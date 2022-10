Bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn xin tại ngoại để chữa bệnh

Bị can Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ tại TP HCM, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương) vừa có đơn gửi Cơ quan CSĐT Công an TP HCM, Viện KSND TP HCM đề nghị xin được bảo lãnh tại ngoại. Trong đơn, bị can Hằng trình bày, bản thân có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, nhất là trong đại dịch COVID-19. Đồng thời, gia đình muốn bảo lãnh bị can ra ngoài để được điều trị bệnh.

Trước đó, con trai bà Hằng là ông Nguyễn Quang Tuấn (32 tuổi, ngụ quận 7) cũng có đơn gửi đến cơ quan tố tụng ở TP HCM xin khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho mẹ mình, muốn bảo lãnh bị can ra ngoài để được điều trị bệnh.

Bị can Nguyễn Phương Hằng.

Trước đó, ngày 6/9, Viện KSND TP HCM đã trả hồ sơ vụ bà Nguyễn Phương Hằng cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để điều tra bổ sung vụ án. Việc trả hồ sơ là để Cơ quan điều tra làm rõ vai trò của các đồng phạm trong vụ án. Đồng thời, xem xét việc nhập vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng do Công an tỉnh Bình Dương khởi tố nhằm giải quyết triệt để vụ án. Theo kết luận điều tra, tháng 3/2021, bà Hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội như: Youtube, Facebook, TikTok để phát ngôn trực tiếp (livestream) thông qua mạng Internet. Bên cạnh đó, bà Hằng đưa các thông tin chưa được kiểm chứng gây xúc phạm tới uy tín, danh dự của nhiều tổ chức, cá nhân.

Kết luận điều tra cũng xác định, các cá nhân giúp sức trong các buổi livestream của bà Hằng gồm: ông H.C.T. (Phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam), bà L.T.T.H. (nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần Đại Nam), bà N.T.M.N. (trợ lý của bà Hằng tại Công ty Cổ phần Đại Nam). Với những cá nhân có liên quan, tham gia giúp sức cho bà Hằng, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định các nội dung liên quan nhưng chưa có kết quả. Nếu có kết quả sẽ tiếp tục xử lý theo pháp luật.

Đối với các cá nhân sử dụng kênh mạng xã hội YouTube để chia sẻ thông tin liên quan đến bà Hằng nhằm mục đích câu like để tăng thu nhập, Công an TP HCM và các đơn vị chức năng có liên quan xác minh, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cũng liên quan vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, vào ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Trong tháng 9/2022, Công an tỉnh Bình Dương cũng ban hành kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Theo kết luận điều tra, bị can Hằng có sử dụng 7 tài khoản mạng xã hội gồm: 2 tài khoản Facebook là “Ha Lee”, “Nguyễn Phương Hằng”; 5 tài khoản YouTube là “Trường Đua Đại Nam”, “Chistiana Nguyen”, “LONG VLOG”, “Tin Nóng Nhất 24h”, “Luật sư Vlog”.

Từ tháng 6/2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội trên, bị can Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp qua mạng internet để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau và được nhiều người theo dõi, chia sẻ, bình luận. Tại các buổi phát trực tiếp, bị can Hằng đã phát ngôn những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của nhiều cá nhân. Vì thế những người này đã gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.

Quá trình điều tra, bị can Hằng thừa nhận phát ngôn xúc phạm, bôi nhọ nhà báo Đức Hiển, nhà báo Hàn Ni, bà Lan, vợ chồng Thủy Tiên và ông Hưng. Bị can Hằng khai là do những người này có phát ngôn xúc phạm bà cùng chồng mình là ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng Lò Vôi). Vì thế, bà đã dùng từ ngữ, phát ngôn xúc phạm, bôi nhọ lại.