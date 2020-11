Điểm lại loạt án giang hồ đâm chém, loạn đả khiến người dân khiếp sợ

1. 200 giang hồ đập phá quán: Tối 2/6/2020, tại quán ốc Hương (đường số 6, quận Bình Tân) khoảng 200 thanh niên người mặc áo ngoài màu cam, đi trên hàng trăm chiếc xe máy xách theo mã tấu, dao tự chế, la hét đã lao vào quán ốc đập phá, chém người. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn chửi bới, thách thức nhau trên mạng xã hội, 2 băng nhóm đã huy động hàng trăm người với nhiều hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Hàng chục giang hồ xông vào nhà chém người ở Sài Gòn: 23h20 tối 4/9, ông V.H.V (SN 1973) chở vợ và 2 con vừa về đến nhà ở hẻm số 68, đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp. Lúc này có hơn chục đối tượng cầm theo hung khí đi đến trước cửa, một trong số các đối tượng hỏi lớn “mày nói gì với Quang chùa mà chúng nó chém nhau?”. Đến giờ, ông V vẫn khẳng định, không biết Quang chùa là ai, và nghĩ đây là sự nhầm lẫn. Ngay lúc đó, ông V chưa hiểu nguyên nhân gì và chưa kịp trả lời thì nhóm đối tượng cầm hung khí lao vào đánh đập, truy sát. Ông V bị tấn công ngay trước mặt hai đứa con, khiến chúng hoảng loạn, khóc van xin và khiến cho nạn nhân bị ngất. Băng nhóm hàng chục đối tượng hỗn chiến, 1 người chết 1 người bị chém lìa tay: Khoảng 0h sáng 16/5/2020, hai nhóm có hàng chục đối tượng gặp nhau và dùng hung khí như kiếm, phảng, mác... lao vào đánh nhau trên đường Phan Bội Châu, đoạn trước Trung tâm thương mại An Phú Thịnh (TP Quy Nhơn). Vụ hỗ chiến khiến 1 người chết và 1 người bị đứt lìa cánh tay. Nguyên nhân của vụ việc là do xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình mua bán cỏ Mỹ (loại gây ảo giác), hai nhóm thanh niên trên này đã hẹn mang theo hung khí đánh nhau. 2 nhóm thanh niên hỗn chiến vì tranh giành địa bàn: Khoảng 2h30 ngày 3/62020, Nguyễn Đức Hồng Ngọc (sinh năm 1994, quê ở thành phố Hải Phòng) điều khiển xe máy chở Vũ Văn Tiến (sinh năm 1993) và Đỗ Thanh Tùng (sinh năm 1991, cùng quê ở thành phố Hải Phòng) đến khu vực phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa) để kiểm tra xem các giấy quảng cáo, rao vặt của nhóm mình có bị ai dán đè lên hay không. Khi đến khu vực trước số nhà 95 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột nhóm của Ngọc phát hiện nhóm của Chu Đình Quý (sinh năm 1997 quê ở Nghệ An) đang dán đè quảng cáo của Giang Văn Long (sinh năm 1992 quê ở Hải Phòng) lên quảng cáo của Ngọc dán trước đó. Thấy bị tranh giành địa bàn dán quảng cáo, các đối tượng đã xảy ra xô xát, dùng gậy và gạch đá đánh nhau, gây mất an ninh trật tự khu vực. Hỗn chiến trong đêm ở Hà Đông: Khoảng 21h45 phút ngày 30/3/2020, tại trước cổng chung cư Hoàng Gia (quận Hà Đông) đã xảy ra một vụ ẩu đả. Hai nhóm đối tượng đã húc nhau bằng ô tô, rồi xông vào đánh nhau. Hình ảnh trong clip trên mạng xã hội cho thấy, hai nhóm đối tượng này rất manh động, vào đỉnh điểm của vụ hỗn chiến còn có âm thanh như tiếng súng. Do mâu thuẫn từ trước, nhóm của Nguyễn Đức Anh đi xe ô tô biển số 29H173.XX và 1 xe ô tô màu trắng (chưa rõ biển số) do Nguyễn Hoài (sinh năm 1991, trú tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội) điều khiển, hẹn một người tên là Thái (sinh năm 1991, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông) đến khu vực trước cửa tòa nhà chung cư Hoàng Gia Tower để giải quyết mâu thuẫn. Hỗn chiến kinh hoàng, 3 người thương vong: Sự việc xảy ra vào đêm 6/6 và rạng sáng 7/6/2020 trên địa bàn phường Hà Cầu (Hà Đông, Hà Nội). Nhóm thanh niên gồm có: Nguyễn Văn Thành (SN 2002), Nguyễn Đình Hiệp (SN 2002) và Nguyễn Văn Hảo (SN 2003, cùng trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) hẹn với Lương Trường Sơn (SN 1998, ở quận Hà Đông) để giải quyết mâu thuẫn. Được biết, nhóm