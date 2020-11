Đục, cắt cây ATM và những quái chiêu của kẻ trộm

Thanh niên bịt mặt phá trụ ATM ở Bình Dương trộm tiền: Khoảng 3h ngày 24/11, bảo vệ công ty giày ngay trụ ATM (trên đường D27, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một) nghe thấy tiếng chuông báo động lớn phát ra từ khu vực này. Khi chạy lại gần thì phát hiện một thanh niên bịt mặt chạy từ trong trụ ATM ra ngoài. Kiểm tra bên trong cabin, bảo vệ phát hiện két sắt đựng tiền nằm ngổn ngang dưới nền, nhiều dụng cụ phá két sắt của đối tượng bỏ lại hiện trường. Qua trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng đã nhận diện được đối tượng. Bước đầu ghi nhận tài sản tại trụ ATM này không bị mất. Phá cây ATM 45 phút không lấy được tiền: Rạng sáng 3/10, Lã Trí Nghĩa, 32 tuổi và Huỳnh Tấn Đạt bịt khẩu trang, đeo túi có đèn khò, bình ôxy, búa, bình sơn... chở nhau đến trước Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trên đường 30 tháng 4, TP Vũng Tàu. Đạt đứng ngoài canh chừng, Nghĩa dùng đèn khò cắt phá cây ATM trước phòng giao dịch. Sau gần 45 phút, Nghĩa cắt được một ô của tấm thép dày bảo vệ phía sau cây ATM, song không thể tiếp cận được hộc tiền chứa một tỷ đồng, đành bỏ cuộc. Đến ngày 9/10, 2 đối tượng này đã bị Công an bắt giữ. "Làm" các cây ATM báo lỗi phải sửa, nhân viên ngân hàng rút trộm 31 tỷ: Ngày 9/3, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Anh Đạt (SN 1988, nguyên Tổ trưởng nghiệp vụ-phòng vận hành kho quỹ thuộc Ngân hàng TMCP Hàng Hải) 19 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Đồng thời buộc bị cáo cùng những người có liên quan liên đới bồi thường số tiền chiếm đoạt của ngân hàng. Đạt tạo niềm tin lấy được chìa khóa và mã, Đạt tới các cây ATM, cắt nguồn điện để camera không hoạt động rồi mở khay, trộm tiền. Thực hiện xong hành vi trộm cắp, Đạt đổi mã khóa nhằm mục đích khi đến kỳ sau, Tổ tiếp quỹ không thể mở được khay tiền tại ATM (sẽ không phát hiện được tiền bị mất), máy sẽ báo lỗi và Đạt tiếp tục hỗ trợ, sửa lỗi, để anh ta có cơ hội lấy cắp tiền từ các máy ATM khác. Với thủ đoạn này Đạt đã trộm 31 tỷ đồng của 25 cây ATM. Che camera an ninh bằng găng tay, phá cây ATM trộm tiền: Khoảng 2h ngày 26/11/2019, một cây ATM trên đường Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, bảo vệ Phòng giao dịch Ngân hàng Phương Đông nghe tiếng động mạnh phía ngoài nên chạy ra kiểm tra thấy một nam thanh niên dùng đá cạy cửa. Khi bảo vệ mở cửa ra thì đối tượng liền bỏ chạy. Kiểm tra máy ATM tại hiện trường thì thấy 1 hòn đá lớn đối tượng dùng để cạy cửa. Camera an ninh phía góc trên bị đối tượng dùng găng tay bằng len bịt lại. Đối tượng chưa kịp lấy tiền thì bị phát hiện nên bỏ chạy. Làm giả thẻ ATM để rút trộm tiền ở Nghệ An: Ngày 11/9/2020, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ 3 đối tượng Yang Chang Cai (Dương Trường Tài, SN 1986), Denh Cong Cong (Đặng Công Thông, SN 1990) và Lian Yu (Luyện Vũ, SN 1985), cùng trú tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc có hành vi làm giả thẻ ATM để rút trộm tiền xảy ra trên địa bàn TP Vinh. Đặng Công Thông và Luyện Vũ sử dụng các thiết bị điện tử gắn vào máy rút tiền tự động ATM để đánh cắp mật khẩu và thông tin tài khoản cá nhân của khách hàng rồi chuyển cho đối tượng Dương Trường Tài xử lý. Tiếp theo, Tài gửi dữ liệu về Trung Quốc cho một đối tượng tên là Lý Văn giải mã để chuyển thông tin lại cho Tài và đồng bọn chế tạo thẻ ATM giả để rút tiền của chủ thẻ. >>> Xem thêm video: Truy bắt tên trộm phá cây ATM để lấy tiền. