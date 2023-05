Bắc Giang: Nguyên nhân nữ nhân viên quán cà phê thư giãn bị giết

Ngày 15/5, một lãnh đạo Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã bàn giao 5 nghi phạm và vụ án cho phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra, thụ lý theo thẩm quyền. Theo vị này, sau khi bắt giữ 5 đối tượng, qua làm việc, cơ quan công an đã bước đầu xác định nguyên nhân dẫn tới vụ nữ nhân viên quán cà phê thư giãn bị giết.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Vị lãnh đạo Công an huyện Việt Yên cho hay: "1 trong 5 đối tượng có tên là Sâm từng đến quán cà phê thư giãn này để tẩm quất. Trong lúc tẩm quất, Sâm phát hiện bị nữ nhân viên - là nạn nhân trộm mất tài sản nên đã nảy sinh xích mích. Tiếp đó, nữ nhân viên này gọi người quen đến đe doạ nên đối tượng bỏ đi. Đến đêm 11/5, Sâm gọi thêm bạn cùng đến quán để đòi lại chiếc điện thoại, hai bên tiếp tục nảy sinh cãi vã dẫn tới xô xát. Quá trình xô xát, Sâm đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong rồi cùng đồng bọn bỏ trốn".

Trả lời câu hỏi về việc quán cà phê thư giãn nơi xảy ra vụ án mạng có hoạt động khác “không lành mạnh” hay không, vị lãnh đạo này cho hay cơ quan công an cũng đã điều tra về việc này. Tuy nhiên, quán cà phê nói trên chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ nước giải khát, đấm bóp, tẩm quất, không tồn tại hoạt động mua, bán dâm.

Trước đó, đêm 11/5, Công an huyện Việt Yên nhận tin báo về việc khoảng 23h đêm cùng ngày, tại quán cà phê thư giãn T.N. có địa chỉ tại đường tỉnh 295B, thị trấn Nếnh xảy ra vụ cãi vã, xô xát dẫn tới một nữ nhân viên bị đâm gục, tử vong sau đó.