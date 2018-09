Toàn cảnh siêu bão Mangkhut tàn phá Philippines, Trung Quốc

Theo Global News, siêu bão Mangkhut càn quét miền Nam Trung Quốc hôm 16/9 đã khiến hai người thiệt mạng sau khi tàn phá Philippines và cướp đi sinh mạng của ít nhất 64 người. (Nguồn ảnh: Reuters) Được biết, tính đến tối 16/9, hơn 2,4 triệu người đã phải sơ tán ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Người phụ nữ đi dưới trời mưa bão ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Kệ hàng trong một siêu thị ở Thâm Quyến trống trơn do người dân địa phương mua đồ tích trữ trước khi cơn bão ập đến. Theo Tân Hoa Xã, ít nhất 213 người bị thương sau khi bão Mangkhut đổ bộ vào Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) và tổng cộng 889 chuyến bay đã bị hủy bỏ hôm 16/9, nhiều tuyến đường chính của thành phố này bị tê liệt. Mưa lớn và sóng cao khiến nhiều quận ven biển tại Hong Kong bị ngập nặng, đường phố chìm trong biển nước. Hàng trăm cây xanh bị gãy đổ, bật gốc trong ngày 16/9 sau khi bão đổ bộ Hong Kong. Cửa kính của một tòa nhà ở Hong Kong bị vỡ toang do gió mạnh. Khu dân cư ven biển ở quận Heng Fa Chuen, Hong Kong, ngập nặng. Sóng cao đánh vào bờ tại quận Heng Fa Chuen, Hong Kong. Trong khi đó, cảnh sát Philippines cho hay 34 người thiệt mạng và 36 người khác vẫn mất tích do lở đất tại hai ngôi làng ở thị trấn Itogon, tỉnh Bengquet. Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người dân bị chôn vùi trong một trận lở đất do bão Mangkhut gây ra tại thành phố Baguio, Philippines. Người dân ở trong một trung tâm sơ tán tạm thời tại Cagayan, Philippines. Sân bay Tuguegarao ở thành phố Tuguegarao, Philippines, bị hư hại nặng ngày 15/9. Một trạm xăng ở Laoaq, Philippines, cũng bị tàn phá khi cơn bão mạnh nhất trong năm ập tới. Mời độc giả xem video siêu bão Mangkhut đổ bộ vào Philippines cuối tuần trước (Nguồn: CNA)

