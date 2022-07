Những cơn mưa kỳ dị nhất quả đất, đến chuyên gia cũng "rối não"

Mưa dơi. Vào tháng 1 năm 2018, ở vùng Campbelltown (Úc) đã xảy ra một trận mưa dơi kỳ lạ. Hàng trăm con dơi đã rơi lộp độp xuống mặt đất như một trận mưa rào khiến mọi người kinh hãi. Theo các nhà khoa học, nguyên nhân của trận mưa là do nhiệt độ thời điểm đó tăng quá cao, lên tới 44,4 độ C. Trong khi đó, dơi chỉ có thể chịu được mức nhiệt khoảng 30 độ C. Những con dơi rơi xuống là do bị sốc nhiệt và chết. Ảnh: Live Science. Chỉ cần 1 con rắn xuất hiện thôi đã đủ khiến nhiều người kinh hãi rồi. Vậy mà vào tháng 1 năm 1877 tại vùng Memphis (Hoa Kỳ) đã xảy ra một trận mưa rắn với hàng trăm con rắn từ trên trời rơi xuống. Những con rắn trong trận mưa này đều có chiều dài khoảng 0,5m. Ảnh: Cincinnati.Mưa cóc nhái. Ít nhất, đã có 4 trận mưa cóc nhái được ghi nhận cho đến giờ. Trong đó, trận mưa đầu tiên xảy ra vào năm 1804 ở vùng Toulouse (Pháp). Trận mưa thứ hai xảy ra vào năm 1863 ở làng Akeley (Vương quốc Anh). Lần thứ ba vào năm 1882 ở bang Iowa (Mỹ) và lần thứ tư xuất hiện ở vùng Odzaci, Serbia (Nga). Theo các nhà khoa học, nguyên nhân của những trận mưa cóc nhái kỳ lạ này đến từ những cơn lốc xoáy mạnh. Khi đi qua vùng đầm lầy, những cơn lốc xoáy đã hút theo cóc nhái lên không trung, sau đó, "nhả" chúng xuống từ không trung. Mưa cá. Trong lịch sử, đã có rất nhiều trận mưa cá được ghi nhận ở nhiều nơi trên thế giới, như tại bang Texas (Mỹ), Sunderland (Vương quốc Anh) và hoặc ở đảo quốc Singapore... Các nhà khoa học cho rằng mưa cá xảy ra là do tác động của những cột vòi rồng ở các khu nước nông cuốn theo các sinh vật như cá, lươn, ếch sống trong đó. Ảnh: Kolkatatimes. Mưa nhện. Vào năm 2015, một trận mưa nhện với hàng triệu con đã rơi xuống nước Úc khiến người dân không khỏi bàng hoàng. Vào tháng 4/2017, một trận mưa nhện cũng đã xảy ra ở tỉnh Saita (Argentina) gây kinh hãi. Mưa chuột. Vào năm 1578, vùng Bergen (Na Uy) đã xảy ra một trận mưa chuột với rất nhiều chú chuột từ trên trời rơi xuống một hồ nước ở khu vực này. Ngay sau đó 1 năm, một trận mưa chuột tương tự cũng đã xảy ra ở đây. Ảnh: National Geographic. Mưa giun. Tại bang Louisana, Mỹ đã xuất hiện trận mưa giun chưa từng thấy với hàng ngàn con giun bò lổm ngổm trên đường, và rơi xuống người đi đường. Hiện nay, người ta vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân của trận mưa giun này. Mưa máu. Cơn mưa máu gây khiếp đảm đầu tiên ghi nhận xuất hiện từ thời La Mã cổ đại. Sau đó, một cơn mưa máu được ghi nhận vào năm 1841 ở bang Tennessee (Hoa Kỳ). Và mới đây nhất, vào năm 2006, một cơn mưa máu cũng đã trút xuống vùng Kerela (Ấn Độ). Ảnh: Soha. Theo lý giải của các nhà khoa học, mưa máu có thể là do ô nhiễm không khí. Theo đó, những chất ô nhiễm hòa tan trong nước mưa khiến nước mưa chuyển sang màu đỏ. Hoặc cũng có thể do trộn bụi đỏ từ sa mạc. