79 doanh nghiệp Hà Nội được khen thưởng

Theo quyết định, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tặng Bằng khen cho 38 doanh nghiệp đã có thành tích trong phong trào thi đua của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội năm 2022 gồm: Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội; Công ty cổ phần Tập đoàn T&T; Công ty cổ phần Tập đoàn Minh Tiến-MTG; Tổng công ty May 10 - Công ty cổ phần; Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội; Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS); Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ; Công ty cổ phần Giao dịch hàng hóa Quốc tế MXL; Công ty TNHH Hoàng Vũ; Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Hoàng Mai; Công ty cổ phần Công nghệ thiết bị Tân Phát; Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Mai Thị; Tập đoàn Geleximco - Công ty cổ phần; Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest; Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất; Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội; Công ty cổ phần Đầu tư Tập đoàn Tân Á Đại Thành; Công ty cổ phần Ứng dụng và Dịch vụ công nghệ cao Astee; Công ty TNHH Trung Thành; Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư nước sạch và Môi trường Hùng Thành; Công ty cổ phần 22; Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Minh Nam; Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình; Công ty cổ phần Tập đoàn Visimex; Công ty cổ phần Máy tính - Truyền thông - Điều khiển 3C; Công ty cổ phần in Phúc Thành; Công ty cổ phần đầu tư PLD; Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh; Công ty cổ phần Tiến Việt Thái; Công ty cổ phần Du lịch thương mại và đầu tư Hà Nội; Công ty cổ phần Đào tạo và Phát triển nhân lực Deroup; Công ty cổ phần Bất động sản Tuấn 123 Miền Bắc; Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm thiên nhiên True Natural Việt Nam; Công ty cổ phần Điện tử chuyên dụng Hanel; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương; Công ty cổ phần Cơ khí May Gia Lâm; Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất Đại Việt; Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng E-power.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp đã có thành tích trong phong trào thi đua của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội năm 2022. Chủ tịch UBND thành phố cũng tặng Bằng khen cho 33 cá nhân, đã có thành tích trong phong trào thi đua của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội năm 2022 gồm: Ông Đỗ Quang Hiển, cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Vận hành Công ty cổ phần Tập đoàn T&T, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn T&T; ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội; bà Trịnh Thị Ngân, Trưởng ban cố vấn Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội; ông Trần Mạnh Cường, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội; bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Minh Tiến - MTG; ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10 - Công ty cổ phần; bà Ngô Thu Hà, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội; ông Vũ Đức Tiến, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội; ông Chu Đức Lượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ; bà Nguyễn Châu Loan, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giao dịch hàng hóa quốc tế MXL; ông Vũ Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hoàng Vũ; ông Nguyễn Minh Tân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ thiết bị Tân Phát; ông Mai Anh Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Mai Thị; ông Tô Như Toàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest; ông Nguyễn Duy Chính, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Tập đoàn Tân Á Đại Thành; ông Nguyễn Quang Ánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ứng dụng và Dịch vụ công nghệ cao Astee; ông Phí Ngọc Chung, Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Trung Thành; ông Bùi Công Thành, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nước sạch và Môi trường Hùng Thành; ông Tạ Cao Phong, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 22; bà Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Minh Nam; ông Phạm Lương Hòa, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình; ông Thân Văn Hùng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Visimex; ông Đỗ Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Máy tính - Truyền thông - Điều khiển 3C; bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần In Phúc Thành; ông Hoàng Ngọc Linh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư PLD; bà Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh; ông Nguyễn Quốc Toán, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tiến Việt Thái; bà Lê Thị Dung, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo và Phát triển nhân lực Dgroup; ông Đàm Quang Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm thiên nhiên True Natural Việt Nam; bà Phan Thị Mai Anh, Phó Chánh Văn phòng, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội; ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Tuấn 123 Miền Bắc; ông Vũ Xuân Cương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí May Gia Lâm; ông Đỗ Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.