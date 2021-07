Toàn cảnh vụ tử tù khám Chí Hòa dương tính COVID-19 vượt ngục

Liên quan đến vụ tử tù Nguyễn Kim An (SN 1995, quê Bình Thuận) bỏ trốn khỏi trại giam Chí Hòa và bị bắt giữ, ngày 17/7, Công an TP.HCM đang lấy lời khai, làm rõ về việc bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, quá trình di chuyển đi những đâu và tiếp xúc với những ai. Ban giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu Trại tạm giam Chí Hòa báo cáo giải trình về toàn bộ vụ việc liên quan đến tử tù Nguyễn Kim An bỏ trốn để làm rõ, xử lý. Trước đó ngày 15/7, An bị giam tại trại Chí Hòa chờ thi hành án thì phát hiện nhiễm COVID-19. Sau đó, Trại tạm giam di chuyển An ra cơ quan y tế trong khuôn viên của trại để cách ly, điều trị. Lợi dụng sơ hở trong công tác canh gác, An đã đào thoát ra ngoài. Ngày 15/7, Công an TPHCM vừa phát đi thông báo gửi nhiều đơn vị liên quan đề nghị phối hợp truy bắt tử tù dương tính COVID-19 vượt ngục. Vừa tiến hành truy bắt tử tù, công an vừa khoanh vùng người đã tiếp xúc gần với Nguyễn Kim An để đưa đi xét nghiệm, cách ly theo quy định. Theo lời khai, sau khi trốn khỏi Trại tạm giam Chí Hòa, tử tù Nguyễn Kim An bỏ trốn nhiều nơi và đi đến TP Thủ Đức, TP HCM. An kể lại hành trình bỏ trốn của mình: Khoảng 20h ngày 15/7, An ngồi cạnh người ăn xin trên lề đường Võ Văn Ngân, TP Thủ Đức. Một xe ôm giao hàng dừng lại cho người ăn xin 10.000 đồng, An liền nhờ người chạy xe ôm chở mình về quận Tân Bình. Người chạy xe ôm không đồng ý, sau đó An xin chở về khu vực Bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh. Trên đường, An nói không tìm được chỗ thuê phòng và xin tài xế xe ôm cho ngủ nhờ một đêm, sáng hôm sau sẽ rời đi. Người chạy xe ôm thương tình nên đồng ý và chở An về nhà trọ của mình ở phường Hiệp Bình Phước (TP Thủ Đức). Đến khoảng hơn 0h rạng sáng 16/7, Nguyễn Kim An nói có bạn đón nên rời khỏi nhà trọ. Khi An ra tới Quốc lộ 1 thì bị các cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM, phối hợp với Công an TP Thủ Đức bắt giữ. Theo Công an TPHCM, Nguyễn Kim An đã được đưa về Trại tạm giam Chí Hòa để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Người chạy xe ôm cũng đã được kiểm tra, lấy mẫu đối với tài xế này và đang chờ kết quả do có tiếp xúc với Nguyễn Kim An (đang mắc COVID-19). Tử tù Nguyễn Kim An bị bắt giữ vào năm 2015 khi gây ra vụ giết người phi tang xác. TAND TPHCM đưa ra xét xử An ngày 12/6/2015. Tại tòa, An thừa nhận việc lên kế hoạch giết bạn là vì mục đích chiếm đoạt tài sản. Bị cáo An hối hận về hành vi phạm tội của mình, xin tòa phúc thẩm giảm án tử hình. HĐXX cấp phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên giữ nguyên hình phạt tử hình Nguyễn Kim An chung cho 2 tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản" như án sơ thẩm đã tuyên. Mời quý độc giả xem video: Tử tù F0 bỏ trốn.

