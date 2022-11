Vạch mặt hung thủ đoạt mạng nhân tình trong nhà nghỉ

Theo hồ sơ vụ án, chiều 28/4/2022, một nhà nghỉ thuộc khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước phát hiện có người phụ nữ tử vong trong phòng. Chủ nhà nghỉ cho biết, khoảng 22h ngày 27/4/2022, có một đôi nam nữ đi xe mô tô đến thuê phòng số 6. (Ảnh: Pháp Luật Việt Nam) Người thanh niên khoảng 40 tuổi xuất trình giấy chứng minh nhân dân (CMND) để làm thủ tục đăng ký thuê phòng. Khoảng 5h sáng hôm sau, người đàn ông ra lấy CMND cùng xe mô tô nói là phải đi làm sớm, người phụ nữ sẽ về sau. (Ảnh: Pháp luật TP HCM) Đến gần 15h cùng ngày, do không thấy người phụ nữ đi ra, chủ nhà nghỉ vào kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ đã tử vong nên đã báo vụ việc cho cơ quan Công an. (Ảnh: Báo Bình Phước) Sau khi tiếp nhận thông tin về người phụ nữ tử vong bất thường trong nhà nghỉ, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ cái chết của nạn nhân đồng thời truy tìm hung thủ. Hiện trường vụ án là một phòng trọ của nhà nghỉ với diện tích khoảng 12 m2 có một cửa chính đi vào và một cửa sổ. Bên trong phòng được bố trí 1 giường ngủ, nạn nhân được phát hiện trong tư thế nằm ngửa, mặc đồ lót và có phủ chăn trên bụng. Nạn nhân nhanh chóng được xác định là chị N.T.K (38 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài). (Ảnh: ANTV) Theo người thân của nạn nhân cho biết, trước đó người phụ nữ có đeo một số dây chuyền, bông tai và nhẫn vàng cùng điện thoại di động, xe máy…tuy nhiên khi phát hiện thi thể người phụ nữ này, toàn bộ số tài sản đều đã biến mất. (Ảnh: ANTV) Xác định đây là nghi án giết người, cướp tài sản, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Phước đã trích xuất camera của nhà nghỉ, qua đó xác định người đàn ông đi cùng với chị N.T.K là Nguyễn Trường Duy (35 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) nên tiến hành truy bắt. (Ảnh: Công an TP HCM) Nhờ sự hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Trị, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ Nguyễn Trường Duy đang lẩn trốn tại TP Đông Hà (Quảng Trị) vào sáng 6/5. (Ảnh: Công an TP HCM) Bước đầu, Duy khai nhận đã gây ra vụ án mạng vào ngày 28/4/2022. Duy xiết cổ người phụ này đến bất tỉnh sau đó cướp hết số trang sức của nạn nhân rồi bỏ trốn đi nhiều địa phương. Khi đang trốn ở Quảng Trị thì bị bắt giữ. Được biết, Nguyễn Trường Duy là đối tượng từng có 6 tiền án về các tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với hành vi man rợ của mình Duy sẽ đối mặt với bản án nghiêm khắc từ pháp luật. (Ảnh: Báo Bình Phước) >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ĐTHĐT.

