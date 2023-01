Bắc Giang: Nổ bình ắc quy khiến người phụ nữ bị thương

Ngày 16/1, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Tân Yên nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc, hồi 19h ngày 15/1, tại gian bếp đun của gia đình bà Nguyễn Thị Quy (SN 1974, trú tại thôn Tân Lập, xã An Dương, huyện Tân Yên) xảy ra vụ nổ khiến bà Quy bị thương nhẹ ở vùng mặt, tay, chân và được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Trung tâm y tế huyện Tân Yên.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an huyện Tân Yên đã triển khai lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường và ghi lời khai của những người liên quan. Kết quả ban đầu xác định: Nguyên nhân do bà Quy để bình thuốc sâu loại 18 lít có gắn ắc quy loại 12V gần bếp đun của gia đình. Khi đun nấu, bà Quy không để ý dẫn đến lửa cháy lan đến vị trí để bình thuốc sâu làm bình ắc quy phát nổ .

Để đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ trong các hộ gia đình, Công an huyện Tân Yên đề nghị nhân dân: Chủ động nghiên cứu, nâng cao ý thức phòng ngừa cháy nổ; quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt; không buôn bán, tàng trữ trái phép các chất dễ cháy, nổ; bảo quản, sử dụng an toàn các chất dễ cháy trong đời sống sinh hoạt hàng ngày... để tránh xảy ra các vụ việc tương tự; bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho bản thân và gia đình.