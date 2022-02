Ám ảnh những vụ chìm tàu du lịch thảm khốc ở Việt Nam

Chiều 26/2/2022, chiếc ca nô chở 39 người từ đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) vào đất liền, chỉ còn cách khoảng 3km thì bị sóng đánh chìm. Hậu quả của vụ tai nạn thương tâm này có 13 người tử vong, 4 người bị mất tích. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương xác minh nguyên nhân vụ chìm ca nô trên biển Cửa Đại. Lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trực tiếp đến hiện trường phối hợp với địa phương khắc phục hậu quả; phân tích nguyên nhân các vụ giao thông đặc biệt thời gian qua, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đề xuất giải pháp xử lý. Ngày 4/6/2016, trên sông Hàn đoạn đối diện khách sạn Novotel, chiếc tàu du lịch Thảo Vân 2 đang chở theo 56 người, trong đó có 53 hành khách (4 khách Malaysia) và 3 nhân viên của tàu trên sông Hàn bất ngờ bị lật. Vụ việc khiến 3 người tử vong. Ngay sau đó, vào chiều tối 7/6/, Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố bị can và đọc lệnh bắt tạm giam thuyền trưởng tàu Thảo Vân 2. Tối 2/8/2013, khi đang trên hành trình từ Gò Công Đông (Tiền Giang) về Vũng Tàu, ca nô H29-BP do ông Phạm Duy Phúc điều khiển, chở theo 30 người đã bất ngờ bị chìm tại vịnh Gành Rái, cách TP.HCM khoảng 4 hải lý và cách Vũng Tàu khoảng 10 hải lý. Vụ tai nạn khiến 30 người trên tàu trôi dạt trên biển trong nhiều giờ đồng hồ. Vụ lật ca nô thảm khốc ấy đã cướp đi sinh mạng của 9 người, lực lượng cứu hộ cứu nạn chỉ cứu sống được 21 người trong đó có 2 người nước ngoài. Ngày 20/5/2011, tàu 2 tầng của khu du lịch Dìn Ký, chi nhánh cầu Ngang chở theo hàng chục du khách ăn uống, di chuyển chậm trên sông Sài Gòn thì bất ngờ trời mưa to kèm gió lớn. Khi đang khởi hành về bến cách bờ chừng 100m tàu bất ngờ chao đảo, lật ngang khiến 16 người tử vong, 4 người may mắn bơi được vào bờ sống sót. Sau vụ đắm tàu, cơ quan điều tra đã làm rõ thuyền Dìn Ký đã hết hạn đăng kiểm từ hơn 4 tháng trước khi tai nạn xảy ra. Người lái con thuyền, và trực tiếp nắm giữ sinh mạng tất cả hành khách là tài công không có giấy phép lái tàu. Vụ chìm tàu du lịch mang số hiệu QN5198 trên đảo Ti-tốp (Vịnh Hạ Long) sáng 17/2/2011 khiến 27 người trên tàu gặp nạn, trong đó 12 người tử vong. Trong số 27 người đó, có 19 du khách nước ngoài đến từ 11 quốc gia, 2 du khách người Việt Nam và 6 thuyền viên trên tàu. 10 du khách nước ngoài và 2 du khách người Việt thiệt mạng, 15 người còn lại được cứu sống. Sau sự cố trên, TAND tỉnh Quảng Ninh đã xử phạt thuyền trưởng 10 năm tù và máy trưởng 8 năm tù về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy".