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Thanh niên bịt mặt phá trụ ATM ở Bình Dương trộm tiền: Khoảng 3h ngày 24/11, bảo vệ công ty giày ngay trụ ATM (trên đường D27, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một) nghe thấy tiếng chuông báo động lớn phát ra từ khu vực này. Khi chạy lại gần thì phát hiện một thanh niên bịt mặt chạy từ trong trụ ATM ra ngoài. Kiểm tra bên trong cabin, bảo vệ phát hiện két sắt đựng tiền nằm ngổn ngang dưới nền, nhiều dụng cụ phá két sắt của đối tượng bỏ lại hiện trường. Qua trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng đã nhận diện được đối tượng. Bước đầu ghi nhận tài sản tại trụ ATM này không bị mất. Phá cây ATM 45 phút không lấy được tiền: Rạng sáng 3/10, Lã Trí Nghĩa, 32 tuổi và Huỳnh Tấn Đạt bịt khẩu trang, đeo túi có đèn khò, bình ôxy, búa, bình sơn... chở nhau đến trước Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trên đường 30 tháng 4, TP Vũng Tàu. Đạt đứng ngoài canh chừng, Nghĩa dùng đèn khò cắt phá cây ATM trước phòng giao dịch. Sau gần 45 phút, Nghĩa cắt được một ô của tấm thép dày bảo vệ phía sau cây ATM, song không thể tiếp cận được hộc tiền chứa một tỷ đồng, đành bỏ cuộc. Đến ngày 9/10, 2 đối tượng này đã bị Công an bắt giữ. "Làm" các cây ATM báo lỗi phải sửa, nhân viên ngân hàng rút trộm 31 tỷ: Ngày 9/3, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Anh Đạt (SN 1988, nguyên Tổ trưởng nghiệp vụ-phòng vận hành kho quỹ thuộc Ngân hàng TMCP Hàng Hải) 19 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Đồng thời buộc bị cáo cùng những người có liên quan liên đới bồi thường số tiền chiếm đoạt của ngân hàng. Đạt tạo niềm tin lấy được chìa khóa và mã, Đạt tới các cây ATM, cắt nguồn điện để camera không hoạt động rồi mở khay, trộm tiền. Thực hiện xong hành vi trộm cắp, Đạt đổi mã khóa nhằm mục đích khi đến kỳ sau, Tổ tiếp quỹ không thể mở được khay tiền tại ATM (sẽ không phát hiện được tiền bị mất), máy sẽ báo lỗi và Đạt tiếp tục hỗ trợ, sửa lỗi, để anh ta có cơ hội lấy cắp tiền từ các máy ATM khác. Với thủ đoạn này Đạt đã trộm 31 tỷ đồng của 25 cây ATM. Che camera an ninh bằng găng tay, phá cây ATM trộm tiền: Khoảng 2h ngày 26/11/2019, một cây ATM trên đường Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, bảo vệ Phòng giao dịch Ngân hàng Phương Đông nghe tiếng động mạnh phía ngoài nên chạy ra kiểm tra thấy một nam thanh niên dùng đá cạy cửa. Khi bảo vệ mở cửa ra thì đối tượng liền bỏ chạy. Kiểm tra máy ATM tại hiện trường thì thấy 1 hòn đá lớn đối tượng dùng để cạy cửa. Camera an ninh phía góc trên bị đối tượng dùng găng tay bằng len bịt lại. Đối tượng chưa kịp lấy tiền thì bị phát hiện nên bỏ chạy. Làm giả thẻ ATM để rút trộm tiền ở Nghệ An: Ngày 11/9/2020, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ 3 đối tượng Yang Chang Cai (Dương Trường Tài, SN 1986), Denh Cong Cong (Đặng Công Thông, SN 1990) và Lian Yu (Luyện Vũ, SN 1985), cùng trú tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc có hành vi làm giả thẻ ATM để rút trộm tiền xảy ra trên địa bàn TP Vinh. Đặng Công Thông và Luyện Vũ sử dụng các thiết bị điện tử gắn vào máy rút tiền tự động ATM để đánh cắp mật khẩu và thông tin tài khoản cá nhân của khách hàng rồi chuyển cho đối tượng Dương Trường Tài xử lý. Tiếp theo, Tài gửi dữ liệu về Trung Quốc cho một đối tượng tên là Lý Văn giải mã để chuyển thông tin lại cho Tài và đồng bọn chế tạo thẻ ATM giả để rút tiền của chủ thẻ. >>> Xem thêm video: Truy bắt tên trộm phá cây ATM để lấy tiền. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.