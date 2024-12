Hot girl mukbang sở hữu nhan sắc thiên thần, thành tích học tập khủng

Quỳnh Trương là một cô gái trẻ đến từ Nghệ An, hiện đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành Công nghệ Thông tin tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô được nhiều người biết đến qua những video mukbang (ăn uống) đầy hấp dẫn và hài hước. Sinh năm 2002, Quỳnh Trương sở hữu một vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào khiến bao người phải mê mẩn. Với gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn và nụ cười tỏa nắng, cô nàng nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. Tuy nhiên, điều khiến Quỳnh Trương thực sự nổi bật không chỉ dừng lại ở nhan sắc. Bên cạnh việc làm video mukbang, cô nàng còn là một sinh viên ưu tú của Đại học Kinh tế Quốc dân. Trước đó, Quỳnh Trương từng đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ như thủ khoa học sinh giỏi cấp tỉnh Nghệ An và có điểm thi tốt nghiệp THPT cao. Quỳnh Trương bắt đầu làm video mukbang từ khi còn là sinh viên. Không chỉ đơn thuần là ăn uống, Quỳnh Trương còn kết hợp nhiều yếu tố khác như nấu ăn, chia sẻ về cuộc sống, tạo ra những video vừa hài hước vừa bổ ích. Hiện tại, ngoài việc làm các video về ăn uống, cô nàng cũng là mẫu ảnh được nhiều nhãn hàng để mắt. Sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn đáng yêu, cô nàng theo đuổi phong cách nữ tính, dễ thương. Hiện tại cô nàng đang sở hữu hơn 2.2 triệu người theo dõi trên trang cá nhân Tiktok. (Ảnh: IGNV)

