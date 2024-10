Bắc Ninh: Xử phạt 5 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm

Thời gian qua, công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm đã được Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh tăng cường triển khai thực hiện nhằm kịp thời phát hiện sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn, các cơ sở có tồn tại vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



Hoạt động kiểm tra, hậu kiểm đã được đẩy mạnh và triển khai đồng bộ từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, xã. Chất lượng các cuộc kiểm tra, hậu kiểm ngày càng cao, công tác hậu kiểm các sản phẩm do các cơ sở công bố và tự công bố được triển khai kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Theo Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh, trong 9 tháng đầu năm 2024, Ban tiến hành lấy 43 mẫu sản phẩm thực phẩm để thực hiện kiểm nghiệm sau công bố và tự công bố. Kết quả 43 mẫu đạt (đạt 100%).

Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP tỉnh Bắc Ninh kiểm tra tại cơ sở. (Ảnh: Phượng Dyên).

Căn cứ kế hoạch đã được phê duyệt, Ban đã tích cực chủ động triển khai hoạt động kiểm tra liên ngành, chuyên ngành, đột xuất đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm...

Đến nay, Ban Quản lý ATTP tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra 4.184 cơ sở, trong đó 115 cơ sở thuộc lĩnh vực Công Thương. Số cơ sở đạt 87 cơ sở, nhắc nhở 23 cơ sở, xử lý vi phạm hành chính 5 cơ sở, với số tiền phạt 32,5 triệu đồng.

Hành vi vi phạm chủ yếu là buôn bán sản phẩm thực phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm, nhưng không có hồ sơ tự công bố theo quy định; không phân loại, bảo quản riêng biệt thành phẩm hoặc bán thành phẩm bị hỏng, hết hạn sử dụng với các sản phẩm phục vụ để kinh doanh; khu vực kho bảo quản không đầy đủ giá kệ, biển tên, nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh; sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định trong khu vực sản xuất thực phẩm...

Ban Quản lý ATTP tỉnh Bắc Ninh cũng thường xuyên phối hợp với Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh, Công an tỉnh (thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh) thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phối hợp giám sát hoạt động bán hàng đa cấp theo thông báo của các doanh nghiệp, đặc biệt kiểm soát các thông tin tại các hội nghị bán hàng đa cấp, quảng bá, giới thiệu, bán sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, tăng cường vi chất dinh dưỡng như giấy chứng nhận ATTP, công bố tiêu chuẩn...

