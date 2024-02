Bài học từ vụ tên sát nhân làm bậy với bà hàng xóm

Cách đây 11 năm, vụ án ở Hà Nam từng gây xôn xao dư luận và để lại lời cảnh tỉnh cho xã hội còn nguyên giá trị đến giờ. Hãy cùng Tri thức và Cuộc sống lật lại câu chuyện để rút ra bài học cho chính mình. Theo hồ sơ vụ án, sáng 6/4/2013, chị Lê Thị Chung (SN 1986) sang nhà mẹ là bà Nguyễn Thị Dung (SN 1962, trú tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) để nhờ công việc. Gọi mãi không thấy mẹ trả lời, chị trèo tường vào và phát hiện máu chảy qua khe cửa. Biết có chuyện chẳng lành, chị Chung vội hô hoán hàng xóm phá cửa. Cánh cửa bật mở, bên trong là cảnh tượng hãi hùng, bà Dung nằm chết gục trên vũng máu trong tình trạng lõa thể, người nhiều vết thương... Quanh nhà cũng có nhiều vết máu. (Ảnh minh họa) Cơ quan điều tra xác định nạn nhân bị đứt sâu ở chính giữa cổ, trên người có nhiều vết trầy xước. Sau khi giết nạn nhân, hung thủ lấy nước dội lên xác nhằm phi tang dấu vết. Tại lan can tầng 2 tiếp giáp với trần nhà hàng xóm có vết dép nhựa giống với vết dép gần xác nạn nhân và một vết dép xoay. Từ những phát hiện này, điều tra viên phán đoán nhiều khả năng kẻ thủ ác đã trèo và thoát ra khỏi nhà nạn nhân bằng đường leo qua trần nhà. (Ảnh minh họa) Người nhà nạn nhân cho biết, chồng và con bà Dung đi vắng từ mấy ngày trước, người phụ nữ này ở nhà một mình. Tập trung rà soát, khoanh vùng những đối tượng có biểu hiện nghi vấn sống quanh khu vực nhà nạn nhân, lực lượng phá án đã phát hiện Trần Văn Ngà (SN 1990, hàng xóm của nạn nhân) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Sáng 6/4/2013, Ngà bị Công an bắt khi đang làm công nhân tại một xưởng cơ khí trên địa bàn. Điều đáng ngạc nhiên là ngay sau khi gây án hung thủ không hề chạy trốn khỏi địa phương, vẫn thản nhiên đi làm. Tại cơ quan điều tra, ban đầu Ngà kiên quyết không thừa nhận. Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Ngà cúi đầu nhận tội. Theo lời khai của Ngà, tối 5/4/2013, Ngà gọi điện thoại cho một đối tượng nghiện trong làng rủ đi TP Phủ Lý chơi. Đối tượng này không đi, Ngà một mình bắt ô tô lên nhà nghỉ ở TP Phủ Lý. Tại đây, Ngà đã quan hệ tình dục với gái mại dâm và uống rượu. Đến khoảng 11h đêm Ngà từ nhà nghỉ về nhà. (Ảnh minh họa) Biết bà Dung ở nhà một mình, Ngà nảy sinh ý định và lẻn vào để trộm tài sản. Đang lục tìm tài sản thì bị bà Dung phát hiện, Ngà khống chế trói cổ nạn nhân, rồi thực hiện hành vi đồi bại rồi ra tay sát hại nạn nhân bằng một vết cắt ở cổ. Ra tay xong, hung thủ đã vào nhà tắm múc nước dội lên xác nạn nhân hòng xóa dấu vết. (Ảnh minh họa) Sau khi xoá dấu vết, Ngà về nhà ngủ và sáng hôm sau đi làm như không có chuyện gì xảy ra. Số tài sản cướp được của nạn nhân là 500.000 đồng cùng chiếc điện thoại đã được thu hồi. Ngày 11/4/2013, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố Trần Văn Ngà về 3 tội: Giết người, cướp tài sản, hiếp dâm. Với tội ác của mình gây ra, Ngà đã phải chịu sự trừng phạt nặng từ pháp luật. (Ảnh minh họa) Theo chương trình cảnh giác trên truyền hình Công an nhân dân, các đối tượng tội phạm thường nhắm đến nạn nhân là người cao tuổi, ở nhà một mình. Vì vậy, để phòng ngừa tội phạm và các nguy cơ rủi ro, chúng ta phải thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở về công tác tự đảm bảo an toàn an ninh như: Khoá cửa cẩn thận khi đi ngủ; gắn camera quan sát; thiết kế khóa trong để chống cắt khóa, không đeo nhiều trang sức giá trị trên người... nâng cao nhận thức, ý thức về tuân thủ pháp luật tại địa phương và cộng đồng.