thanh niên này hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn liên quan đến bạn gái của Thành và Sơn. Trong lúc 2 bên ẩu đả khiến 3 người bị thương vong. Gần 100 đối tượng lái ô tô chở 'hàng nóng' đi hỗn chiến: Khoảng 23h30 ngày 26/7/2018, nhóm thanh niên đi xe máy che biển kiểm soát mang theo dao tự chế, tuýp gắn dao nhọn... tập trung tại khu vực cổng một công ty ở quận Hoàng Mai. Sau đó, nhóm này đi lên đường vành đai 3 trên cao di chuyển hướng về Cầu Giấy. Theo nhà chức trách, cả hai nhóm liên quan vụ việc đều kinh doanh tài chính, cho vay tín dụng tự do với lãi suất cao và cung cấp nhân 30 đối tượng giang hồ lộng hành đất cảng: Khoảng 22h30 phút ngày 8/2/2020, tại đoạn đường khu vực cửa nhà 28 đường Nguyễn Thị Thuận (thuộc phường Cát Bi, quận Hải An) có khoảng 30 đối tượng giang hồ đem theo hung khí, trong đó có 1 khẩu súng dạng súng colt, gậy bóng chày… lao vào cuộc “hỗn chiến” khiến 2 đối tượng bị thương tích. Theo kết quả điều tra, ngày 7/2/2020, Lê Đức Thanh (SN 1987, trú ở phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân) cùng nhóm bạn đến hát tại 1 quán karaoke ở phố Đồng Thiện, phường Vĩnh Niệm. Trước khi rời quán, Thanh yêu cầu một nhân viên của quán có tên là Tường “bố trí” cho mình tiếp viên nữ để đi chơi. Bị từ chối, Thanh đã dùng ống gậy bằng nhựa đánh Tường. Hỗn chiến náo loạn khu dân cư chỉ vì mâu thuẫn... qua Facebook: Ngày 18/5/2020, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, đã bắt được 10 thanh niên thuộc 2 nhóm tham gia vụ hỗn chiến gây náo loạn khu dân cư chỉ vì mâu thuẫn qua Facebook. Nguyên nhân, trong quá trình tham gia bình luận trên Facebook, Võ Văn Phụng và Nguyễn Đăng Trọng đã xảy ra mâu thuẫn và thường xuyên chửi, thách đố chém nhau. Tối 14/5, Phan Viết Vinh tổ chức sinh nhật và nghe kể về "mối thù" giữa Phụng với Trọng. Sẵn có hơi men, cả nhóm phường Hòa Quý "nổi máu anh hùng" nên đã quyết định đi trả thù.





>>>Xem thêm Video: TPHCM: Người dân bất an khi giang hồ lộng hành (Nguồn: VTC NOW)

1. 200 giang hồ đập phá quán: Tối 2/6/2020, tại quán ốc Hương (đường số 6, quận Bình Tân) khoảng 200 thanh niên người mặc áo ngoài màu cam, đi trên hàng trăm chiếc xe máy xách theo mã tấu, dao tự chế, la hét đã lao vào quán ốc đập phá, chém người. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn chửi bới, thách thức nhau trên mạng xã hội, 2 băng nhóm đã huy động hàng trăm người với nhiều hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Hàng chục giang hồ xông vào nhà chém người ở Sài Gòn: 23h20 tối 4/9, ông V.H.V (SN 1973) chở vợ và 2 con vừa về đến nhà ở hẻm số 68, đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp. Lúc này có hơn chục đối tượng cầm theo hung khí đi đến trước cửa, một trong số các đối tượng hỏi lớn “mày nói gì với Quang chùa mà chúng nó chém nhau?”. Đến giờ, ông V vẫn khẳng định, không biết Quang chùa là ai, và nghĩ đây là sự nhầm lẫn. Ngay lúc đó, ông V chưa hiểu nguyên nhân gì và chưa kịp trả lời thì nhóm đối tượng cầm hung khí lao vào đánh đập, truy sát. Ông V bị tấn công ngay trước mặt hai đứa con, khiến chúng hoảng loạn, khóc van xin và khiến cho nạn nhân bị ngất. Băng nhóm hàng chục đối tượng hỗn chiến, 1 người chết 1 người bị chém lìa tay: Khoảng 0h sáng 16/5/2020, hai nhóm có hàng chục đối tượng gặp nhau và dùng hung khí như kiếm, phảng, mác... lao vào đánh nhau trên đường Phan Bội Châu, đoạn trước Trung tâm thương mại An Phú Thịnh (TP Quy Nhơn). Vụ hỗ chiến khiến 1 người chết và 1 người bị đứt lìa cánh tay. Nguyên nhân của vụ việc là do xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình mua bán cỏ Mỹ (loại gây ảo giác), hai nhóm thanh niên trên này đã hẹn mang theo hung khí đánh nhau. 2 nhóm thanh niên hỗn chiến vì tranh giành địa bàn: Khoảng 2h30 ngày 3/62020, Nguyễn Đức Hồng Ngọc (sinh năm 1994, quê ở thành phố Hải Phòng) điều khiển xe