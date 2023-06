Án mạng trước quán karaoke và hành trình truy bắt hai kẻ sát nhân

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 31/1/2020, Công an tỉnh Bắc Giang nhận được tin báo về một vụ án mạng nghiêm trọng trước cửa quán karaoke ở thị trấn Bích Động (huyện Việt Yên, Bắc Giang). Nạn nhân được xác định là anh T.V.N ( 20 tuổi, quê Vĩnh Phúc). (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Khi Công an tỉnh Bắc Giang có mặt tại hiện trường, nạn nhân T.V.N đã tử vong với một vết đâm chí mạng từ phía sau. Nơi N tử vong là ngay trước cửa một quán karaoke ở thị trấn Bích Động. Ngoài những vết máu loang lổ, rải rác trên nền đất thì hầu như không còn dấu vết nào của nghi phạm để lại. Thời điểm vụ án xảy ra là đêm khuya nên không có nhân chứng. Hầu hết tài sản mà N mang theo đều còn nguyên vẹn, vì thế các điều tra viên cho rằng vụ án có thể xuất phát từ những mâu thuẫn cá nhân. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Ngay lập tức chân dung nạn nhân N được dựng lên, đây vốn dĩ là người có nhiều mối quan hệ cá nhân phức tạp ngoài xã hội. Công tác khám nghiệm hiện trường cho thấy, khi bị sát hại, N đang đi giao ma túy cho ai đó ở quán hát và bị tấn công bất ngờ. Mọi nghi vấn đều đặt vào những mâu thuẫn xã hội của N. Do N có nhiều bạn bè, các mối quan hệ cực kỳ phức tạp nên công tác xác minh gặp không ít khó khăn. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Trong nhóm người có mâu thuẫn với N, Công an tỉnh Bắc Giang thấy nổi lên hai đối tượng là Trần Văn Thẩm (29 tuổi) và Đỗ Văn Duy (35 tuổi) đều trú tại huyện Việt Yên (Bắc Giang). Tuy nhiên, lúc này Thẩm, Duy đã rời khỏi nơi cư trú, người thân của hai đối tượng không nắm được họ đi đâu, làm gì. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Công tác xác minh cho thấy, thời điểm sau cái chết của anh N, Thẩm và Duy đi qua rất nhiều địa phương và hiện tại đang ở Quảng Ninh. Khi tổ công tác của Công an tỉnh Bắc Giang xuống tới nơi, hai đối tượng đã "biến mất". Một thông tin quý giá lúc này là Thẩm, Duy đã "đường ai nấy đi". Thời điểm cuối cùng, hai tên gặp nhau ở cầu Bãi Cháy, rồi Thẩm lên đường vào TP HCM. Duy đi đâu không rõ. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Nhận định, Thẩm có thể di chuyển vào TP HCM rồi ngược lên biên giới để trốn chạy, Công an tỉnh Bắc Giang nhanh chóng bám theo. Một tổ công tác khác đã tìm đến nhà Thẩm, dưới sự động viên, giải thích của lực lượng chức năng, gia đình Thẩm đã vận động đối tượng này. Đến ngày 4/2, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt được đối tượng trên khi hắn ở quận Tân Bình. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Về Duy, sau khi chia tay Thẩm ở Quảng Ninh, hắn tiếp tục quay lại Bắc Ninh. Trên đường đi, Duy rất ma lanh khi liên tục xóa dấu vết. Đêm 5/2, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện Duy đang trú tại một khách sạn ở TP Bắc Ninh nên ập vào bắt giữ. Thời điểm này, Duy tay cầm con dao gấp để chống trả, nhưng không thành công. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Tại cơ quan điều tra, Duy, Thẩm khai nhận có mâu thuẫn với anh N nên bàn nhau tìm cách hại anh này. Tối 30/1/2020, Duy và Thẩm theo dõi anh N. Đêm cùng ngày, phát hiện anh N đi xe máy một mình ra khỏi nhà trọ, hai đối tượng liền bám theo. Thấy anh N dừng xe ở trước cửa quán karaoke tại thị trấn Bích Động, Duy và Thẩm lập tức áp sát. Thẩm ngồi phía sau dùng dao chém một nhát vào lưng anh N khiến nạn nhân tử vong. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Gây án xong, hai đối tượng bỏ đi về hướng TP Bắc Ninh. Trên đường đi, chúng vứt con dao hung khí xuống sông Cầu. Duy và Thẩm chạy xe máy đến địa phận Cẩm Phả (Quảng Ninh) thì bàn nhau phi tang chiếc xe máy xuống một hồ nước. Tại đây, hai đối tượng thống nhất phải "tách" ra để bỏ trốn. Thẩm vào TP HCM còn Duy quay lại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Dù đã bàn bạc rất kỹ, những tưởng tội ác của mình gây ra vào thời điểm không có nhân chứng thì sẽ dễ bề che đậy nhưng cả Thẩm và Duy đều chẳng thể ngờ được rằng chúng sẽ bị bắt chỉ sau vài ngày bỏ trốn. >>> Xem thêm video: Hé lộ nguyên nhân vụ đâm chém ở Bệnh viện Sa Đéc. Nguồn: ĐTHĐT.