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều những câu chuyện huyền bí liên quan đến hiện tượng này được lan truyền. Ảnh: Trí thức trẻ. Mưa thịt. Năm 1876, một cơn mưa với những vật giống các tảng thịt bê và cừu đã rơi xuống bang Kentucky (Mỹ). Sau đó, vào năm 1850, một trận mưa thịt bò tươi cũng rơi xuống bang North Carolina (Hoa Kỳ). Theo các nhà khoa học, những "tảng thịt" rơi xuống đó không hẳn là thịt mà có thể là những tảng thạch được đóng băng từ một loại vi khuẩn nào đó. Ảnh: Rozbuzz. Vào tháng 1/2011, một trận “mưa chim” với gần 500 con chim rơi xuống bầu trời bang Louisiana, Mỹ. Trước đó vài ngày, có tới 3.000 con chim cánh đỏ rơi xuống từ bầu trời bang Arkansas, Mỹ, trong đêm giao thừa năm 2010 sang 2011. Năm 1940, một cơn mưa tiền đã xuất hiện ở vùng Gorky (Nga) sau khi một cơn bão đi qua khu vực này. Năm 1968, một cơn mưa tiền khác lại xuất hiện ở vùng Ramsgate (Anh). Ngoài ra, còn rất nhiều những cơn mưa tiền khác đã xuất hiện tại Pháp, Đức và gần đây nhất là ở Dubai (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất). Theo các chuyên gia, những cơn mưa kỳ lạ đều xuất hiện từ một hiện tượng khí tượng đặc biệt nào đó mà có thể chúng ta chưa khám phá hết được. Mời quý độc giả xem video: Rác trôi bịt miệng ống thoát nước mưa, gây ngập úng. Nguồn: ĐNTV.







Mưa dơi. Vào tháng 1 năm 2018, ở vùng Campbelltown (Úc) đã xảy ra một trận mưa dơi kỳ lạ. Hàng trăm con dơi đã rơi lộp độp xuống mặt đất như một trận mưa rào khiến mọi người kinh hãi. Theo các nhà khoa học, nguyên nhân của trận mưa là do nhiệt độ thời điểm đó tăng quá cao, lên tới 44,4 độ C. Trong khi đó, dơi chỉ có thể chịu được mức nhiệt khoảng 30 độ C. Những con dơi rơi xuống là do bị sốc nhiệt và chết. Ảnh: Live Science. Chỉ cần 1 con rắn xuất hiện thôi đã đủ khiến nhiều người kinh hãi rồi. Vậy mà vào tháng 1 năm 1877 tại vùng Memphis (Hoa Kỳ) đã xảy ra một trận mưa rắn với hàng trăm con rắn từ trên trời rơi xuống. Những con rắn trong trận mưa này đều có chiều dài khoảng 0,5m. Ảnh: Cincinnati. Mưa cóc nhái . Ít nhất, đã có 4 trận mưa cóc nhái được ghi nhận cho đến giờ. Trong đó, trận mưa đầu tiên xảy ra vào năm 1804 ở vùng Toulouse (Pháp). Trận mưa thứ hai xảy ra vào năm 1863 ở làng Akeley (Vương quốc Anh). Lần thứ ba vào năm 1882 ở bang Iowa (Mỹ) và lần thứ tư xuất hiện ở vùng Odzaci, Serbia (Nga). Theo các nhà khoa học, nguyên nhân của những trận mưa cóc nhái kỳ lạ này đến từ những cơn lốc xoáy mạnh. Khi đi qua vùng đầm lầy, những cơn lốc xoáy đã hút theo cóc nhái lên không trung, sau đó, "nhả" chúng xuống từ không trung. Mưa cá. Trong lịch sử, đã có rất nhiều trận mưa cá