máy chở Vũ Văn Tiến (sinh năm 1993) và Đỗ Thanh Tùng (sinh năm 1991, cùng quê ở thành phố Hải Phòng) đến khu vực phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa) để kiểm tra xem các giấy quảng cáo, rao vặt của nhóm mình có bị ai dán đè lên hay không. Khi đến khu vực trước số nhà 95 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột nhóm của Ngọc phát hiện nhóm của Chu Đình Quý (sinh năm 1997 quê ở Nghệ An) đang dán đè quảng cáo của Giang Văn Long (sinh năm 1992 quê ở Hải Phòng) lên quảng cáo của Ngọc dán trước đó. Thấy bị tranh giành địa bàn dán quảng cáo, các đối tượng đã xảy ra xô xát, dùng gậy và gạch đá đánh nhau, gây mất an ninh trật tự khu vực. Hỗn chiến trong đêm ở Hà Đông: Khoảng 21h45 phút ngày 30/3/2020, tại trước cổng chung cư Hoàng Gia (quận Hà Đông) đã xảy ra một vụ ẩu đả. Hai nhóm đối tượng đã húc nhau bằng ô tô, rồi xông vào đánh nhau. Hình ảnh trong clip trên mạng xã hội cho thấy, hai nhóm đối tượng này rất manh động, vào đỉnh điểm của vụ hỗn chiến còn có âm thanh như tiếng súng. Do mâu thuẫn từ trước, nhóm của Nguyễn Đức Anh đi xe ô tô biển số 29H173.XX và 1 xe ô tô màu trắng (chưa rõ biển số) do Nguyễn Hoài (sinh năm 1991, trú tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội) điều khiển, hẹn một người tên là Thái (sinh năm 1991, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông) đến khu vực trước cửa tòa nhà chung cư Hoàng Gia Tower để giải quyết mâu thuẫn. Hỗn chiến kinh hoàng, 3 người thương vong: Sự việc xảy ra vào đêm 6/6 và rạng sáng 7/6/2020 trên địa bàn phường Hà Cầu (Hà Đông, Hà Nội). Nhóm thanh niên gồm có: Nguyễn Văn Thành (SN 2002), Nguyễn Đình Hiệp (SN 2002) và Nguyễn Văn Hảo (SN 2003, cùng trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) hẹn với Lương Trường Sơn (SN 1998, ở quận Hà Đông) để giải quyết mâu thuẫn. Được biết, nhóm thanh niên này hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn liên quan đến bạn gái của Thành và Sơn. Trong lúc 2 bên ẩu đả khiến 3 người bị thương vong. Gần 100 đối tượng lái ô tô chở 'hàng nóng' đi hỗn chiến: Khoảng 23h30 ngày 26/7/2018, nhóm thanh niên đi xe máy che biển kiểm soát mang theo dao tự chế, tuýp gắn dao nhọn... tập trung tại khu vực cổng một công ty ở quận Hoàng Mai. Sau đó, nhóm này đi lên đường vành đai 3 trên cao di chuyển hướng về Cầu Giấy. Theo nhà chức trách, cả hai nhóm liên quan vụ việc đều kinh doanh tài chính, cho vay tín dụng tự do với lãi suất cao và cung cấp nhân 30 đối tượng giang hồ lộng hành đất cảng: Khoảng 22h30 phút ngày 8/2/2020, tại đoạn đường khu vực cửa nhà 28 đường Nguyễn Thị Thuận (thuộc phường Cát Bi, quận Hải An) có khoảng 30 đối tượng giang hồ đem theo hung khí, trong đó có 1 khẩu súng dạng súng colt, gậy bóng chày… lao vào cuộc “hỗn chiến” khiến 2 đối tượng bị thương tích. Theo kết quả điều tra, ngày 7/2/2020, Lê Đức Thanh (SN 1987, trú ở phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân) cùng nhóm bạn đến hát tại 1 quán karaoke ở phố Đồng Thiện, phường Vĩnh Niệm. Trước khi rời quán, Thanh yêu cầu một nhân viên của quán có tên là Tường “bố trí” cho mình tiếp viên nữ để đi chơi. Bị từ chối, Thanh đã dùng ống gậy bằng nhựa đánh Tường. Hỗn chiến náo loạn khu dân cư chỉ vì mâu thuẫn... qua Facebook: Ngày 18/5/2020, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, đã bắt được 10 thanh niên thuộc 2 nhóm tham gia vụ hỗn chiến gây náo loạn khu dân cư chỉ vì mâu thuẫn qua Facebook. Nguyên nhân, trong quá trình tham gia bình luận trên Facebook, Võ Văn Phụng và Nguyễn Đăng Trọng đã xảy ra mâu thuẫn và thường xuyên chửi, thách đố chém nhau. Tối 14/5, Phan Viết Vinh tổ chức sinh nhật và nghe kể về "mối thù" giữa Phụng với Trọng. Sẵn có hơi men, cả nhóm phường Hòa Quý "nổi máu anh hùng" nên đã quyết định đi trả thù.





>>>Xem thêm Video: TPHCM: Người dân bất an khi giang hồ lộng hành (Nguồn: VTC NOW)