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 31/1/2020, Công an tỉnh Bắc Giang nhận được tin báo về một vụ án mạng nghiêm trọng trước cửa quán karaoke ở thị trấn Bích Động (huyện Việt Yên, Bắc Giang). Nạn nhân được xác định là anh T.V.N ( 20 tuổi, quê Vĩnh Phúc). (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Khi Công an tỉnh Bắc Giang có mặt tại hiện trường, nạn nhân T.V.N đã tử vong với một vết đâm chí mạng từ phía sau. Nơi N tử vong là ngay trước cửa một quán karaoke ở thị trấn Bích Động. Ngoài những vết máu loang lổ, rải rác trên nền đất thì hầu như không còn dấu vết nào của nghi phạm để lại. Thời điểm vụ án xảy ra là đêm khuya nên không có nhân chứng. Hầu hết tài sản mà N mang theo đều còn nguyên vẹn, vì thế các điều tra viên cho rằng vụ án có thể xuất phát từ những mâu thuẫn cá nhân. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Ngay lập tức chân dung nạn nhân N được dựng lên, đây vốn dĩ là người có nhiều mối quan hệ cá nhân phức tạp ngoài xã hội. Công tác khám nghiệm hiện trường cho thấy, khi bị sát hại, N đang đi giao ma túy cho ai đó ở quán hát và bị tấn công bất ngờ. Mọi nghi vấn đều đặt vào những mâu thuẫn xã hội của N. Do N có nhiều bạn bè, các mối quan hệ cực kỳ phức tạp nên công tác xác minh gặp không ít khó khăn. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Trong nhóm người có mâu thuẫn với N, Công an tỉnh Bắc Giang thấy nổi lên hai đối tượng là Trần Văn Thẩm (29 tuổi) và Đỗ Văn Duy (35 tuổi) đều trú tại huyện Việt Yên (Bắc Giang). Tuy nhiên, lúc này Thẩm, Duy đã rời khỏi nơi cư trú, người thân của hai đối tượng không nắm được họ đi đâu, làm gì. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Công tác xác minh cho thấy, thời điểm sau cái chết của anh N, Thẩm và Duy đi qua rất nhiều địa phương và hiện tại đang ở Quảng Ninh. Khi tổ công tác của Công an tỉnh Bắc Giang xuống tới nơi, hai đối tượng đã "biến mất". Một thông tin quý giá lúc này là Thẩm, Duy đã "đường ai nấy đi". Thời điểm cuối cùng, hai tên gặp nhau ở cầu Bãi Cháy, rồi Thẩm lên đường vào TP HCM. Duy đi đâu không rõ. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Nhận định, Thẩm có thể di chuyển vào TP HCM rồi ngược lên biên giới để trốn chạy, Công an tỉnh Bắc Giang nhanh chóng bám theo. Một tổ công tác khác đã tìm đến nhà Thẩm, dưới sự động viên, giải thích của lực lượng chức năng, gia đình Thẩm đã vận động đối tượng này. Đến ngày 4/2, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt được đối tượng trên khi hắn ở quận Tân Bình. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Về Duy, sau khi chia tay Thẩm ở Quảng Ninh, hắn tiếp tục quay lại Bắc Ninh. Trên đường đi, Duy rất ma lanh khi liên tục xóa dấu vết. Đêm 5/2, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện Duy đang trú tại một khách sạn ở TP Bắc Ninh nên ập vào bắt giữ. Thời điểm này, Duy tay cầm con dao gấp để chống trả, nhưng không thành công. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Tại cơ quan điều tra, Duy, Thẩm khai nhận có mâu thuẫn với anh N nên bàn nhau tìm cách hại anh này. Tối 30/1/2020, Duy và Thẩm theo dõi anh N. Đêm cùng ngày, phát hiện anh N đi xe máy một mình ra khỏi nhà trọ, hai đối tượng liền bám theo. Thấy anh N dừng xe ở trước cửa quán karaoke tại thị trấn Bích Động, Duy và Thẩm lập tức áp sát. Thẩm ngồi phía sau dùng dao chém một nhát vào lưng anh N khiến nạn nhân tử vong. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Gây án xong, hai đối tượng bỏ đi về hướng TP Bắc Ninh. Trên đường đi, chúng vứt con dao hung khí xuống sông Cầu. Duy và Thẩm chạy xe máy đến địa phận Cẩm Phả (Quảng Ninh) thì bàn nhau phi tang chiếc xe máy xuống một hồ nước. Tại đây, hai đối tượng thống nhất phải "tách" ra để bỏ trốn. Thẩm vào TP HCM còn Duy quay lại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Dù đã bàn bạc rất kỹ, những tưởng tội ác của mình gây ra vào thời điểm không có nhân chứng thì sẽ dễ bề che đậy nhưng cả Thẩm và Duy đều chẳng thể ngờ được rằng chúng sẽ bị bắt chỉ sau vài ngày bỏ trốn. >>> Xem thêm video: Hé lộ nguyên nhân vụ đâm chém ở Bệnh viện Sa Đéc. Nguồn: ĐTHĐT.