Phan Công Khanh: Từ “trùm siêu xe” đến nợ nần cờ bạc, lừa đảo, xộ khám

Ngày 2/8, thông tin mới nhất liên quan “trùm siêu xe” Phan Công Khanh, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vẫn đang tạm giam Khanh để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Mohamach Da Pha (27 tuổi, An Giang) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bước đầu, Phan Công Khanh thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhiều lần sang Campuchia đánh bạc, thua khoảng 100 tỷ đồng dẫn đến đổ nợ. Khanh cũng thua lỗ nặng nề do đầu tư bất động sản. Tháng 6/2023, Khanh mở showroom K-Super nhằm sử dụng hình ảnh, tên tuổi của mình để nhiều người gửi siêu xe bán với mong muốn gỡ gạc "lấy chỗ này, đắp chỗ kia". Ngày 9/7, Khanh bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tạm giữ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng bị tạm giữ còn có Mohamach Da Pha, cộng tác viên trong Showroom của Khanh. Việc Khanh bị bắt liên quan đơn tố giác tội phạm của chị L.N.T.H (SN 1991, trú tại Thủ Đức) tố cáo Khanh có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Chị H có 1 xe ô tô trị giá 10 tỷ đồng và nhờ Khanh bán xe. Tháng 3/2023, Khanh nói chị H muốn bán xe thì đem qua showroom của Khanh để bán vì có khách muốn mua xe, chị H đồng ý. Sau đó, do cần tiền trả nợ nên Khanh nói dối chị H đưa giấy tờ xe và đưa xe ô tô của chị H cho Mohamach Da Pha đi cầm lấy 2 tỷ đồng. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra tiếp nhận đơn của anh L.T.S (quê An Giang) tố cáo Mohamach Da Pha cùng đồng bọn có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Theo đó, tháng 1/2023, Mohamach Da Pha giới thiệu anh S mua 1 xe ô tô nhãn hiệu BMW với giá 1,8 tỷ đồng. Tháng 4/2023, Da Pha liên hệ với anh S mượn xe ô tô. Anh S đồng ý và đề nghị Da Pha tìm người mua lại xe, nếu được giá thì báo để anh S chốt giá bán. Khi anh S liên hệ Pha để hỏi về việc bán xe; Pha nói dối rằng vẫn đang sử dụng xe đi lại hằng ngày nhưng thực tế Pha đã mang xe đi cầm với giá 1 tỷ đồng. Khi biết tin Khanh và Pha bị tạm giữ, anh S làm đơn tố cáo. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận đơn của anh P ( Kiên Giang) tố cáo Phan Công Khanh cùng đồng bọn có hành vi chiếm đoạt xe nhãn hiệu Brabbus. Tháng 6/2023, Khanh mượn xe anh P để trưng bày tại showrrom trong ngày khai trương (8/6/2023); đến ngày 13/6/2023, Khanh đã bán chiếc xe trên cho anh P.H.L (TPHCM) với giá 24,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn tiếp nhận nhiều trình báo về việc Phan Công Khanh nợ tiền của nhiều cá nhân như: nợ anh K (TPHCM) hơn 100 triệu đồng tiền mua hoa tặng khách hàng khi mua xe; nợ chị B (Hà Nội) 25 triệu đồng tiền thuê xe cẩu và nợ nhiều người khác tiền vật liệu sửa chữa, xây dựng showroom để khai trương... Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng với Phan Công Khanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Mohamach Da Pha về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Trước khi bị bắt, Phan Công Khanh được biết đến là tay chơi và cũng là người mua, bán siêu xe đắt tiền tại Việt Nam. Ngoài siêu xe, Phan Công Khanh cũng sở hữu nhiều mô tô và đồng hồ đắt tiền. Khanh là đại diện pháp luật của công ty TNHH Dịch vụ Thương mại K-Supper, ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. Thời gian qua, Khanh Super thường xuyên đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh chụp cùng những mẫu xe đắt đỏ như Rolls-Royce, McLaren, Lamborghini, Ferrari, Porsche, G63... để thỏa mãn sở thích cá nhân và phục vụ cho công việc "buôn" siêu xe. Phan Công Khanh cũng thường đăng ảnh chụp với những đại gia "chơi xe" khét tiếng... mà còn với nhiều nghệ sĩ tiếng tăm cùng một số tuyển thủ bóng đá nổi tiếng. Trên mạng xã hội, Phan Công Khanh thường xuyên đăng tải những bài viết làm từ thiện, giấy chứng nhận của cơ quan chức năng khi xây nhà cho người dân. Phan Công Khanh cũng nổi tiếng là vận động viên được biệt danh là “vua bóng chuyền phủi”. Giai đoạn 2008 - 2015 Khanh đã thi đấu chuyên nghiệp cho đội tuyển Bến Tre và TP HCM. Năm 2014, Khanh được gọi lên đội tuyển quốc gia, nhưng sau đó đã giã từ sự nghiệp bởi chấn thương dây chằng ngón tay. Sau đó, Khanh chuyển hướng kinh doanh mua bán xe mô tô và chính thức bước vào mảng kinh doanh "siêu xe". >>> Mời độc giả xem video Chân dung đồng phạm vừa bị bắt của trùm siêu xe Phan Công Khanh

