Án mạng hé lộ từ tin nhắn mùi mẫn của vợ có chồng đi làm xa

Khoảng 13 giờ chiều 8-1-2016, khi tiếng trống trường tiểu học thị trấn Cẩm Giàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương vừa vang lên báo hiệu giờ vào lớp, cổng trường cũng bắt đầu thưa thớt bóng phụ huynh đưa đón con. Lúc này một người đàn ông vừa ra khỏi cổng trường một đoạn bất ngờ ngã vật giữa đường cùng chiếc xe máy. Người phụ nữ bán hàng gần đó nghe tiếng người đàn ông kêu lên: “Bắt hộ tôi thằng áo đen!”.

Nghĩ rằng đây là một vụ tai nạn giao thông và người đàn ông mặc áo đen đang định bỏ chạy nên chị này ra kéo xe lại, nhưng đối tượng đã nhảy lên xe tẩu thoát. Quay lại, thấy nạn nhân đã gục trong vũng máu, chị vội vàng hô hoán.

Kẻ sát nhân liều lĩnh

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Cẩm Giàng đã kịp thời có mặt, bảo vệ hiện trường, nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong. Danh tính nạn nhân sau đó được làm rõ là Cao Văn T. (SN 1982, trú xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương).

Từ khám nghiệm hiện trường và lời khai của nhân chứng, xác định đây không phải là vụ tai nạn giao thông mà là một vụ trọng án, Công an thị trấn Cẩm Giàng đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương.

Phòng CSHS phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị nghiệp vụ khác đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Trên mặt đường có 1 chiếc xe máy BS: 34N1-9443, vị trí gầm xe máy có một vũng dầu loang, đuôi và yên xe có nhiều vết máu.

Nạn nhân bị vết đâm thấu phổi gây mất máu cấp, dẫn đến tử vong. CQĐT xác định đây là vụ án giết người , đối tượng với nạn nhân chắc chắn quen biết nhau và có mâu thuẫn lớn. Ngoài chiếc xe máy, hiện trường vụ án không xuất hiện thêm dấu vết nào khác.

Thông tin vụ án lan ra toàn thị trấn Cẩm Giàng, gây tâm lý bất an vì vụ giết người táo tợn, liều lĩnh xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật - điều hiếm khi xảy ra ở cái thị trấn yên bình này, đặc biệt lại ngay trước cổng trường tiểu học.

Hiện trường vụ án mạng như một vụ tai nạn giao thông. Dấu vết mong manh

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương quyết định xác lập Ban Chuyên án, dưới sự chỉ huy trực tiếp của đồng chí Phó Giám đốc kiêm Trưởng ban chuyên án và hàng chục CBCS thuộc Phòng CSHS.

Xác minh nơi nạn nhân sinh sống cho biết, anh T. đã lập gia đình và có 2 con nhỏ, điều hành một xưởng mộc có tiếng tại địa phương, còn vợ là công nhân may mặc. Vợ chồng anh T. có tiếng là chăm chỉ làm ăn, hiền lành, sống chưa có điều tiếng gì. Không ai hiểu lý do gì khiến anh T. bị giết.

Tìm gặp người chứng kiến vụ việc, người phụ nữ này cho biết sự việc diễn biến quá nhanh nên không quan sát được gì nhiều. Đối tượng mặc quần áo màu đen, đeo khẩu trang, dáng người dong dỏng cao. Sau khi sự việc xảy ra thì người này chạy xe về hướng Bắc Ninh.

CQĐT tiến hành kiểm tra toàn bộ camera khu vực hiện trường, song kết quả không mấy khả quan bởi đối tượng bịt kín mặt, không thể nhận dạng. Rà soát các đối tác làm ăn của nạn nhân, trinh sát cũng không thu được manh mối nào. Kết quả giám định mẫu máu tại hiện trường là của nạn nhân, có nghĩa hung thủ không để lại dấu vết nào tại hiện trường…

Không thể để nạn nhân nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, CQĐT quyết định mở rộng điều tra. Tập trung xác minh các mối quan hệ tình cảm của nạn nhân, vợ anh T. cho biết anh sống rất tình cảm, quan tâm, thương yêu vợ con hết mực, chăm chỉ lao động lo cho gia đình.

Tìm hiểu các các mối quan hệ của vợ nạn nhân cũng không thấy có gì đáng lưu tâm. Giữa lúc vụ án tưởng chừng như bế tắc thì một mũi trinh sát tìm hiểu quan hệ của nạn nhân trên mạng xã hội báo về thông tin có giá trị: nạn nhân có trao đổi tin nhắn tình cảm với nick có tên C.H.

Tìm hiểu nick này, được biết đó là Hà Thị C. (SN 1988, trú địa phương). CQĐT lập tức tiếp cận với người phụ nữ này. Trước những câu hỏi liên quan đến anh T., Hà Thị C. một mực phủ nhận. Chỉ đến khi ĐTV đưa ra nội dung tin nhắn C. gửi cho anh T. qua Zalo thì chị ta mới thừa nhận có tình cảm với nạn nhân từ tháng 11-2015.

C. cho biết hai bên có quan hệ tình cảm, sau đó C. chủ động chấm dứt nhưng T. nói sẽ làm theo ý mình. Tìm hiểu về C., được biết chị này có chồng là Nguyễn Văn Hà (SN 1984, đang làm thuê cho xưởng mộc tại Kon Tum). Lần gần đây nhất, chồng C. về thăm vợ con vào cuối tháng 11-2015 đến ngày 3-1-2016 thì quay lại Kon Tum làm việc.

