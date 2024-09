Bắc Giang: Hai mẹ con bị cướp điện thoại trên đường

Ngày 4/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, hồi 21h ngày 1/9, Công an huyện Tân Yên tiếp nhận đơn trình báo của chị Thân Thị Huyền (SN 1987, trú tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) về việc: Khoảng 19h cùng ngày, chị Huyền chở con gái là Đỗ Tú Vy, sinh năm 2018, trú tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên đi trên tuyến đường Tỉnh lộ 294, thuộc địa phận tổ dân phố Tiến Điều, thị trấn Nhã Nam; có 2 nam thanh niên lạ mặt đi xe máy cướp giật tài sản là 1 chiếc điện thoại Oppo A54 trên tay cháu Vy rồi bỏ chạy; trị giá tài sản ước tính khoảng 3 triệu đồng.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Tân Yên đã ngay lập tức tập trung lực lượng để điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng. Đến 02 giờ ngày 02/9/2024, chỉ 5 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Tân Yên đã làm rõ 02 đối tượng: Trịnh Văn Khương, sinh năm 1993 và Ngô Quyết Thắng, sinh năm 1991, cùng trú tại xã Đại Hoá, huyện Tân Yên đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản nói trên; thu giữ 01 điện thoại Oppo do các đối tượng cướp giật và01 xe máy dùng để gây án.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã tạm giữ 2 đối tượng cướp điện thoại và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.