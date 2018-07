“Bà trùm” điều hành đường dây ma túy ở Hải Phòng như thế nào?

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, vào khoảng 12h55 ngày 3/7, tại trước cửa nhà số 80 Dư Hàng (phường Dư Hàng, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng), phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.Hải Phòng phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Thị Mai Quyên (SN 1987, trú tại số 13/34/199 Tô Hiệu, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) và Vũ Ngọc Hùng (SN 1995, trú tại phố Thống Nhất, thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, hiện trú tại số 18/138 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.



"Bà trùm" đường dây mua bán ma túy Mai Quyên.

Tang vật được phòng PC47 thu giữ gồm 5 kg Methamphetamine (ma túy đá), 1 xe môtô, 1 điện thoại di động và một số tang vật liên quan khác. Lượng ma túy lớn này được các đối tượng giấu trong một thùng xốp và ngụy trang dưới vỏ bọc là các gói chè.

Theo cơ quan công an, đối tượng Quyên còn cấu kết với một số đối tượng cộm cán về ma túy ở các tỉnh, thành phố khác. Các đối tượng trong đường dây đều là những đối tượng có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan công an.

Đối tượng Vũ Ngọc Hùng.

Tuổi đời mới ngoài ba mươi, nhưng Quyên thực sự đã trở thành “bà trùm” trong giới giang hồ ở Hải Phòng về việc “làm ăn” từ ma túy.

Quyên chỉ đạo đồng bọn vận chuyển ma túy từ các tỉnh phía Nam tới Hải Phòng, sau đó chuyển đi các tỉnh, thành phố khác và nước ngoài để tiêu thụ với các thủ đoạn hoạt động rất kín đáo, tinh vi như sử dụng nhiều loại phương tiện khác nhau để vận chuyển; thuê nhiều địa điểm khác nhau để cất giấu, trao đổi mua bán ma túy; việc vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy được các đối tượng chia làm nhiều công đoạn, phân vai cho từng đối tượng, sử dụng tiếng “lóng”, cất giấu ma túy trong nhiều loại túi đựng hàng hóa khác nhau... nhằm tránh bị cơ quan công an phát hiện.

Tang vật của vụ án được công an khám nghiệm.

Sau khi xác minh làm rõ được các đối tượng trong đường dây, với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, phòng PC47 đã báo cáo ban lãnh đạo Công an TP.Hải Phòng, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã xác lập chuyên án 618Q phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc cục C47 bộ Công an, đội kiểm soát Hải quan cục Hải quan Hải Phòng, phòng PK20 Công an TP.Hải Phòng để tăng cường lực lượng, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ triệt xóa đường dây phạm tội trên.

Tiến hành khám xét 7 địa điểm là nơi đối tượng Quyên và Hùng sử dụng làm địa điểm cất giấu, mua bán ma túy, Cơ quan CSĐT PC47 Công an TP.Hải Phòng đã thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Hiện tại, phòng PC47 Công an TP.Hải Phòng đang đấu tranh làm rõ và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.