được ghi nhận ở nhiều nơi trên thế giới, như tại bang Texas (Mỹ), Sunderland (Vương quốc Anh) và hoặc ở đảo quốc Singapore... Các nhà khoa học cho rằng mưa cá xảy ra là do tác động của những cột vòi rồng ở các khu nước nông cuốn theo các sinh vật như cá, lươn, ếch sống trong đó. Ảnh: Kolkatatimes. Mưa nhện. Vào năm 2015, một trận mưa nhện với hàng triệu con đã rơi xuống nước Úc khiến người dân không khỏi bàng hoàng. Vào tháng 4/2017, một trận mưa nhện cũng đã xảy ra ở tỉnh Saita (Argentina) gây kinh hãi. Mưa chuột. Vào năm 1578, vùng Bergen (Na Uy) đã xảy ra một trận mưa chuột với rất nhiều chú chuột từ trên trời rơi xuống một hồ nước ở khu vực này. Ngay sau đó 1 năm, một trận mưa chuột tương tự cũng đã xảy ra ở đây. Ảnh: National Geographic. Mưa giun. Tại bang Louisana, Mỹ đã xuất hiện trận mưa giun chưa từng thấy với hàng ngàn con giun bò lổm ngổm trên đường, và rơi xuống người đi đường. Hiện nay, người ta vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân của trận mưa giun này. Mưa máu. Cơn mưa máu gây khiếp đảm đầu tiên ghi nhận xuất hiện từ thời La Mã cổ đại. Sau đó, một cơn mưa máu được ghi nhận vào năm 1841 ở bang Tennessee (Hoa Kỳ). Và mới đây nhất, vào năm 2006, một cơn mưa máu cũng đã trút xuống vùng Kerela (Ấn Độ). Ảnh: Soha. Theo lý giải của các nhà khoa học, mưa máu có thể là do ô nhiễm không khí. Theo đó, những chất ô nhiễm hòa tan trong nước mưa khiến nước mưa chuyển sang màu đỏ. Hoặc cũng có thể do trộn bụi đỏ từ sa mạc. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều những câu chuyện huyền bí liên quan đến hiện tượng này được lan truyền. Ảnh: Trí thức trẻ. Mưa thịt. Năm 1876, một cơn mưa với những vật giống các tảng thịt bê và cừu đã rơi xuống bang Kentucky (Mỹ). Sau đó, vào năm 1850, một trận mưa thịt bò tươi cũng rơi xuống bang North Carolina (Hoa Kỳ). Theo các nhà khoa học, những "tảng thịt" rơi xuống đó không hẳn là thịt mà có thể là những tảng thạch được đóng băng từ một loại vi khuẩn nào đó. Ảnh: Rozbuzz. Vào tháng 1/2011, một trận “mưa chim” với gần 500 con chim rơi xuống bầu trời bang Louisiana, Mỹ. Trước đó vài ngày, có tới 3.000 con chim cánh đỏ rơi xuống từ bầu trời bang Arkansas, Mỹ, trong đêm giao thừa năm 2010 sang 2011. Năm 1940, một cơn mưa tiền đã xuất hiện ở vùng Gorky (Nga) sau khi một cơn bão đi qua khu vực này. Năm 1968, một cơn mưa tiền khác lại xuất hiện ở vùng Ramsgate (Anh). Ngoài ra, còn rất nhiều những cơn mưa tiền khác đã xuất hiện tại Pháp, Đức và gần đây nhất là ở Dubai (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất). Theo các chuyên gia, những cơn mưa kỳ lạ đều xuất hiện từ một hiện tượng khí tượng đặc biệt nào đó mà có thể chúng ta chưa khám phá hết được. Mời quý độc giả xem video: Rác trôi bịt miệng ống thoát nước mưa, gây ngập úng. Nguồn: ĐNTV.