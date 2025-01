Bà chủ Thiên Minh Đức Chu Thị Thành đối diện hình phạt nào?

Bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Thiên Minh Đức vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về hai tội danh tham ô tài sản và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Cùng bị khởi tố về 2 tội danh trên còn có Lê Thanh An, Phó Tổng giám đốc; Nguyễn Thị Bích Liên, Kế toán trưởng và Chu Đức Mạnh, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Bị can Mai Anh Tuyên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức bị khởi tố về tội tham ô tài sản. Hai bị can Nguyễn Văn Công, Giám đốc Công ty TNHH Hợp Mạnh và Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH TMTH xăng dầu Việt Trung bị khởi tố về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, hiện bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bà Chu Thị Thành và ông Lê Thanh An

Theo Bộ Công an, các quyết định khởi tố nêu trên là kết quả ban đầu trong kế hoạch đấu tranh làm rõ các dấu hiệu lãng phí, thất thoát trong quản lý tài chính, thuế và làm rõ hành vi chiếm đoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan.

Dưới góc nhìn pháp lý, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, vụ án xảy ra tại công ty Thiên Minh Đức là một trong những vụ án đấu tranh với tội phạm về lãng phí theo chủ trương phòng chống tham nhũng lãng phí hiện nay.

Các doanh nghiệp, tổ chức và những người có chức vụ quyền hạn mà không thực hiện đúng đầy đủ chức trách nhiệm vụ của mình gây lãng phí cho Nhà nước hoặc có hành vi tham nhũng sẽ bị xử lý nghiêm minh theo chính sách đấu tranh phòng chống tham nhũng và lãng phí.

Việc khởi tố các bị can và xử lý đối với bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Thiên Minh Đức cùng một số cán bộ, lãnh đạo của công ty này là điều hoàn toàn có thể xảy ra bởi đây là một doanh nghiệp lớn nhưng tình hình kinh doanh bất ổn, là doanh nghiệp nợ thuế lớn nhất tỉnh Nghệ An hiện nay và vi phạm về chính sách đóng bảo hiểm xã hội cho rất nhiều người lao động. Điều đáng chú ý đây là doanh nghiệp có tham gia quản lý về xăng dầu bình ổn giá và bước đầu cơ quan điều tra xác định có sai phạm trong công tác quản lý.

Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập vào tháng 9/2001. Trụ sở doanh nghiệp được đặt tại phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT là bà Chu Thị Thành.

Tháng 3/2018, công ty này công bố vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức 260 tỷ đồng do 3 cổ đông góp vốn. Trong đó, bà Chu Thị Thành góp 230,8 tỷ đồng (tương đương 88,16% vốn điều lệ), ông Chu Đăng Khoa góp 29,5 tỷ đồng (11,27% vốn điều lệ) và ông Vương Đình Quán góp 1,5 tỷ đồng (0,57% vốn điều lệ). Thời gian qua, doanh nghiệp này liên tục tăng vốn điều lệ, chủ yếu do ông Chu Đăng Khoa và Chu Thị Thành góp thêm.

Tháng 9/2022, doanh nghiệp tăng vốn lên 2.022 tỷ đồng. Bà Thành tăng vốn góp điều lệ lên mức 1.560 tỷ đồng (tương đương 77,15% vốn điều lệ). Ông Chu Đăng Khoa góp 460,5 tỷ đồng. Còn ông Vương Đình Quán góp vốn 1,5 tỷ đồng. Mức vốn điều lệ này được giữ nguyên cho đến thời điểm hiện tại.

Doanh nghiệp này cũng được biết đến là đơn vị nợ thuế lớn nhất tỉnh Nghệ An. Theo thông báo của Cục Thuế tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 25/12/2024, Công ty này nợ hơn 1.085 tỷ đồng tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, tính đến ngày 30/11/2024, doanh nghiệp chậm đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho 108 lao động, số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Với việc nợ thuế số tiền rất lớn như vậy lại không thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm cho người lao động nên việc cơ quan chức năng tiến hành thanh tra kiểm tra đối với doanh nghiệp này là cần thiết. Đến nay bước đầu đã xác định có những sai phạm liên quan đến chiếm đoạt tài sản và vi phạm về hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Theo quy định của pháp luật, tham ô tài sản là hành vi chiếm đoạt tài sản do mình quản lý, nếu chiếm đoạt tài sản từ 1.000.000.000 đồng trở lên sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình theo điều 353 Bộ luật Hình sự quy định về tội tham ô tài sản.

Việc xử lý hình sự đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước về tội tham ô tài sản là chủ trương quyết liệt của Đảng và Nhà nước.

Điều đáng chú ý là hình phạt đối với tội danh này là rất nghiêm khắc, nếu chiếm đoạt từ 1.000.000.000 đồng trở lên hình phạt có thể ở mức cao nhất là tử hình. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ tài sản mà các bị can đã chiếm đoạt bằng phương thức thủ đoạn như thế nào, giá trị tài sản là bao nhiêu để làm căn cứ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Với bị can bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán hóa đơn theo điều 203 Bộ luật Hình sự, hình phạt có thể tới 5 năm tù và mức phạt tiền có thể tới 500.000.000 đồng.

Tội danh này thuộc nhóm tội phạm về kinh tế và không chỉ xử lý đối với cá nhân mà còn có thể xử lý đối với pháp nhân thương mại. Cụ thể, pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng; Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d, đ, e và g khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng; Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn; Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.”.

Đây là vụ án hình sự phức tạp có liên quan đến nhiều bị can, nhiều tổ chức cá nhân và số tiền đặc biệt lớn. Do đó, cơ quan điều tra sẽ từng bước làm rõ các tình tiết của vụ án, làm căn cứ giải quyết theo quy định của pháp luật.

