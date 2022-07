Bắc Giang: Nguyên nhân vụ nam thanh niên cầm dao vào nhà nghỉ cướp tiền

Liên quan tới vụ nam thanh niên cầm dao vào nhà nghỉ cướp tiền, ngày 20/7, Cơ quan điều tra Công an huyện Việt Yên, Bắc Giang cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Hồng Nhật (SN 1995, trú xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, Công an huyện Việt Yên tiếp nhận đơn trình báo của anh D.V.N (SN 1988, trú địa phương) về việc bị 1 nam thanh niên (không rõ danh tính) dùng dao gọt hoa quả đe dọa cướp số tiền mặt khoảng 2 triệu đồng.

Đối tượng Hoàng Hồng Nhật tại cơ quan Công an.

Nam thanh niên còn buộc anh N. phải chuyển vào số tài khoản HOANG XUAN HINH số tiền 3,5 triệu đồng ngay tại phòng số 304, nhà nghỉ Thanh Thảo, thuộc tổ dân phố Ninh Khánh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên.

Công an huyện đã vào cuộc điều tra và xác định đối tượng có liên quan là Hoàng Hồng Nhật nên liền đưa về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan Công an, Nhật khai nhận, do nghi ngờ vợ có mối quan hệ mờ ám nên đối tượng đã kiểm tra điện thoại của vợ và phát hiện anh N. nhắn tin cho vợ mình hẹn đến nhà nghỉ trên để “tâm sự”.

Tức giận vì bị “cắm sừng”, Nhật đã yêu cầu vợ đưa mình đến nhà nghỉ. Khi phát hiện anh N. đang nằm đợi ở phòng 304 đúng như trong tin nhắn, Nhật đã đe dọa anh N. để cướp tài sản.

Hiện vụ vụ nam thanh niên cầm dao vào nhà nghỉ cướp tiền ở Bắc Giang đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.