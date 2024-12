Xoài Non diện váy gợi cảm, khoe ảnh tình tứ bên Gil Lê

Gần đây, Xoài Non thường xuyên xuất hiện cạnh Gil Lê và cả hai thoải mái trao nhau những cử chỉ, lời nói đầy tình cảm khiến nhiều người xuýt xoa. Không chỉ đồng hành với nhau trong nhiều sự kiện, Xoài Non cũng không ngần ngại đăng tải hình ảnh tình tứ bên Gil Lê. Mới đây, loạt ảnh check-in bên bãi biển của Xoài Non và Gil Lê trở thành tâm điểm sự chú ý. Trong ảnh, cả 2 cùng cười hạnh phúc, Xoài Non ôm cổ dựa lên vai Gil Lê. Đáp lại, Gil Lê ôm eo Xoài Non tình tứ. Nhiều fan còn tinh ý phát hiện "bàn tay hư" của Gil Lê trong một tấm hình. Trước đó, hot girl sinh năm 2002 cũng đăng tải hình ảnh cô cùng Gil Lê đón sinh nhật tại Đà Lạt. Những khoảnh khắc đong đầy hạnh phúc của Xoài Non và Gil Lê nhận được nhiều lời khen ngợi, xuýt xoa từ khán giả. Đa số là những bình luận cho rằng cả hai đẹp đôi cũng như gửi lời chúc phúc đến Xoài Non sau đổ vỡ trong chuyện tình cảm. Gil Lê cũng được Xoài Non dẫn ra mắt gia đình, có mối quan hệ khá thân thiết với bố mẹ Xoài Non. Thậm chí gần đây, cô nàng còn đưa bố mẹ đến cổ vũ Gil Lê tại chương trình "Chị đẹp đạp gió". Sau khi ly hôn, Xoài Non thường xuyên xuất hiện cùng Gil Lê và có nhiều cử chỉ thân mật, tình cảm. Thậm chí, có lúc cả hai còn bị bắt gặp cùng chơi thể thao rồi khóa môi tình tứ.

