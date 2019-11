Bà trùm hot girl 9X tinh quái thế nào khi điều hành đường dây thi hộ ở ĐH Đồng Tháp?

đường dây thi hộ chứng chỉ tiếng Anh và Tin học có quy mô lớn tại Trường Đại học Đồng Tháp (ĐHĐT) ở TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, theo dự kiến ngày 18/11 sắp tới sẽ được đưa ra xét xử. Duyên bị bắt và chứng việc khám xét của Cơ quan điều tra. (Ảnh: Baovephapluat) Liên quan đến vụ bà trùm 9x hót girl điều hànhchứng chỉ tiếng Anh và Tin học có quy mô lớn tại Trường Đại học Đồng Tháp (ĐHĐT) ở TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, theo dự kiến ngày 18/11 sắp tới sẽ được đưa ra xét xử.

Trước đó, Viện kiểm sát nhân dân TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã ban hành cáo trạng truy tố Lê Thị Mỹ Duyên, (SN 1993, thường trú xã Hậu Mỹ Phú, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 10/2018, Ban giám hiệu Trường Đại học Đồng Tháp ĐHĐT nhận được thông tin, một số đối tượng tổ chức thi hộ chứng chỉ tiếng Anh, Tin học cho những sinh viên để hoàn thành chương trình học. Tiếp nhận được thông tin báo, Trường ĐHĐT đã báo sự việc lên công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp để làm rõ sự việc.

Ngày 27/10/2018, Trường ĐHĐT phát hiện có người thi hộ cho 2 sinh viên N.V.Đ và L.T.C. trong kỳ thi kiểm tra năng lực ngoại ngữ tiếng Anh bậc 2, 3 theo VSTEP khóa 31 do Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học, Trường ĐHĐT tổ chức. Toàn bộ vụ việc được chuyển cho cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Đồng Tháp.

Trong quá trình điều tra vụ việc, cơ quan công an đã phát hiện người điều hành đường dây thi hộ chính là nữ sinh viên Lê Thị Mỹ Duyên (sinh viên của Trường ĐHĐT) đã hoàn thành chương trình Sư phạm Ngữ văn chờ xét cấp bằng tốt nghiệp năm 2017 tại Trường ĐHĐT.

Tại cơ quan công an, Duyên khai rằng thời gian học và tạm trú tại phường 6, TP Cao Lãnh đã biết một số sinh viên nhiều lần thi không đạt chứng chỉ Tiếng Anh và Tin học để đủ điều kiện hoàn thành chương trình học của Trường nên chưa được xét cấp bằng tốt nghiệp.

Với lòng tham của mình, duyên đã nảy sinh ý định làm giả giấy tờ tổ chức thay người thi hộ cho sinh viên có nhu cầu nhằm thu lợi bất chính cho cá nhân. Do có nhiều lần tham gia thi chứng chỉ của trường, Duyên biết việc cấp thẻ sinh viên, thẻ dự thi, thủ tục và hình thức kiểm tra trước khi vào phòng thi lấy chứng chỉ tiếng Anh, Tin học tại Trường ĐHĐT khá dễ dàng.

Để thực hiện ý định của mình, Duyên tạo và sử dụng nhiều tài khoản Facebook có các tên “AmyDuyên”, “Chánh Giác”, tài khoản Zalo “Chanh Giac”, “Mùa Thu Cho Em”, “Mùa Thu Cho Anh”, “Mùa Thu Cho Bé” đăng thông tin tìm người giỏi tiếng Anh, Tin học để thi hộ và người cần thi hộ. Khi tìm được người cần thi hộ thì Duyên nhận chứng minh nhân dân (CMND), thẻ dự thi, thẻ sinh viên, ảnh 2x3, ảnh 4x6 và tiền đặt cọc từ 500.000 đồng trở lên (số tiền còn lại đến ngày thi giao đủ cho Duyên).

Để đề phòng công an theo dõi sai phạm của mình, việc sử dụng các tài khoản mạng xã hội đã đăng ký và các tài khoản gmail “lethimyduyentg@gmail.com”, “lethimyduyen.tg@gmail.com” để trao đổi, gửi tài liệu, hình ảnh của sinh viên thuê thi hộ, người thi hộ và hướng dẫn sinh viên thuê thi hộ, người thi hộ dùng số hiệu 999 nhắn tin, khi nào Duyên trả lời 333 thì mới nói chuyện.

