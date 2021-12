Án nào cho đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỷ ở Hà Nội?

Ngày 2/11, Công an Hà Nội cho biết vừa ra quyết định khởi tố 14 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn đều trú ở Hà Nội. Theo số liệu thống kê ban đầu, giá trị hàng hóa trước thuế ghi trên các hóa đơn mà các đối tượng bán ra cho khách hàng lên đến 1.000 tỷ đồng, các đối tượng hưởng lợi hàng chục tỷ đồng. Hóa đơn GTGT các đối tượng sử dụng để bán chủ yếu là hóa đơn điện tử. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ hơn 20 dấu tròn pháp nhân của các Công ty "ma", nhiều quyển hóa đơn GTGT, chứng từ liên quan.

Các đối tượng và giấy tờ tang vật liên quan.

Phân tích vụ việc mua bán hóa đơn trái phép trên dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, với hành vi mua bán trái phép hóa đơn với số lượng đặc biệt lớn như vậy thì các đối tượng trong vụ án này sẽ phải đối mặt với hình phạt có thể đến 05 năm tù, ngoài ra còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền, bị tịch thu tài sản do phạm tội mà có.

"Hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn có thể xử lý đối với cá nhân và pháp nhân thương mại. Bởi vậy, ngoài các cá nhân bị khởi tố nêu trên thì cơ quan điều tra còn có thể xem xét khởi tố, xử lý đối với pháp nhân thương mại trong trường hợp có căn cứ cho thấy pháp nhân cũng vi phạm pháp luật hình sự.

Hành vi phạm tội ở đây bao gồm hành vi in hóa đơn, phát hành hóa đơn, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước dưới dạng phôi từ năm mươi số đến dưới 100 số hoặc hóa đơn chứng từ đã ghi nội dung từ 16 đến dưới 30 số hoặc thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng trở lên thì có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hình phạt có thể là phạt tiền, cải tạo không gian giữ hoặc phạt tù. Trường hợp áp dụng hình phạt tù thì mức thấp nhất là sáu tháng tù, cao nhất là 5 năm tù" - luật sư Cường nói.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Theo luật sư Cường, tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xâm phạm tới chế độ quản lý của Nhà nước đối với các loại hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Đối tượng tác động của tội phạm bao gồm các loại hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách do Nhà nước thống nhất phát hành. Các đối tượng phạm tội đối với tội danh này thường là phạm tội có tổ chức, các đối tượng có am hiểu về kế toán, về kinh doanh và có thái độ coi thường pháp luật, lợi dụng việc các doanh nghiệp có nhu cầu hóa đơn để đối trừ nghĩa vụ với nhà nước, lợi dụng thủ tục thành lập doanh nghiệpVà mua bán doanh nghiệp dễ dàng để thực hiện hành vi phạm tội.

Luật sư Cường cho hay, các đối tượng còn sử dụng mạng xã hội, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi phạm tội. Quy định về việc suất hóa đơn điện tử khiến các đối tượng càng dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội hơn, các hoạt động in, phát hành, mua bán hóa đơn không cần phải trực tiếp gặp gỡ, chính vì vậy trong thời gian ngắn các đối tượng có thể thực hiện hành vi phát hành, bán hóa đơn cho nhiều tổ chức, cá nhân để thu lợi bất chính, làm thất thu nguồn ngân sách nhà nước từ thuế của các doanh nghiệp mua hóa đơn. Hình phạt của tội danh này đối với cá nhân cao nhất là năm năm tù. Đối với pháp nhân thương mại thì hình phạt cao nhất là 1.000.000.000 đồng.

"Đây là tội phạm liên quan đến hoạt động quản lý kinh tế, gây thất thoát đến nguồn thu ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh. Bởi vậy ngoài hình phạt chính có thể áp dụng là phạt tù thì tòa án thường sẽ áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền, và cấm hành nghề để thể hiện sự răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ đối với các hành vi vi phạm pháp luật khác như giả chữ ký, giả con dấu, rửa tiền. Nếu hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm đối với các tội danh khác thì cũng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật theo nguyên tắc mỗi hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý một lần.

Qua những vụ án như thế này, cơ quan chức năng cần có những biện pháp tăng cường hơn nữa trách nhiệm trong quản lý doanh nghiệp, quản lý chặt chẽ việc mua bán doanh nghiệp và hoạt động báo cáo thuế, báo cáo tài chính của doanh nghiệp để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm tương tự có thể xảy ra" - luật sư Cường phân tích.

