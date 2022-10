Vây bắt đối tượng chặn đường dùng búa sát hại cháu bé 5 tuổi

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 20/10, ông C.V.X. (72 tuổi) chở cháu nội C.T.M. (5 tuổi) đi học về thì bị Trần Văn S. (sinh năm 1982, cùng trú thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) chặn đường, dùng búa, rựa tấn công khiến hai người thương vong. Sau khi gây án, Trần Văn S. cầm hung khí vào nhà cố thủ. Nhận được tin báo, Công an huyện Quế Sơn và Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ vây bắt đối tượng gây án. Lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Nam phải leo lên nóc nhà, sử dụng hơi cay cùng nhiều phương thức để tiếp cận đối tượng. Đối tượng có dấu hiệu thần kinh không ổn định, không hợp tác và cố thủ trong nhà. Đến tối cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Nam đã điều thêm lực lượng hỗ trợ vây bắt đối tượng gây án. Sự việc gây chấn động, hàng trăm người dân địa phương hiếu kỳ tập trung theo dõi quá trình bắt đối tượng. Về phía nạn nhân, hai ông cháu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Cháu bé không may đã tử vong, còn ông nội cháu bị thương rất nặng đang được cấp cứu. Đến 21h cùng ngày, lực lượng Công an dùng hơi cay xịt vào, phá cửa xông vào khống chế bắt được đối tượng S. Được biết, Trần Văn S. từng có tiền sử thần kinh. Hiện đối tượng đã được lực lượng Công an di lý về Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 20/10, ông C.V.X. (72 tuổi) chở cháu nội C.T.M. (5 tuổi) đi học về thì bị Trần Văn S. (sinh năm 1982, cùng trú thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) chặn đường, dùng búa, rựa tấn công khiến hai người thương vong . Sau khi gây án, Trần Văn S. cầm hung khí vào nhà cố thủ. Nhận được tin báo, Công an huyện Quế Sơn và Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ vây bắt đối tượng gây án. Lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Nam phải leo lên nóc nhà, sử dụng hơi cay cùng nhiều phương thức để tiếp cận đối tượng. Đối tượng có dấu hiệu thần kinh không ổn định, không hợp tác và cố thủ trong nhà. Đến tối cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Nam đã điều thêm lực lượng hỗ trợ vây bắt đối tượng gây án. Sự việc gây chấn động, hàng trăm người dân địa phương hiếu kỳ tập trung theo dõi quá trình bắt đối tượng. Về phía nạn nhân, hai ông cháu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Cháu bé không may đã tử vong, còn ông nội cháu bị thương rất nặng đang được cấp cứu. Đến 21h cùng ngày, lực lượng Công an dùng hơi cay xịt vào, phá cửa xông vào khống chế bắt được đối tượng S. Được biết, Trần Văn S. từng có tiền sử thần kinh. Hiện đối tượng đã được lực lượng Công an di lý về Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra, xử lý.