi rác Indevco) , huyện được giao quản lý và xử lý việc phát sinh ô nhiễm. Với chức năng quản lý địa phương, huyện cũng thường xuyên theo dõi. Không chỉ từ phản ánh của người dân, việc phát tán mùi, nước thải huyện đều tiếp nhận và yêu cầu Sở TNMT vào cuộc thường xuyên”, ông Nhã cho biết.

Bãi rác chôn lấp rác tại Trung Tâm xử lý chất thải rắn gây ô nhiễm.

Liên quan sự việc trên, Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh cũng thành lập đoàn kiểm tra, kết quả cho thấy, phản ánh của người dân về việc xuất hiện ruồi, mùi hôi thối trên khu vực được xác định xuất phát từ khu vực lưu chứa rác tạm thời đang hoạt động của Trung tâm xử lý chất thải rắn và từ các bể thu gom nước rỉ rác.

Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, Trung tâm Xử lý chất thải rắn tỉnh Quảng Ninh của Công ty cổ phần tập đoàn Indevco thuộc địa phận xã Hòa Bình (huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) có công suất xử lý là 900 tấn rác/ngày được cho là có công nghệ xử lý hiện đại, tiên tiến nhất hiện nay thông qua phân loại tự động, đốt trực tiếp ngay khi rác được vận chuyển về nhà máy. Lượng rác còn lại sau khi đốt phải xử lý chôn lấp tối đa là 5%. Diện tích xây dựng Dự án khoảng 300ha với tổng mức đầu tư dự kiến trên 1.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, từ tháng 5/2015 khi dự án khởi công xây dựng nhưng đến nay các lò đốt rác vẫn chưa chính thức đi vào hoạt động. Trong khi đó, quá trình vận hành thử nghiệm 4 lò đốt rác nhưng lại tậm tịt. Mỗi ngày, trung tâm xử lý rác thải này vẫn tiếp nhận hàng trăm tấn rác mỗi ngày từ các địa phương như TP Hạ Long, Cẩm Phả, thị xã Quảng Yên và huyện Hoành Bồ về tập kết chôn lấp tạm thời dẫn đến việc rác chất nước núi, hôi hám, ruồi nhặng ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, chưa kể hố chôn rác, nước rỉ rác gây ô nghiễm môi trường nguồn nước ngầm.

Sống trong cảnh việc môi trường bị ô nhiễm kể từ khi Trung tâm xử lý chất thải rắn Indevco tập kết rác thải với khối lượng lớn, người dân thôn Đồng Lá (xã Hòa Bình, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) cực chẳng đã mới phải liên tiếp làm đơn phản ánh gửi các cơ quan chức năng.

Rác từ nhiều địa phương tập kết về đây rồi đổ đống.

Đối với người dân địa phương, không chỉ bị đảo lộn cuộc sống do ảnh hưởng ô nhiễm từ bãi rác chôn lấp, các hộ dân thôn Đồng Lá bị thiệt hại do bị đất đá vùi lấp do ảnh hưởng đất thải của tuyến đường công vụ dự án công viên nghĩa trang An Lạc cũng thuộc Indevco khiến nhiều diện tích đất sản xuất, canh tác, chăn nuôi của các hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại chưa được đền bù hỗ trợ.

Trong khi đó, nhiều hộ dân lọt vào vùng quy hoạch dự án trung tâm xử lý chất thải rắn rộng 300 ha của Indevco, tuy nhiên đến nay chưa thu hồi đất, trong khi Indevco tổ chức khai thác than, đổ đất đá thải, làm bãi chôn lấp rác thải trên khu đồi đã khiến nhiều nhà dân bị nứt tường, dột mái…

Chính quyền vào cuộc

Trước phản ánh của người dân, UBND huyện Hoành Bồ đã lập đoàn kiểm tra thực tế tại dự án Trung Tâm xử lý chất thải rắn tại xã Vũ Oai và xã Hòa Bình. Kết quả kiểm tra cho thấy, việc phát hiện mùi hôi từ việc tập kết, chôn lấp rác là có thật.

