Ba cuộn thép hàng chục tấn rơi xuống đè bẹp xe tải, 2 vợ chồng thoát chết

Rạng sáng 27/11, Công an quận Bình Tân, TP HCM mới xử lý xong vụ xe tải chở nhiều cuộn tôn nặng hàng chục tấn đè xe tải khác ở khu vực.

Theo công an quận, khoảng 23h30 ngày 26/11, tài xế khoảng 35 tuổi điều khiến xe tải nặng loại 7,7 tấn chở theo 3 cuộn thép nặng hàng chục tấn đi trên quốc lộ 1 hướng từ ngã tư An Sương về ngã tư An Lạc.

Hiện trường vụ việc.

Khi xe đi tới giao lộ đường Hồ Học Lãm, quận Bình Tân thì tài xế thắng gấp khiến 3 cuộn thép trên thùng xe lao về 1 bên rồi văng xuống xe đè trúng xe tải có cặp vợ chồng khoảng 30 tuổi đang ngồi bên trong.

Công an tại hiện trường.

Hai vợ chồng phát hiện nên đạp cửa thoát khỏi xe may mắn thoát chết. Tại hiện trường, chiếc xe tải cùng các cuộn thép chắn giữa làn đường, giao thông qua khu vực khó khăn.

