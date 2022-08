Cướp ngân hàng hơn 3,5 tỉ, mua xe phân khối lớn lĩnh án gì?

Theo cáo trạng, khoảng tháng 12/2021, Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú tại xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) nảy sinh ý định cướp tiền tại ngân hàng nên đã tìm mua 1 khẩu súng ổ quay, 1 khẩu súng bút tự chế và 47 viên đạn. Chiều 7/1/2022, Nam đeo balô, đội mũ lưỡi trai, bịt mặt, đem theo súng đã nạp đạn đến Phòng giao dịch Đình Vũ, thuộc Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Hải Phòng (đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An) dùng khẩu súng ổ quay đe dọa, dùng khẩu súng bút tự chế bắn gây tiếng nổ, uy hiếp nhân viên ngân hàng và cướp số tiền 3.595.000.000 đồng. Sau khi cướp tiền, Nam dùng súng đe dọa bảo vệ ngân hàng để cướp 1 xe máy Honda Future mang BKS 15D1-223.74 trị giá 7,8 triệu đồng để tẩu thoát. Về nhà, Nam đã cho bạn gái mình là Trần Thị Thu Thủy (SN 2000, trú thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải) hơn 1,3 tỉ đồng, sau đó chôn 400 triệu đồng dưới gốc cây đào sau vườn và giấu 100 triệu đồng trong phòng ngủ của em trai. Toàn bộ số tiền còn lại và súng, đạn, Nam cho vào một balô khác. Sau đó, Nam thay quần áo mặc ngoài, giày, mũ, balô, túi đeo trước ngực mang ra phía sau nhà đốt, rồi đeo balô chứa súng, đạn cùng số tiền còn lại đến nhà trọ tại phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 8/1/2022, Nam đi đến TP Vĩnh Yên mua 1 điện thoại iPhone và đến Showroom Thưởng Motor (TP Hà Nội) mua 1 xe môtô phân khối lớn nhãn hiệu Kawasaki trị giá 680 triệu đồng và chi tiêu cá nhân. Sau đó, Nam đến thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên thuê phòng trọ để lẩn trốn.

Đến ngày 9/1/2022, Nam bị lực lượng công an bắt giữ tại tỉnh Thái Nguyên. Về phía Trần Thị Thu Thủy, sau khi được Nam cho tiền, Thủy đã đi mua máy tính, điện thoại và nhiều trang sức. Sau khi xem thông tin, ngày 7/1/2022, Thủy nhận ra đối tượng cướp tài sản tại Ngân hàng Vietcombank chính là Nam và số tiền được Nam cho do phạm tội mà có. Tuy nhiên, ngày 8/1, Thủy vẫn tiếp tục dùng số tiền trên mua nhẫn, mỹ phẩm và chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Số tiền còn lại là 1 tỉ 235 triệu đồng, Thủy gửi bạn là B.M.A. (trú thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải) cất giấu.

Đến khi Nam bị bắt giữ thì Thủy cũng bị bắt theo lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp của Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng. Kết thúc phiên Tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nam tù chung thân về tội "Cướp tài sản" theo Điểm a Khoản 4 Điều 168 Bộ luật Hình sự, 2 năm 6 tháng tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" theo Khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự. Tổng hợp hình phạt chung 2 tội của bị cáo Nam là tù chung thân.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thu Thủy 10 năm tù về tội "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" theo Khoản 4 Điều 323 Bộ luật Hình sự.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bắc Ninh: Tên cướp đâm nhân viên bảo vệ Thế giới di động bị bắt: (Nguồn: THĐT)

Theo cáo trạng, khoảng tháng 12/2021, Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú tại xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) nảy sinh ý định cướp tiền tại ngân hàng nên đã tìm mua 1 khẩu súng ổ quay, 1 khẩu súng bút tự chế và 47 viên đạn. Chiều 7/1/2022, Nam đeo balô, đội mũ lưỡi trai, bịt mặt, đem theo súng đã nạp đạn đến Phòng giao dịch Đình Vũ, thuộc Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Hải Phòng (đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An) dùng khẩu súng ổ quay đe dọa, dùng khẩu súng bút tự chế bắn gây tiếng nổ, uy hiếp nhân viên ngân hàng và cướp số tiền 3.595.000.000 đồng. Sau khi cướp tiền, Nam dùng súng đe dọa bảo vệ ngân hàng để cướp 1 xe máy Honda Future mang BKS 15D1-223.74 trị giá 7,8 triệu đồng để tẩu thoát. Về nhà, Nam đã cho bạn gái mình là Trần Thị Thu Thủy (SN 2000, trú thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải) hơn 1,3 tỉ đồng, sau đó chôn 400 triệu đồng dưới gốc cây đào sau vườn và giấu 100 triệu đồng trong phòng ngủ của em trai. Toàn bộ số tiền còn lại và súng, đạn, Nam cho vào một balô khác. Sau đó, Nam thay quần áo mặc ngoài, giày, mũ, balô, túi đeo trước ngực mang ra phía sau nhà đốt, rồi đeo balô chứa súng, đạn cùng số tiền còn lại đến nhà trọ tại phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 8/1/2022, Nam đi đến TP Vĩnh Yên mua 1 điện thoại iPhone và đến Showroom Thưởng Motor (TP Hà Nội) mua 1 xe môtô phân khối lớn nhãn hiệu Kawasaki trị giá 680 triệu đồng và chi tiêu cá nhân. Sau đó, Nam đến thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên thuê phòng trọ để lẩn trốn.

Đến ngày 9/1/2022, Nam bị lực lượng công an bắt giữ tại tỉnh Thái Nguyên. Về phía Trần Thị Thu Thủy, sau khi được Nam cho tiền, Thủy đã đi mua máy tính, điện thoại và nhiều trang sức. Sau khi xem thông tin, ngày 7/1/2022, Thủy nhận ra đối tượng cướp tài sản tại Ngân hàng Vietcombank chính là Nam và số tiền được Nam cho do phạm tội mà có. Tuy nhiên, ngày 8/1, Thủy vẫn tiếp tục dùng số tiền trên mua nhẫn, mỹ phẩm và chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Số tiền còn lại là 1 tỉ 235 triệu đồng, Thủy gửi bạn là B.M.A. (trú thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải) cất giấu.

Đến khi Nam bị bắt giữ thì Thủy cũng bị bắt theo lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp của Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng. Kết thúc phiên Tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nam tù chung thân về tội "Cướp tài sản" theo Điểm a Khoản 4 Điều 168 Bộ luật Hình sự, 2 năm 6 tháng tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" theo Khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự. Tổng hợp hình phạt chung 2 tội của bị cáo Nam là tù chung thân.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thu Thủy 10 năm tù về tội "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" theo Khoản 4 Điều 323 Bộ luật Hình sự.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bắc Ninh: Tên cướp đâm nhân viên bảo vệ Thế giới di động bị bắt: (Nguồn: THĐT)