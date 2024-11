Bạn gái Hồng Thanh lên tiếng về ồn ào “phông bạt“

Bivi Vũ đang là cái tên chiếm sóng mạng xã hội suốt 2 ngày qua. Sau khi được nam diễn viên Hồng Thanh công khai tình cảm, các tài khoản mạng xã hội của Bivi Vũ được rất nhiều người quan tâm. Cũng vì vậy, có người đã phát hiện ra một số tấm ảnh của cô nàng là sản phẩm của photoshop. Cụ thể, Bivi Vũ lấy hình ảnh của người khác, ghép mặt mình vào tấm ảnh đó rồi đăng lên trang cá nhân như ảnh chính chủ. Hành động này của cô nàng bị nhiều người chỉ trích là lối sống "phông bạt". Sau 1 ngày im ắng, trưa 21/11 hot girl Bivi Vũ mở lại Facebook cá nhân, chính thức lên tiếng về ồn ào nói trên. Theo đó, Bivi Vũ thừa nhận chuyện dùng hình ảnh người khác, sau đó ghép mặt bản thân vào và chỉnh sửa rồi đăng tải lên mạng xã hội. Lý do của việc làm này do "bạn gái Hồng Thanh" đưa ra là ít chụp ảnh và cảm thấy không có quá nhiều khác biệt so với thực tế: "Lúc đó, mình chỉ nghĩ đơn giản rằng hành động này giống như việc nhiều người sử dụng các ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh hoặc AI để thay đổi ảnh. Vì mình ít chụp ảnh và không thường xuyên chia sẻ cuộc sống cá nhân, mình cảm thấy những hình ảnh ghép không khác biệt quá nhiều so với thực tế nên mình đã làm vì cũng nghĩ chả ai quan tâm". Đồng thời, cô cho biết thêm những hình ảnh khoe túi xách đồ hiệu đang được nhiều trang mạng chia sẻ đã có từ 4-5 năm trước còn thời gian gần đây cô đã “ở ẩn”, nên chưa bao giờ có ý định khoe khoang hay cố tình phô trương. Bạn gái Hồng Thanh cũng phủ nhận chuyện sống “phông bạt” gia thế, vì điều kiện gia đình như thế nào thì những người xung quanh đã rõ: “Gia đình mình có điều kiện thật hay không, điều này những người xung quanh ngoài đời đều biết rõ, nên mình không có gì phải che giấu hoặc làm màu”. Netizen đưa ra nhiều ý kiến trái chiều sau bài đăng đính chính thông tin và xin lỗi của Bivi Vũ. Nhiều người cho rằng cô nàng đang cố giải thích cho việc làm của mình, mong mọi người thông cảm chứ không hề có ý thấy sai khi lấy hình ảnh của người khác. Cũng vì vậy, nhiều người đã đặt nghi vấn về học thức, gia thế cũng như cuộc sống sang chảnh của nàng hot girl liệu có thật không hay cũng chỉ làm màu mà thôi. Hiện Hồng Thanh đã ẩn/xóa đi bài đăng công khai tình cảm với Bivi Vũ. Anh cũng không lên tiếng khi bạn gái vướng vào ồn ào phông bạt. Thời gian gần đây, cụm từ "phông bạt" được dùng nhiều. Từ ngữ này chỉ việc khoe khoang, phô trương điều gì đó không thuộc về bản thân, nhằm mục đích chứng tỏ trước người khác. (Ảnh: FBNV)