Bắt tay vào một vụ án không có một dấu vết nào rõ ràng nên CQĐT rất coi trọng những chi tiết dù nhỏ nhưng có ích cho công tác điều tra. Thông qua gia đình Hà, CQĐT đã liên lạc được với chủ xưởng mộc nơi Hà làm việc tại Kon Tum thì người này cho biết Hà xin nghỉ phép từ 25-11-2015 và đến nay vẫn chưa quay trở lại làm việc.

Khi người thân liên lạc thì Hà lại cho biết anh ta đã đến Kon Tum làm việc từ ngày 4-1-2016 và hiện đang làm việc cho người chủ cũ. Xâu chuỗi các sự việc, CQĐT đặt ra câu hỏi vì sao Hà phải nói dối về hành tung của mình, phải chăng anh ta đã làm điều gì khuất tất? Đi sâu điều tra, trinh sát nắm được, ngày xảy ra vụ án, Hà có mặt tại khu vực gần hiện trường chứ không phải trong miền Nam.

Nhận định anh Hà là đối tượng tình nghi số 1, Ban chuyên án đã tập trung lực lượng truy tìm. Tập trung theo hướng chạy của đối tượng, Ban chuyên án nhận định nhiều khả năng đối tượng đang ẩn náu tại tỉnh Bắc Ninh.

Phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh, trinh sát kiểm tra khắp các nhà nghỉ, khách sạn và vận động các chủ cơ sở này tố giác các đối tượng khả nghi đến từ Hải Dương. Không lâu sau, một chủ nhà nghỉ báo về, một khách thuê trọ có mang theo chiếc xe máy BS: 34H1-01.516.

Các trinh sát lập tức di chuyển đến nhà nghỉ này nhưng tới nơi thì khách đã trả phòng. Ảnh đối tượng Hà được đưa ra thì chủ nhà trọ khẳng định chính là vị khách đến thuê phòng. Xác minh nhanh thông tin về chủ nhân chiếc xe máy thì người này cho biết, sáng 4-1-2016 đã bán chiếc xe máy đó cho người có tên Nguyễn Văn Hà, ở xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng…

Cuộc rượt đuổi quyết liệt

Lệnh bắt Nguyễn Văn Hà nhanh chóng được triển khai, nhưng việc truy bắt không hề dễ dàng. Hà làm gỗ thuê trong miền Nam, có tay nghề rất khéo léo và mối quan hệ xã hội rộng, nếu để Hà tẩu thoát vào TP HCM thì công tác truy bắt cực kỳ khó khăn vì địa bàn rộng, đối tượng lại rất thông thuộc địa bàn.

Cuộc rượt đuổi giữa lực lượng truy bắt và kẻ thủ ác diễn ra quyết liệt ngay sau đó. Biết mình đang bị truy bắt, Hà liên tục thay đổi chỗ ở, hành trình, ngụy trang nhằm đánh lạc hướng Công an. Trong khi đó, Ban chuyên án đặt mục tiêu nhanh chóng bắt đối tượng để làm sáng tỏ vụ việc, tăng cường lực lượng, bố trí lực lượng chốt chặn tại các tuyến đường tỉnh Bắc Ninh cũng như những địa điểm đối tượng có nhiều khả năng sẽ xuất hiện.

Không ít lần tưởng như đã bắt được đối tượng, nhưng hắn cứ thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma, khiến Ban chuyên án nhiều phen phải lao tâm khổ tứ. Biết không thể ẩn náu tại các khách sạn nhà nghỉ, đối tượng tìm đến các khu nhà trọ để dễ bề trà trộn vào những công nhân đang thuê trọ tại đây.

Tuy nhiên, dù đối tượng có ranh mãnh thì mọi di biến động của hắn vẫn nằm trong tầm ngắm của các trinh sát. 2 giờ sáng 9-1-2016, Nguyễn Văn Hà đã bị tóm gọn sau 1 ngày gây án, khi tên này vừa ra ngoài mua mì gói trở về.

Dường như quá mệt mỏi với việc trốn chạy, Hà đã cúi đầu khai nhận hành vi sát hại anh T. Theo lời khai của Hà, từ trước tháng 11-2015, truy cập vào facebook của vợ, Hà đã phát hiện mối quan hệ bất chính giữa vợ mình và anh T. Đọc được những tin nhắn tình cảm mùi mẫn của vợ với T., bực tức nên Hà xin nghỉ phép về quê với mục đích vạch mặt hai kẻ ngoại tình.

Trên đường về, anh ta mua một con dao gấp. Thời gian ở nhà, Hà vờ như không hề hay biết, nhưng âm thầm theo dõi hành tung của vợ, chờ thời cơ ra tay. Tuy nhiên, hơn 1 tháng ở nhà, Hà không bắt được quả tang nên ngày 3-1-2016, anh ta nói dối vợ đi làm ở Kon Tum, mục đích để rình bắt vợ và anh T. Hà mua chiếc xe máy BS: 34H1-01.516 làm phương tiện đi lại.

Ngày 7-1-2016, Hà truy cập vào mạng xã hội của vợ, thấy C. nhắn tin yêu đương với T. thì cơn ghen bốc lên. 13 giờ ngày 8-1, Hà đi xe máy, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, đeo ba lô đựng con dao, đứng đợi anh T. ở cổng trường tiểu học, chờ anh này chở con vào trường quay ra liền chặn đầu xe, đâm 1 nhát vào người anh. Sau khi gây án, Hà chạy xe về tỉnh Bắc Ninh cho đến khi bị bắt.