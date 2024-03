7 cách thức CSGT được sử dụng để phát hiện vi phạm giao thông

Theo dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ vừa được Bộ Công an hoàn thiện, cơ quan này đề xuất các biện pháp mà lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) được sử dụng để phát hiện vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Ảnh minh họa. Cụ thể, Điều 66 của dự thảo nêu rõ, lực lượng tuần tra kiểm soát được vận hành, sử dụng hệ thống giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.