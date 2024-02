Bắc Kạn: Bắt tạm giam nữ quái lợi dụng lòng tin để lừa đảo tiền

Ngày 2/2, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Thị Huyền Trang (SN 1985, trú tại phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Hà Thị Huyền Trang tại cơ quan Công an.

Theo điều tra của cơ quan Công an, Trang đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của những người quen và đưa ra thông tin không có thật như: Gia đình của người bị hại đang gặp hạn, phải chuyển tiền cho Trang để làm lễ giải hạn; Được gia đình bên chồng chia đất, cần tiền để làm thủ tục chuyển nhượng…

Ngay sau khi nhận được tiền của bị hại, đối tượng sử dụng để tiêu xài vào mục đích cá nhân. Tuy liên tục bị lừa, nhưng có người vẫn tin tưởng chuyển tiền cho Trang. Tháng 6/2023, Trang đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trong quá trình này, đối tượng vẫn tiếp tục lừa đảo.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn đã xác lập chuyên án. Trang bị phát hiện khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Vào thời điểm bị bắt giữ, đối tượng vẫn đang thực hiện cuộc gọi với một người phụ nữ để lừa đảo. Đối tượng đã được di lý về Bắc Kạn để phục vụ công tác điều tra.

Tại Cơ quan điều tra, Trang thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận do cần tiền để tiêu xài, trả nợ nên đối tượng đã nảy sinh ý định hoạt động phạm tội. Kết quả điều tra ban đầu xác định, bằng thủ đoạn trên Trang đã chiếm đoạt được số tiền trên 400 triệu đồng.