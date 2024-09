Mãn nhãn với con rồng dài 120m uốn lượn trên đường phố Đắk Lắk

Lễ hội sầu riêng huyện Krông Pắc năm 2024 mang chủ đề "Sầu riêng Krông Pắc - Phát triển và hội nhập" khai mạc vào tối ngày 31/8, tại quảng trường hồ Tân An (thị trấn Phước An) và kéo dài đến hết ngày 2/9.

Tại đây, con rồng nhân tạo dài 120m đã xuất hiện trên đường phố thị trấn Phước An. Con rồng nhân tạo được làm bằng vải, trên thân có in hình quả sầu riêng. Kinh phí làm con rồng hết 70 triệu đồng, do một doanh nghiệp trên địa bàn tài trợ.

Con rồng dài 120m - biểu tượng cho tinh thần đại đoàn kết của 49 dân tộc anh em trên địa bàn. Đây cũng là điểm nhấn của Lễ hội sầu riêng Krông Pắc lần thứ 2 năm 2024.

Màn biểu diễn uốn lượn rồng trên đường phố Đắk Lắk đã thu hút hàng ngàn du khách và người dân địa phương đến lễ hội...

Theo đó, vào sáng 2/9, ông Nguyễn Thái - Trưởng đoàn Lân, Sư, Rồng, Nhân nghĩa đường tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã huy động 8 công nhân làm liên tục trong 3 tháng để hoàn thành con rồng kịp lễ hội.

Các tiết mục múa rồng đã thu hút hàng ngàn người dân và du khách.

Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc Ngô Thị Minh Trinh chia sẻ, con rồng nhân tạo này đã xác lập kỷ lục dài nhất Việt Nam, con rồng vừa là biểu tượng cho tinh thần đại đoàn kết các dân tộc và chào mừng Kỷ niệm 120 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 – 22/11/2024).

"Chúng tôi mong muốn người dân Krông Pắc cũng giống như con rồng sẽ đưa trái sầu riêng của huyện nhà bay cao bay xa...", bà Trinh cho hay.