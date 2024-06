Bắc Giang: Bắt đối tượng tượng chặn người đi đường chiếm đoạt xe máy

Ngày 25/6, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Quý (SN 2001, trú tại thôn Xuân Long, xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá) về hành vi “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Văn Quý.

Trước đó, Công an huyện Yên Dũng nhận được tin báo của anh N.V.T, trú tại xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn trình báo vào ngày 19/6/2024, tại chân cầu Đông Hương thuộc thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, anh N.V.T điều khiển xe mô tô Honda Winner X chở theo anh L.V.T đang đi trên đường thì bị 4 đối tượng chặn xe.

Do lo sợ anh N.V.T đã xuống xe bỏ chạy, lúc này một đối tượng đã nảy sinh ý định và chiếm đoạt chiếc xe của anh N.V.T rồi bỏ trốn. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Yên Dũng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng phối hợp, điều tra làm rõ và xác định đối tượng trên là Nguyễn Văn Quý. Hiện, Công an huyện Yên Dũng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.