Ngoài ra, Duyên còn yêu cầu người thi hộ không được làm bài thi điểm 8 hoặc 9 vì sinh viên thi phần Nói thường điểm thấp (1 hoặc 2), nếu số điểm các phần chênh lệch cao sẽ dễ bị nghi ngờ thi hộ.

Khi tìm được người cần thi hộ, để làm giả các giấy tờ, Duyên thuê Võ Văn Quang (SN 1959, trú tại phường 6, TP Cao Lãnh) chỉnh sửa ảnh 2x3 và 4x6 của người thi hộ cho phù hợp kích cỡ. Sau đó, Duyên tháo ảnh 2x3 và 4x6 của sinh viên dán trên CMND, thẻ dự thi thay bằng ảnh của người thi hộ. Tránh bị phát hiện, bị can cẩn thận sử dụng mực màu đỏ vẽ lên thành hình dấu giáp lai khớp với hình dấu Trường ĐHĐT. Thi xong, Duyên tháo ảnh 2x3 và 4x6 của người thi hộ trên CMND, thẻ dự thi thay bằng ảnh của sinh viên và thuê anh Quang ép nhựa CMND để trả lại cho sinh viên.

Để làm giả thẻ sinh viên, Duyên nhờ anh Nguyễn Văn Dư, (SN 1984, trú tại xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp) làm thẻ sinh viên cho những người thi hộ. Dư scan mặt trước, mặt sau thẻ sinh viên và chụp ảnh trực tiếp người thi hộ lưu thành file hình ảnh vào máy vi tính, sau đó Dư sử dụng phần mềm Photoshop xử lý và dán ảnh người thi hộ đè lên ảnh của sinh viên trên thẻ sinh viên, giữ nguyên thông tin cá nhân và mã vạch.

Sau khi xử lý xong, Dư in mặt trước, mặt sau thẻ sinh viên bằng giấy canon và ép hai mặt lại thành thẻ sinh viên giống như thẻ sinh viên trường cấp. Tuy nhiên, khi làm được vài thẻ sinh viên, Dư sợ Duyên sử dụng vào mục đích trái pháp luật nên từ chối không tiếp tục làm cho Duyên nữa.

Sau đó, Duyên tự chụp hình mặt trước, mặt sau thẻ sinh viên, rồi dùng phần mềm xử lý ảnh, thay ảnh trên thẻ sinh viên bằng ảnh của người thi hộ. Tiếp theo, Duyên chép các tập tin ảnh thẻ sinh viên đã chỉnh sửa, đến tiệm chụp hình Quang Ngọc in mặt trước, mặt sau của thẻ sinh viên bằng giấy in hình canon, sau đó Duyên tự ép hai mặt có kích thước và độ dầy tương tự Thẻ sinh viên thật.

Khi hoàn tất làm giả giấy tờ xong, Duyên hướng dẫn người thi hộ trình thẻ sinh viên giả và thẻ dự thi vào phòng thi và khi chụp ảnh nhận diện, giáo viên có yêu cầu mới trình CMND để hạn chế việc phát hiện sử dụng giấy tờ giả, do vậy đa số sinh viên chụp ảnh nhận diện đều cầm thẻ sinh viên giả.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, để che giấu hành vi phạm tội của mình Duyên xóa các tài khoản Facebook, Zalo cùng tài liệu lưu trữ và thay đổi số điện thoại di động để che giấu hành vi phạm tội. Đồng thời, Duyên còn chủ động liên lạc, gặp gỡ các sinh viên yêu cầu không được khai Duyên tổ chức thi hộ, nếu khai Duyên sẽ không lấy được tiền mà còn bị phạt tù và phạt tiền, đồng thời hướng dẫn sinh viên cách khai báo gian dối không đúng sự thật.

Bằng việc thực hiện làm giả các giấy tờ trên, trong khoảng thời gian từ tháng 2/2017 đến tháng 10/2018, qua 11 kỳ thi kiểm tra năng lực ngoại ngữ tiếng Anh, 3 kỳ thi tin học do Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học tổ chức, Duyên đã tổ chức thay ảnh trên 31 CMND, 34 thẻ dự thi và làm giả 32 thẻ sinh viên để tráo người thi hộ. Duyên thu lợi bất chính 320.300.000 đồng, Duyên trả công cho người thi hộ 38.900.000 đồng, còn hưởng lợi 281.400.000 đồng.

Hiện, vụ việc Lê Thị Mỹ Duyên điều hành đường dây thi hộ chứng chỉ tiếng Anh và Tin học tại Trường ĐHĐT đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.