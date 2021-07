Tin nóng 17/7: Cặp vợ chồng đánh đập dã man cháu gái ruột 6 tuổi

Cặp vợ chồng đánh đập dã man cháu gái ruột 6 tuổi: Đoàn Thị Biểu (SN 1989, quê An Giang) và Trần Văn Đông (SN 1992, chồng của Biểu) nhiều lần dùng tay và roi đánh khiến cháu Đ. T. T. V. (SN 2015, quê An Giang) thương tích ở vùng mặt, mông và tay chân... tại thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Ngày 17/7, cặp vợ chồng này bị CA thị xã Tân Uyên tạm giữ. Kẻ trộm dùng kim tiêm cố thủ trong nhà: Khi bị vây bắt, Ngô Thanh Huy (SN 1994, thị xã Tân Châu, An Giang) đã dùng kim tiêm cố thủ trong nhà đe dọa sẽ tấn công lực lượng công an. Tuy nhiên, Huy đã bị Công an khống chế, bắt giữ và thu hồi được 11 triệu đồng trả lại cho bị hại. Ngày 17/7, Huy bị CA thị xã Tân Châu bắt tạm giam. Ngăn chặn 20 thanh thiếu niên dùng hung khí chuẩn bị hỗn chiến: Nhóm thanh niên ở thị xã Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) đã mượn máy cắt và máy hàn về để làm các dao tự chế nhằm mục đích giải quyết mâu thuẫn cá nhân nhưng bị phát hiện, ngăn chặn. Ngày 17/7, Công an thị xã Duyên Hải đã lập hồ sơ, xử lý đối nhóm thanh niên này. Cặp vợ chồng "thông" chốt kiểm dịch, dùng búa đánh Công an: Nguyễn Minh Trí (SN 1983) và Hồ Kim Chi (SN 1977, cùng trú TP Dĩ An, Bình Dương) đi qua chốt kiểm dịch nhưng không chịu khai báo y tế, Chi đã dùng búa đánh vào lưng một chiến sỹ Công an. Ngày 17/7, 2 người này bị CA TP Dĩ An tạm giữ. Bịa chuyện trẻ khuyết tật thiếu thốn để lừa tiền ủng hộ: Bịa chuyện các cháu ở Trung tâm đào tạo việc làm người khuyết tật tỉnh Nghệ An gặp khó khăn vì phải cách ly COVID-19, Phan Đình Phúc (46 tuổi, trú huyên Quỳnh Lưu) lừa ít nhất 150 người, chiếm đoạt gần 60 triệu đồng. Ngày 17/7, Phúc bị CA Quỳnh Lưu bắt tạm giam. Nổ súng khi nhóm "quái xế" lao thẳng xe vào CSGT: Khoảng 1h ngày 17/7, bị CSGT Công an TP Quảng Ngãi ra hiệu lệnh dừng xe, nhóm "quái xế" không chấp hành, chạy vào làn ngược chiều, lao thẳng xe về phía lực lượng chức năng, buộc cảnh sát phải nổ súng khống chế và bắt giữ được 8 người cùng 25 xe máy. Nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa bị đình chỉ sinh hoạt Đảng: Ngày 17/7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đình chỉ sinh hoạt Đảng bà Phạm Thị Hằng - nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT do trước đó đã bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan tới vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở này. Khởi tố Chủ tịch xã ở Nghệ An: Ngày 17/7, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố các bị can trong vụ án bán đất trái thẩm quyền xảy ra ở huyện Hưng Nguyên gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 450 triệu đồng. Đồng thời, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Hưng Yên Nam về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bắt 2 cán bộ Ban kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng: Làm giả các giấy tờ, tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ cho các lái xe, Nguyễn Tiến Kiên và Lý Văn Nguyên, đều là cán bộ của Trung tâm Quản lý cửa khẩu thuộc Ban quản lý kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng đã trục lợi hơn 400 triệu đồng. Ngày 17/7, 2 người này bị CA Lạng Sơn giữ người trong trường hợp khẩn cấp. >>>>> Xem thêm video: Bị nhóm đòi nợ thuê bắt giữ, đánh đập, người đàn ông gửi định vị cầu cứu. Nguồn: ANTV.

