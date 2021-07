40 giáo viên Thanh Hóa sửa điểm: “Thầy bất chính” sao dạy nổi trò?

Theo báo cáo của Ban Giám hiệu Trường THCS Ngư Lộc (Thanh Hóa), kết quả rà soát toàn bộ dữ liệu điểm kiểm tra, đánh giá học sinh năm học 2020-2021 trong sổ điểm điện tử đã phát hiện có 40 giáo viên chỉnh sửa điểm cho học sinh, trong đó có 14 giáo viên chỉnh sửa các điểm kiểm tra thường xuyên, 26 giáo viên chỉnh sửa điểm kiểm tra giữa kỳ và điểm kiểm tra cuối kỳ.

Báo cáo cho biết, đối với những giáo viên chỉnh sửa điểm kiểm tra là do quá trình thực hiện kế hoạch môn học trong cả học kỳ, số lần kiểm tra thường xuyên của học sinh nhiều hơn số con điểm tối thiểu theo quy định, nên giáo viên đã căn cứ vào sự tiến bộ của học sinh để chọn các con điểm đã được kiểm tra đưa vào tính điểm trung bình trong học kỳ. Vì vậy các con điểm nhập trước đó đã được sửa lại bằng các con điểm học sinh đạt được ở cuối học kỳ.

Đối với những giáo viên chỉnh sửa điểm kiểm tra giữa kỳ và điểm kiểm tra cuối kỳ, có một số nguyên nhân được đưa ra như: Do nhập điểm nhầm cho học sinh, sau đó phát hiện ra và tiến hành sửa lại điểm cho học sinh theo đúng điểm trong bài kiểm tra; do chấm sót điểm hoặc cộng nhầm điểm thành phần trong bài kiểm tra, nên khi học sinh đề nghị giáo viên đã chấm lại và sửa điểm theo nội dung chấm lại và do giáo viên làm tròn điểm chưa chính xác, do lỗi đánh máy; do ý thức chủ quan trong quá trình sử dụng phần mềm…

Sự việc xảy ra khiến nhiều người đặt nghi vấn về bệnh thành tích về tính công bằng, trong sạch trong công tác giáo dục, không chỉ tại trường THCS Ngư Lộc, mà cả hệ thống giáo dục. Nhiều ý kiến cho rằng, dù có đạt "thành tích cao trên giấy tờ" nhưng các em học sinh vẫn là những người thiệt thòi nhất và hệ quả là tỉnh nhà, đất nước sẽ đào tạo ra 1 thế hệ có chất lượng không thực chất. Nguy hiểm hơn là vấn đề đạo đức người thầy! T rong một cuộc nói chuyện với học sinh, Bác Hồ từng nói: “Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Lời nói của Bác đặt ra cho thanh niên, học sinh chúng ta một vấn đề rất cụ thể và cần thiết: Phải tu dưỡng, rèn luyện để có đức, có tài. Hành động sửa điểm của 40 thầy cô ở Thanh Hóa mức độ sai phạm đến đâu sẽ được cơ quan chức năng xem xét, xử lý thấu đáo. Song, nếu mục đích sửa điểm vì bệnh thành tích, vì vụ lợi cá nhân, vì mục tiêu không trong sáng thì vô hình trung các thầy cô, người dạy học trò tri thức và dạy các em học sinh đạo đức để làm người lại tự làm méo mó hình ảnh của mình. Sẽ ra sao nếu các học sinh học theo và chấp nhận những sai trái đó khi bước vào cuộc sống? Khi thầy đạo đức không tốt làm sao dạy được trò tốt?