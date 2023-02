Ai cầm đầu nhóm tội phạm “núp bóng” cty luật cưỡng đoạt gần 1.000 tỷ?

Ngày 21/2/2023, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen Công an tỉnh Tiền Giang và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá chuyên án lợi dụng danh nghĩa công ty Luật TNHH Pháp Việt, trụ sở tại TPHCM để hoạt động đòi nợ thuê cho các ngân hàng, công ty tài chính.

Trong thư, Bộ trưởng Bộ Công an động viên lực lượng phá án: “Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự chủ động nhận diện, phát hiện phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mới, sự mưu trí, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Công an tỉnh Tiền Giang với các Cục nghiệp vụ, ngăn chặn, xử lý kịp thời tội phạm có tổ chức núp bóng các doanh nghiệp hoạt động cưỡng đoạt tài sản, giảm nguy cơ hàng nghìn nạn nhân bị xâm hại, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân”.