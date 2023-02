Bắc Giang: Đòi tiền không được, nam thanh niên rút dao đâm chết con nợ

Ngày 27/2, Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cho biết đang điều tra làm rõ vụ đòi tiền không được, nam thanh niên rút dao đâm chết "con nợ" xảy ra tại Tổ dân phố Phương Lạn 6, thị trấn Phương Sơn.

Ảnh minh họa.

Trước đó, Công an huyện Lục Nam nhận được tin báo của Công an thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam về việc: Khoảng 20h7 ngày 26/2, tại trước cửa quán bia “Long béo”, địa chỉ tại TDP Phương Lạn 6, thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam, anh Vũ Văn Thông (SN 1984, trú tại TDP Phương Lạn 4, thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam) bị đối tượng Đặng Công Đoàn (SN 2006, trú tại TDP Phương Lạn 2, thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam) dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào vùng bụng, lưng. Hậu quả anh Thông bị thương được người dân và gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đ khoa tỉnh Bắc Giang, đến khoảng 23h cùng ngày thì tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Nam đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lục Nam tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức xác minh vụ việc. Quá trình xác minh, bước đầu xác định:

Khoảng 16h ngày 26/2, anh Vũ Văn Thông cùng 5 người bạn đến uống bia tại quán bia Long béo. Sau đó, Đặng Công Đoàn đến ngồi uống bia cùng; sau khi mọi người ra về, chỉ còn lại Đoàn, anh Thông và anh N.V.S, (SN 1989 ở TDP Phương Lạn 2, thị trấn Phương Sơn) thì Đoàn yêu cầu anh Thông phải trả số tiền 1.200.000 đồng anh Thông còn nợ của anh T.P.T.H, (SN 2000, trú tại TDP Phương Lạn 5, thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam) (theo xác minh, khoản nợ này anh H. sẽ cho Đoàn nếu Đoàn đòi được anh Thông).

Anh Thông nói chưa có tiền trả, sau đó 2 người kéo nhau ra trước cửa quán bia nói chuyện. Tại đây, Đoàn đã dùng dao nhọn mang sẵn trong người đâm nhiều nhát vào bụng, lưng anh Thông rồi bỏ trốn. Đến khoảng 1h30 ngày 27/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Nam đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang vận động đối tượng Đoàn đến Công an huyện đầu thú về hành vi Giết anh Thông.

Hiện vụ đòi tiền không được, nam thanh niên rút dao đâm chết "con nợ" ở Bắc Giang đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.