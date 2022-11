13 nhát dao oan nghiệt của nam sinh đoạt mạng thầy hiệu trưởng

Sự việc được biết đến vào khoảng 14h ngày 9/7/2021, người dân nghe tiếng la hét, kêu cứu tại nhà thầy giáo N.N.T. (SN 1969, trú thôn Bầu Bính, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) - Hiệu Trưởng Trường THCS Hoàng Diệu liền chạy qua thì nhìn thấy một nam thanh niên đi xe máy ra. Người dân sau đó phát hiện ông T. bị đâm trọng thương nằm gục trước sân nhà, người bê bết máu. (Ảnh: Vietnamnet) Nhận được tin báo, Công an huyện Thăng Bình nhanh chóng tiếp cận bảo vệ hiện trường, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập thông tin để phục vụ quá trình điều tra vụ án mạng. (Ảnh: Người lao động) Nạn nhân bị sát hại bởi 13 nhát dao, trong đó có 2 vết thương chí mạng gây thủng phổi. Tại hiện trường phát hiện 1 chiếc mũ có thêu chữ “yes you can” dính nhiều vết màu nâu đỏ, một con dao có chiều dài 23 cm, ở cả 2 mặt có dòng chữ điện máy xanh. Theo nhân chứng, thấy một người nam còn trẻ tuổi, đeo khẩu trang đi xe máy ra đường Võ Chí Công theo hướng từ TP Hội An – TP Tam Kỳ. Cơ quan Công an đã phát đi thông báo rộng rãi đề nghị nhân dân tố giác tội phạm: Cung cấp dữ liệu camera hành trình thời gian từ 13h đến 15h dọc tuyến đường Võ Chí Công 2 chiều hướng từ TP Hội An đi TP Tam Kỳ và ngược lại. Từ thông tin của nhân dân, ngày 18/7/2021, Công an bắt được nghi phạm tại huyện Tiên Phước (Quảng Nam). Đối tượng là Nguyễn Trung Tạ Bảo Duy (15 tuổi, thường trú tại khối 7, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình), vừa học xong lớp 9 một Trường THCS tại thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Đối tượng quê xã Tiên Sơn (huyện Tiên Phước) và năm 2019 chuyển hộ khẩu xuống thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình). (Ảnh: Người lao động) Những giáo viên từng dạy Bảo Duy cho biết, nam sinh này có kết quả học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt trong 4 năm học ở trường THCS Lê Quý Đôn. Trong năm cuối cấp, Duy là một trong những học sinh ngoan, học được nhất của lớp 9/3. Theo cáo trạng, Duy thua cá độ bóng đá, nợ tiền của nhiều người. Ngày 9/7/2021, Duy lấy xe máy và mang theo túi xách, dao đi nhiều nơi tìm nhà sơ hở để đột nhập trộm cắp tài sản lấy tiền trả nợ. (Ảnh: Đại Đoàn kết) Đi từ sáng đến trưa, qua nhiều nơi, Duy không phát hiện được nơi nào để ăn trộm. Đến chiều, Duy đi trên đường bê tông thôn Bàu Bình (xã Bình Dương, huyện Thăng Bình) quan sát nhà ông T. – Hiệu trưởng trường THCS Hoàng Diệu (huyện Thăng Bình) không có ai ở nhà nên dựng xe máy phía ngoài, đột nhập vào trong. (Ảnh: VTV) Tại đây, Duy thấy chiếc tủ, dùng tay mở nhưng không được. Duy quay lại phòng khách và đi theo đường luồng xuống nhà dưới. Lúc này, ông T. trong phòng đi ra thấy Duy và hỏi “mi đi đâu đó?”. Duy vờ nói “vô xin nước”. Ông T. nói lại “không nước non chi hết” nhưng Duy không chịu đi. Ông T. nói tiếp “răng (sao) mi dai (lì) vậy” rồi dùng chân đạp vào bên phải người Duy. (Ảnh: VTV) Duy rút dao trong túi quần tấn công vào hông trái ông T.. Ông T. khống chế thì bị Duy tấn công liên tiếp đến bất động. Duy đến nhà vệ sinh rửa sạch máu dính trên người. Vệ sinh xong, Duy đi lên thấy ông T. la lớn và phát hiện chiếc điện thoại nên đã giật lấy và chạy ra ngoài. Ông T. giằng co với Duy thì bị tấn công đến tử vong. (Ảnh: VTV) Duy vứt lại con dao, lên xe máy bỏ đi. Trên đường về nhà, Duy thấy điện thoại vừa cướp có cuộc gọi đến, sợ bị phát hiện nên đã vứt xuống hồ. Qua hôm sau, Duy lấy lý do đang bị nhiều người đòi nợ và nhờ cha chở lên nhà nội ở xã Tiên Sơn (huyện Tiên Phước, Quảng Nam) ở, đến ngày 19/7 thì bị cảnh sát bắt giữ. (Ảnh: ĐTHQN) Ngày 11/8/2022, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Trung Tạ Bảo Duy về tội giết người và cướp tài sản. HĐXX nhận định hành vi của Duy vô cùng nghiêm trọng, nhưng thời điểm gây án chưa đủ 16 tuổi nên đã tuyên tổng hình phạt 12 năm tù về hai tội. (Ảnh: Dân Trí) >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ĐTHĐT.

