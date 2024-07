Bắc Giang: Bắt đối tượng mua bán người, giải cứu 2 nạn nhân

Ngày 19/7, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Trần Xuân Trường (SN 2004, trú tại TDP số 3, phường Bắc Sơn, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Mua bán người” theo quy định tại Điều 150 Bộ luật Hình sự (Các Quyết định và Lệnh đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn).

Đối tượng Trần Xuân Trường tại cơ quan Công an.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Trần Xuân Trường từng là nạn nhân, bị lừa bán sang Campuchia sau đó trở về Việt Nam. Đầu năm 2024, do không có việc làm nhưng muốn có tiền ăn tiêu, Trường móc nối với một số đối tượng là người Việt Nam ở Campuchia tiến hành dụ dỗ, lôi kéo những nạn nhân (chủ yếu là thanh niên trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm sống) sang Campuchia làm việc bằng những lời mời chào hấp dẫn “việc nhẹ, lương cao”, trừ chi phí ăn ở mỗi tháng có thể bỏ ra được 20 - 30 triệu đồng, nhưng sự thật là khi sang Campuchia sẽ bị đưa vào những khu vực của người nước ngoài, phải làm việc từ 12 đến 15 tiếng mỗi ngày và không được hưởng lương. Khi lừa bán được những nạn nhân sang Campuchia thì Trần Xuân Trường được hưởng lợi từ 3 đến 5 triệu đồng/01 người.

Ngày 04/7/2024, khi Trần Xuân Trường đang trên đường đưa 2 cháu T.A.T, sinh ngày 11/5/2007, trú tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang và cháu H.V.L, sinh ngày 15/10/2007, trú tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn vào TP HCM để bán sang Campuchia thì bị Công an huyện Hiệp Hoà phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ tại cây xăng dầu 71, QL1A thuộc phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, TP HCM, giải cứu thành công cháu T.A.T và H.V.L.

Công an huyện Hiệp Hòa đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án đối với những đối tượng liên quan. Qua đây, Công an huyện khuyến cáo người dân, nhất là những thanh niên trẻ nên cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo đi lao động tại nước ngoài bằng những lời hứa “việc nhẹ, lương cao”, vì rất có thể bản thân mình sẽ trở thành những nạn nhân của việc mua bán người.