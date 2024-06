Bắc Giang: Khởi tố Hiệu trưởng Trường mầm non vì khai khống hồ sơ

Ngày 18/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết, đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Vũ Thị Hải Truyền (SN 1973, trú tại thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn), là Hiệu trưởng Trường mầm non Quý Sơn số 2 (xã Quý Sơn) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định, lệnh đối với bị can Vũ Thị Hải Truyền. Ảnh: CACC

Trước đó, qua thông tin phản ánh của báo chí, về việc có dấu hiệu lập khống hồ sơ các cô nấu ăn cho trẻ để trục lợi cá nhân xảy ra tại Trường mầm non Quý Sơn số 2, Công an huyện Lục Ngạn đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ xác minh.

Qua điều tra xác minh, xác định từ tháng 9/2018 cho đến tháng 5/2024, Trường mầm non Quý Sơn số 2 có hợp đồng với 9 cô nuôi (cô nấu ăn cho trẻ). Trên thực tế, chỉ có 6 cô nuôi là đi làm tại trường, còn lại là 3 cô chỉ đứng tên trên hồ sơ, sổ sách, không đi làm nhưng vẫn có chứng từ thể hiện việc nhận tiền lương hàng tháng.

Bà Vũ Thị Hải Truyền - Hiệu trưởng nhà trường đã chỉ đạo kế toán và thủ quỹ lập khống đối với 3 hồ sơ để lấy tiền hàng tháng chi sử dụng vào các hoạt động khác của trường. Nguồn tiền để chi trả cho các cô nuôi là tiền xã hội hóa (tiền do phụ huynh học sinh đóng góp).

Hiện vụ khởi tố Hiệu trưởng Trường mầm non vì khai khống hồ sơ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.