Áp thấp nhiệt đới vào biển Đông, cảnh báo mưa lớn trên 250mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, với sức gió giật cấp 8 và di chuyển về hướng đất liền nước ta. Đến 16h hôm nay và những giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới mạnh lên và tăng cấp gió nhưng giữ nguyên hướng di chuyển.

Vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Hồi 01 giờ ngày 14/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây của khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 5-10km/h.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, cảnh báo mưa lớn từ đêm 14/7 đến ngày 17/7, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Trong 06 giờ qua (từ 23 giờ ngày 13/7 đến 5 giờ ngày 14/7), các tỉnh thuộc

khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên đã có mưa, mưa vừa đến mưa to như: Lao Chải 153,8mm (Hà Giang); Làng Mô 55,4mm (Lai Châu); Huổi Lèng 112,8mm (Điện Biên); Ít Ong 90,2mm, Mường Bú 77,2 (Sơn La); Đồng Khê 83mm (Yên Bái); Ia Me 98,6mm (Gia Lai); Ia Đal 96,2mm (Kon Tum);...

Dự báo ngày 14/7/2024, mưa xuất hiện ở nhiều nơi trên cả nước. Trong đó, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành ở vùng Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to tới rất to.

Lượng mưa phổ biến ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ là 60-120mm, có nơi trên 200mm.

Đặc biệt, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ lượng mưa là 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Khu vực Hà Nội, chiều tối và tối có mưa rào và giông. Nắng nóng giảm dần, nền nhiệt giảm tiếp 1-2 độ so với hôm qua, phổ biến trong khoảng 25-34 độ. Độ ẩm 65-94%. Dự báo trong 2 ngày tới, khu vực Hà Nội duy trì hình thái trời nhiều mây, ngày có nắng đan xen, chiều tối và tối có mưa rào và giông diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Sang tuần sau, Hà Nội chấm dứt nắng nóng, thời tiết duy trì mát mẻ, nhiệt độ cao nhất từ 31-32 độ.

