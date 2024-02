CSGT huyện Ea Súp xuyên đêm xử lý xe quá khổ, quá tải

Nhằm xử lý triệt để tình trạng xe quá tải, quá khổ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông, từ ngày 15 - 28/12/2023 tổ công tác thuộc Đội CSGT – TT Công an huyện Ea Súp, Công an tỉnh Đắk Lắk đã được triển khai lưu động xử lý xe quá khổ, quá tải. Qua đó kịp thời phát hiện, xử lý 10 trường hợp xe chở quá tải. Khoảng 20h25 ngày 31/1/2024 Phóng viên báo Tri thức & Cuộc sống theo chân tổ công tác Đội CSGT – TT Công an huyện Ea Súp thực hiện tuần tra kiểm soát. Tại đây, tổ công tác phát hiện xe biển số 47F-00850 chở đầy mía, lưu thông trên đường thuộc xã Ea Rốk, theo hướng vào xã Ya Tờ Mốt (Ea Súp, Đắk Lắk) có dấu hiệu quá tải nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện. Qua kiểm tra, phương tiện chở hàng vượt tải trọng cho phép (quá tải ở mức 1 từ 10 đến 30%). Tổ công tác đã lập biên bản, xử lý theo quy định. Ngoài ra, trên tuyến tỉnh lộ 1, Đội CSGT - TT Công an huyện Ea Súp phát hiện thêm 09 trường hợp quá khổ quá tải. Theo chỉ huy Đội CSGT – TT Công an huyện Ea Súp, để xử lý hiệu quả những vi phạm liên quan đến chở quá tải, cơi nới thành thùng, đơn vị đã triển khai các tổ công tác vừa công khai đồng thời mật phục để phát hiện, kiểm tra xử phạt vào các khung giờ khác nhau, liên tục thay đổi phương thức kiểm tra. Đối với các phương tiện xe tải chở mía hoạt động vào thời gian ban đêm, phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ… Nhằm đảm bảo ATGT, Lãnh đạo Công an huyện Ea Súp cho biết, đơn vị liên tục thay đổi tuyến, địa bàn kiểm tra và liên tục có kế hoạch bố trí lực lượng kiểm soát tình trạng xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng. Trong quá trình kiểm tra, sẽ kiên quyết tạm giữ những phương tiện bị phát hiện cơi nới thành thùng, bắt buộc chủ phương tiện phải cắt bỏ phần cơi nới. Phương tiện chở hàng quá tải cũng sẽ phải san tải, hạ tải ngay lập tức, bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành. Đơn vị xác định, nếu lơ là, không thường xuyên tuần tra, kiểm soát thì nguy cơ vi phạm nồng độ cồn, xe cơi nới thành, thùng, chở quá khổ, quá tải sẽ bùng phát trở lại rất cao. Ngoài ra lực lượng CSGT còn tuyên truyền, nhắc nhở các lái xe và các chủ doanh nghiệp phối hợp thực hiện nghiêm các quy định góp phần giảm thiểu TNGT. Theo thống kê của Đội CSGT-TT, Công an huyện Easup từ ngày 15/12/2023 đến nay, đơn vị đã xử lý tổng số biên bản: 237 trường hợp (211 xe mô tô gắn máy; 22 ô tô tải, 02 ô tô con). Trong đó, vi phạm nồng độ cồn: 102 trường hợp (mức 1: 43 TH; mức 2: 26 TH; mức 3: 29 TH; không chấp hành: 4 TH); vi phạm chở quá trọng tải 10-30: 10 trường hợp. Được biết, thời gian tới, để kiểm soát tải trọng xe có hiệu quả, đơn vị sẽ tăng cường triển khai các tổ công tác xử lý chuyên đề xe tải vi phạm. Ngoài việc xử lý, cắt bỏ phần thành thùng xe cơi nới, lái xe cũng như chủ phương tiện phải viết cam kết bảo đảm trật tự ATGT. Để ngăn chặn xe quá khổ, quá tải, rất cần sự vào cuộc có trách nhiệm của toàn xã hội. Các cơ quan liên quan cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ; doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, đơn vị thuê chở hàng, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải ký cam kết không chở hàng quá khổ, quá tải. Để bảo đảm an toàn giao thông trước và sau dịp Tết Nguyên đán. >>> Mời độc giả xem thêm video Nắng nóng, chế xe kéo chở trẻ đi học: có vi phạm giao thông:

