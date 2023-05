Những vụ cháy nhà dân nhiều người tử vong gây xót thương

Cháy nhà ở Hà Nội, 4 bà cháu tử vong thương tâm: Sáng 13/5, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại ngôi nhà 4 tầng, số 26 Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông. Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố nhanh chóng điều động Công an quận Hà Đông, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực IV xuống hiện trường làm nhiệm vụ. Đến khoảng 8h15, đám cháy được khống chế và dập tắt. Theo thông tin ban đầu, trong quá trình tiếp cận tìm kiếm cứu nạn, kiểm tra các tầng đã phát hiện 4 nạn nhân là bà cháu tử vong trong đám cháy. Cháy nhà, 3 người tử vong: Hồi 14h07 ngày 12/5, Trung tâm 114 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Hải Phòng nhận tin báo cháy tại số nhà 144 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền. Trong nhà có 4 người. Do phát hiện cháy chậm, cửa cuốn ra vào đóng nên chỉ có 1 người thoát ra ngoài an toàn qua ô cửa sổ, 3 người mắc kẹt trong đám cháy và thiệt mạng. Cháy nhà lúc rạng sáng, 2 bé gái tử vong thương tâm: Rạng sáng 16/4, xảy ra vụ cháy nhà thương tâm tại một ngôi nhà 3 tầng trên đường Nguyễn Văn Huyên, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã triển khai máy cắt qua thang để phá dỡ khung sắt cửa sổ tầng 2, tiếp cận cứu được 3 người. Riêng hai nạn nhân ở hành lang tầng tum, khi cảnh sát PCCC tiếp cận được thì đã đã tử vong. Hai nạn nhân tử vong là cháu NNA (4 tuổi) và NTND (8 tuổi). Cháy nhà gỗ trong đêm, 2 người tử vong: Tối 2/3, một ngôi nhà gỗ ở Tak Răng (thôn 2, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) bất ngờ bốc cháy lớn. Vụ hỏa hoạn khiến 2 người ở trong ngôi nhà này tử vong. Do địa hình xảy ra vụ cháy nhà dân ở cách xa khu dân cư nên công tác ứng cứu gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân ban đầu có thể 2 người này đã đốt củi sưởi ấm dẫn đến vụ cháy. Cháy nhà dân khiến 2 người tử vong: Rạng sáng 3/12/2022, tại hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thái, trú tại thôn Ngọc Nha Thượng, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, Hưng Yên xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn bà Nguyễn Thị Thái không có nhà. Trong nhà có ông Bùi Đình Hòa (sinh năm 1956, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thái Bình) và chị Dương Thị Ngoan (sinh năm 1991, trú tại xã Tân Châu, huyện Khoái Châu). Vụ hỏa hoạn khiến ông Hòa và chị Ngoan tử vong. Cháy nhà dân, 2 mẹ con tử vong: Rạng sáng 2/11/2022, tại số 103 (đường Nguyễn Đình Chiểu, tổ 1, khóm 4, phường Châu Phú A) xảy ra cháy, Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang huy động lực lượng, triển khai các biện pháp chữa cháy. Sau ít phút, đám cháy được khống chế và dập tắt, không cháy lan sang các nhà kế bên. Lực lượng chức năng đã phá cửa cứu được ông Lâm Tuyền Dân (SN 1958) ra ngoài, còn chị Thái Cẩm Châu (SN 1984, cháu ông Dân) và con gái là Thái Bảo Trân (SN 2015) tử vong. Cháy nhà 3 tầng tại Hà Nội, 5 người trong gia đình tử vong: Rạng sáng ngày 21/4/2022, tại nhà số 116 B9 Kim Liên, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội). Ngay sau đó Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố đã huy động lực lượng đến hiện trường. Có 4 người tử vong tại hiện trường, gồm: bà Đoàn Thị M (SN: 1948; chủ hộ); bà Đỗ Mai H (SN: 1985; con dâu của bà M), anh Bùi Ngọc Kh (SN: 1985, con ruột bà M), cháu Bùi Nam Ph (SN: 2012; con trai của ông L). 1 người tử vong tại bệnh viện (cháu Bùi Gia H, SN: 2021; con trai của ông L). 2 người bị thương gồm: Anh Bùi Ngọc L (SN: 1983, con trai bà M) và cháu Bùi Quang H (SN: 2010; con trai ông L). Cháy nhà hàng lúc rạng sáng, 4 người tử vong: Khoảng 4h ngày 7/12/2019, tại cửa hàng lẩu trên địa bàn phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra vụ hoả hoạn. Chánh văn phòng UBND TP Vĩnh Yên cho biết, thời điểm xảy ra cháy trong nhà hàng có nhiều người đã thoát được ra ngoài an toàn, còn 4 người bị mắc kẹt tử vong. >>>> Xem thêm video: Hà Nội: Cháy lớn ở ngôi nhà trên phố Hàng Mã, người dân hoảng sợ. Nguồn: Lý Thuỳ