Từ thực tế Trung Tâm xử lý chất thải rắn của Indevco phát tán mùi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, UBND huyện Hoành Bồ đã yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Indevco thực hiện ngay việc khắc phục hiện tượng ô nhiễm môi trường tại bãi rác lưu số 2 và số 3, đảm bảo hạn chế tối đa việc phát tán mùi, ruồi nhặng làm ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của người dân khu vực dự án.

Đồng thời, làm rõ đảm bảo đủ điều kiện về diện tích, sức chứa còn lại, không để phát tán mùi, nước rỉ rác, quy trình chôn lấp rác tạm thời để lưu chứa lượng rác tiếp nhận đến hết ngày 31/7 của hố chứa rác số 3 tuân thủ theo đúng quy định.

“Trong thời gian tiếp nhận rác, quá trình kiểm tra của cơ quan chức năng và có phản ánh của người dân phát hiện không đảm bảo về môi trường như phát tán mùi, ruồi nhặng, rò rỉ nước thải ra ngoài môi trường… sẽ yêu cầu dừng mọi hoạt động tiếp nhận rác và khu xử lý rác thải tại nhà máy. UBND huyện báo cáo UBND tỉnh kiên quyết không thực hiện tiếp nhận rác, Công ty Cổ phần Tập đoàn Indevco chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, huyện về việc làm ảnh hưởng đến môi trường, gây bức xúc cho người dân”, UBND huyện Hoành Bồ nêu rõ.

Cuộc sống người dân bị ảnh hưởng.

UBND huyện cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Indevco phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu theo quy định đối với 6 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác sinh hoạt, hệ thống xử lý nước rỉ rác tập trung xưởng tiếp nhận, phân loại chất thải rắn theo đúng thời gian quy định.

Đồng thời, UBND huyện Hoành Bồ cũng chỉ đạo UBND các xã Vũ Oai, Hòa Bình, Phòng Tài nguyên Môi trường, kinh tế hạ tầng, công an huyện, đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường theo chức năng nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các vi phạm trong việc vận chuyển, tiếp nhận, xử lý rác thải của Công ty Cổ phần Tập đoàn Indevco và các đơn vị vận chuyển rác thải.

Tại Hội nghị Ban thường vụ huyện ủy ngày 25/6, Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ Nguyễn Anh Tú đã yêu cầu Tập đoàn Indevco cam kết thực hiện theo kết luận của Ban thường vụ Huyện ủy Hoành Bồ, trong tháng 7, sẽ đưa nhà máy xử lý chất thải rắn vào hoạt động

Để chấn chỉnh tình trạng Trung Tâm xử lý chất thải rắn của Indevco gây ô nhiễm môi trường , Sở TNMT tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Indevco khẩn trương thực hiện những nội dung về bảo vệ môi trường như khẩn trương thi công thay thế thiết bị, nghiệm thu theo quy định, lập kế hoạch quản lý môi trường của dự án, niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã Vũ Oai, Hòa Bình, thử nghiệm các công trình xử lý chất thải, báo cáo để được Bộ TNMT xác nhận đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường trước khi nhà máy xử lý chất thải rắn đi vào hoạt động chính thức theo quy định.

Khắc phục các tồn tại về môi trường như thực hiện đấu nối tại vị trí khớp nối giữa hai đường ống bơm HDPE D60 và HDPE D75, đảm bảo thu gom triệt để nước rỉ rác từ bể thu gom nước rỉ rác của hố lưu chứa rác số 3 trước khi bơm dẫn về trạm xử lý nước thải; xử lý triệt để vị trí rò rỉ nước thải của hố lưu chứa rác số 1; thực hiện nghiêm các giải pháp bảo vệ môi trường đối với các hố tập kết chất thải, quản lý giám sát không để xảy ra hiện tượng, sự cố rò rỉ nước thải, thẩm thấu ra môi trường xung quanh.

Các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc kiểm tra, xử lý trước phản ánh của người dân về việc Trung Tâm xử lý chất thải rắn của công ty cổ phần Indevco xử lý rác không đúng quy trình gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đe dọa đến cuộc sống và sức khỏe của người dân nhưng nỗi lo sự ám ảnh về ô nhiễm môi trường vẫn đè nặng lên những người dân xã Hòa Bình khi bãi rác này vẫn tiếp nhận lượng rác lớn mỗi ngày trong khi các lò đốt rác vẫn chưa chính thức đi vào hoạt động…

